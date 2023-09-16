У Рассказова 2 гола и 3 ассиста в 8 матчах этого сезона РПЛ за «Крылья». В «Спартаке» было 2+2 за 58 игр чемпионата

Николай Рассказов результативно проводит старт сезона.

Сегодня правый защитник « » открыл счет в матче 8-го тура Мир РПЛ против (1:0, первый тайм), на 2-й минуте переправив мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева на добивании.

Это второй гол в текущем розыгрыше – ранее он забил «Локомотиву» (1:1) на 86-й минуте матча 4-го тура. Кроме того, на счету россиянина три результативные передачи. Две из них – в игре предыдущего тура против «Факела» (3:0).

Рассказов принял участие во всех восьми матчах нынешнего розыгрыша Мир РПЛ, в пяти из них он появился на поле с первых минут.

Рассказов до января 2023 года был игроком «Спартака». В составе московского клуба у него 3 гола и 3 результативные передачи за 86 игр (в РПЛ – 2 мяча и 2 ассиста за 58 матчей).

Полную статистику воспитанника « » можно найти здесь.

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