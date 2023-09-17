«Локо» предлагает Гилавоги 1,35 млн евро за сезон и контракт по схеме «1+1». Игрок хочет 5 млн за 2 года (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Жозуа Гилавоги деньги Футбол

«Локомотив» и Жозуа Гилавоги обсуждают детали возможного сотрудничества.

Ранее стало известно, что московский клуб может подписать бывшего игрока «Вольфсбурга» на правах свободного агента. Француз готов присоединиться к команде, но просит высокую зарплату. 

По информации инсайдера Ивана Карпова, футболист хочет получить контракт на 2 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Железнодорожники предлагают Жозуа 1,35 млн евро за один сезон и опцию продления контракта на год в случае, если игрок проведет 65% матчей. 

Отмечается, что «Локо» рассматривает Гилавоги как центрального защитника, хотя он может сыграть и в опорной зоне. Футболист ведет переговоры и с другими клубами, в том числе с Аравийского полуострова. Он должен дать свой ответ «Локомотиву» в понедельник. 

Статистику игрока можно найти здесь

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26 комментариев

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bilbiveter
Ответ Uriy walmart
Спортс, давай уже какую то новость про Ахмат Народ хочет праздновать
Ахаха, уже даже Кадыров выложил опровержение сам у себя в Инсте, с добрым утром, фейкомёты
+14
-4
+10
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JuVero
Ответ Ларион Артемов
Комментарий удален пользователем
ничего, они щас фейк пытаются раскрутить))
+11
-2
+9
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Гоша Петров
7 матей за сборную Франции.Много сезонов подряд основной игрок Вольфсбурга.Может закрыть и позицию опорника и позицию ЦЗ.Может дать Локомотиву необходимый класс в обороне,на 2 сезона может быть отличным подписанием.
+9
-2
+7
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Гамарджоба Генацвале
Если покупать, то чистого ЦЗ, а не "может сыграть", тем более с такой большой зарплатой.
+6
-1
+5
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Моё Моя
Ответ Slava217
О чём речь?
Небратья ерунду про Кадыров сочинили. Все эти новости из Украины
+4
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kvint(ksk)
Ответ Uriy walmart
Спортс, давай уже какую то новость про Ахмат Народ хочет праздновать
Неправда . Не весь народ. Политковская , Эстемирова, Немцов и многие другие . Все ждут суда, и вовсе не небесного
+6
-3
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Циник Петербургский
Ответ Гоша Петров
7 матей за сборную Франции.Много сезонов подряд основной игрок Вольфсбурга.Может закрыть и позицию опорника и позицию ЦЗ.Может дать Локомотиву необходимый класс в обороне,на 2 сезона может быть отличным подписанием.
Смущает, что он до сих пор свободный агент.. Имхо, правильно делает менеджмент Локо, что сбивает его аппетиты.
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ika Life_tv
Нафига нам пенсионер
Понятно что с опытом
Но просит докера
+3
-1
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Фут.Боль
Забивал Краснодару в ЛЕ в 14 году, достаточно габаритный, с ударом. Но зп, конечно, смущает сильно.
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Nik Yeremich
Очередной распил бюджета на посредственного футбольного пенсионера?
Конечно, тебе везде распилы мерещатся.
+5
-3
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Slava217
Ответ Uriy walmart
Спортс, давай уже какую то новость про Ахмат Народ хочет праздновать
О чём речь?
+2
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Uriy walmart
Спортс, давай уже какую то новость про Ахмат Народ хочет праздновать
Нафига это здесь?
+4
-3
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Balt
С ума сошли что ли? За такие деньги куда более интересного игрока подписать.
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Ларион Артемов
Ответ Uriy walmart
Спортс, давай уже какую то новость про Ахмат Народ хочет праздновать
Комментарий удален пользователем
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Моё Моя
Он же не из Чертаново))
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Копатель морей
Ответ Uriy walmart
Спортс, давай уже какую то новость про Ахмат Народ хочет праздновать
Бодрый Рамзан еще переживет Зелю))
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Topordo
Ответ Uriy walmart
Спортс, давай уже какую то новость про Ахмат Народ хочет праздновать
А что там такое, Урий?
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Uriy walmart
Ответ Копатель морей
Бодрый Рамзан еще переживет Зелю))
Бодрый?))
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Uriy walmart
Ответ kvint(ksk)
Неправда . Не весь народ. Политковская , Эстемирова, Немцов и многие другие . Все ждут суда, и вовсе не небесного
Так хоть так
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Uriy walmart
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нафига это здесь?
Ну это же влияет на футбол
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Дмитрий Васин
Губа не дура
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Буратино55
Ответ Гоша Петров
7 матей за сборную Франции.Много сезонов подряд основной игрок Вольфсбурга.Может закрыть и позицию опорника и позицию ЦЗ.Может дать Локомотиву необходимый класс в обороне,на 2 сезона может быть отличным подписанием.
Ну на самом деле средний игрок был, а сейчас и на закате карьеры, едет за бабками.. по мне лучше погостнова и кузьмичева наигрывать
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Валерий Круподеров
Ответ Фут.Боль
Забивал Краснодару в ЛЕ в 14 году, достаточно габаритный, с ударом. Но зп, конечно, смущает сильно.
Зато придёт бесплатно из-за этого и зп
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