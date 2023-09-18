Отступные Бернарду в «Ман Сити» – 50 млн фунтов. Они активируются летом 2024-го

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва деньги Фабрицио Романо Футбол

В контракте Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» есть отступные.

Минувшим летом «ПСЖ» и «Барселона» усиленно пытались подписать португальца. Каталонский клуб особенно интенсивно работал над переходом Силвы после ухода Усмана Дембеле в «ПСЖ». Однако «Манчестер Сити» занял четкую позицию и официально сообщил обоим клубам, что Бернарду не продается. Минувшим летом «горожане» не собирались рассматривать предложения по Силву, так как потеряли Илкая Гюндогана.

Затем Бернарду подписал новый контракт сроком до 2026 года. Как сообщает Фабрицио Романо, в него включены отступные в размере 50 миллионов фунтов, которые активируются следующим летом.

Силва и его окружение хотели, чтобы клаусула появилась в контракте, так как игрок уже два года открыт к уходу из «Манчестер Сити». Ему интересно попробовать себя в новом месте, но при этом он очень рад, что остался в «Ман Сити». Сейчас он на 100% сконцентрирован на клубе.

В этом сезоне Бернарду поучаствовал в 5 матчах «Манчестер Сити», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.

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24 комментария

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Мэр Чунга-чанги
Ответ Bunyod Turgunov
Барса не спи
Отступные 50, а не 5 лямов
+35
-5
+30
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Roman
Силва и Сити очень уважительно относятся друг к другу
+20
-3
+17
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<~Inter~>
Все говорят про Барсу, но непонятно где он должен играть если клуб сделает ставку на Ямала. Или же в клубе поставили крест на здоровье Педри и не верят, что он способен провести весь сезон без травм
+2
0
+2
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13ыйРычагЛапорты
Ответ Jlaw
зп чем ему платить будут?
обедами молодежки
+3
-1
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Mario14
Ответ ман сити фейк
Надеюсь его купят летом
За такие деньги оторвут с руками!
+3
-1
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Aibek Mak
50 млн за такого топаря это очень даже хорошая цена. Думаю он рассмотрит предложение только испанских грандов. В Англии он не останется, в италии его не потянут, в Баварию тоже навряд ли
+2
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ман сити фейк
Надеюсь его купят летом
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0
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Bunyod Turgunov
Барса не спи
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Felp
Ответ Aibek Mak
50 млн за такого топаря это очень даже хорошая цена. Думаю он рассмотрит предложение только испанских грандов. В Англии он не останется, в италии его не потянут, в Баварию тоже навряд ли
Ну, кстати, в следующем году ему уже 30 будет
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Артем Русанов
Барсе пора начинать копить
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Владимир Самсонов
Копейки по нынешним меркам
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Demyan Grachev
зачем за 30 летнего старикана платить полтос?🤯🤦‍♂️
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denisques
Это под Барсу, расходимся, здесь не на что смотреть
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Karl0709
Я думаю эти деньги лучше потратить на Киммиха
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Dima91Caps
Ответ 13ыйРычагЛапорты
обедами молодежки
и поездками на такси
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Jlaw
Ответ 13ыйРычагЛапорты
обедами молодежки
а я думал рычагами)
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Владимир Самсонов
Ответ Артем Русанов
Барсе пора начинать копить
Барсе ещё Конселу и Феликса выкупать
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Ya_Mama
Ответ <~Inter~>
Все говорят про Барсу, но непонятно где он должен играть если клуб сделает ставку на Ямала. Или же в клубе поставили крест на здоровье Педри и не верят, что он способен провести весь сезон без травм
1) была инфа, что 50 именно для Барсы
2) Через год как вариант расстаться с Ферраном или Рафиньей.
3) Когда Бернарду будет 34 Ямалу будет 21
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