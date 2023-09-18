Отступные Бернарду в «Ман Сити» – 50 млн фунтов. Они активируются летом 2024-го

В контракте Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» есть отступные.

Минувшим летом «ПСЖ» и « » усиленно пытались подписать португальца. Каталонский клуб особенно интенсивно работал над переходом после ухода Усмана Дембеле в « ». Однако «Манчестер Сити» занял четкую позицию и официально сообщил обоим клубам, что Бернарду не продается. Минувшим летом «горожане» не собирались рассматривать предложения по Силву, так как потеряли Илкая Гюндогана.

Затем Бернарду подписал новый контракт сроком до 2026 года. Как сообщает , в него включены отступные в размере 50 миллионов фунтов, которые активируются следующим летом.

Силва и его окружение хотели, чтобы клаусула появилась в контракте, так как игрок уже два года открыт к уходу из «Манчестер Сити». Ему интересно попробовать себя в новом месте, но при этом он очень рад, что остался в « ». Сейчас он на 100% сконцентрирован на клубе.

В этом сезоне Бернарду поучаствовал в 5 матчах «Манчестер Сити», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Полную статистику 29-летнего игрока можно найти здесь.

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