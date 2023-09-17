«Локо» предлагает Гилавоги 1,35 млн евро за сезон и контракт по схеме «1+1». Игрок хочет 5 млн за 2 года (Иван Карпов)

«Локомотив» и Жозуа Гилавоги обсуждают детали возможного сотрудничества.

Ранее стало известно, что московский клуб может подписать бывшего игрока «Вольфсбурга» на правах свободного агента. Француз готов присоединиться к команде, но просит высокую зарплату.

По информации инсайдера Ивана Карпова, футболист хочет получить контракт на 2 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Железнодорожники предлагают 1,35 млн евро за один сезон и опцию продления контракта на год в случае, если игрок проведет 65% матчей.

Отмечается, что «Локо» рассматривает Гилавоги как центрального защитника, хотя он может сыграть и в опорной зоне. Футболист ведет переговоры и с другими клубами, в том числе с Аравийского полуострова. Он должен дать свой ответ « иву» в понедельник.

Статистику игрока можно найти здесь.

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