«Локо» предлагает Гилавоги 1,35 млн евро за сезон и контракт по схеме «1+1». Игрок хочет 5 млн за 2 года (Иван Карпов)
«Локомотив» и Жозуа Гилавоги обсуждают детали возможного сотрудничества.
Ранее стало известно, что московский клуб может подписать бывшего игрока «Вольфсбурга» на правах свободного агента. Француз готов присоединиться к команде, но просит высокую зарплату.
По информации инсайдера Ивана Карпова, футболист хочет получить контракт на 2 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Железнодорожники предлагают Жозуа 1,35 млн евро за один сезон и опцию продления контракта на год в случае, если игрок проведет 65% матчей.
Отмечается, что «Локо» рассматривает Гилавоги как центрального защитника, хотя он может сыграть и в опорной зоне. Футболист ведет переговоры и с другими клубами, в том числе с Аравийского полуострова. Он должен дать свой ответ «Локомотиву» в понедельник.
Статистику игрока можно найти здесь.
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Понятно что с опытом
Но просит докера