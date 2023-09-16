У Рассказова 2 гола и 3 ассиста в 8 матчах этого сезона РПЛ за «Крылья». В «Спартаке» было 2+2 за 58 игр чемпионата

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Николай Рассказов Футбол

Николай Рассказов результативно проводит старт сезона.

Сегодня правый защитник «Крыльев Советов» открыл счет в матче 8-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:0, первый тайм), на 2-й минуте переправив мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева на добивании.

Это второй гол Рассказова в текущем розыгрыше РПЛ – ранее он забил «Локомотиву» (1:1) на 86-й минуте матча 4-го тура. Кроме того, на счету россиянина три результативные передачи. Две из них – в игре предыдущего тура против «Факела» (3:0).

Рассказов принял участие во всех восьми матчах нынешнего розыгрыша Мир РПЛ, в пяти из них он появился на поле с первых минут.

Рассказов до января 2023 года был игроком «Спартака». В составе московского клуба у него 3 гола и 3 результативные передачи за 86 игр (в РПЛ – 2 мяча и 2 ассиста за 58 матчей).

Полную статистику воспитанника «Спартака» можно найти здесь.

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27 комментариев

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Тухель
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
+41
-3
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ТрактоПоктер
Ушёл из Спартака - человеком стал!
Очередное подтверждение
+39
-13
+26
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Зелёный гопник
Ответ bevooch
Ну ты видимо до сих пор не ушел из Спартака
А в чем он не прав?
Рассказов раскрылся в хорошей команде!
+17
-4
+13
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Pb-SE
Похоже, кого-то убил и предал, раз играть научился.
+10
-1
+9
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giallo-verde
Многие, кто уходили из Спартака, потом прогрессировала. Это не толко к игрокам относится, но и к тренерам.
+7
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Ktoto_V_Dome
Ответ Александр Быкович
Ну в принципе это его уровень, бороться за середину таблицы.И не надо мне сейчас писать,что крылья там высоко или что-то ещё,в одном сезоне и крылья могут выстрелить,но в итоге все знают где примерно их место в таблице!
С 10 места возгласы какие-то, иди к Сочи готовься
🤣
+5
-2
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Peter Parker
Рассказова изначально весьма тепло встретили. Парень все таки из академии, капитанил там. После дебюта себя хорошо проявлял, у Дзюбы борьбу выигрывал в эпизодах. А вот потом, Николай снизил требования поверив в сладкие слова своего агента Межегурскиса. Затем сливал инфу из команды через него же. Так еще и уехав в Тулу, стал оттуда обиженные интервью давать поливая в спину Тедеско. Хотя даже там не выделялся.
Может сейчас и взялся за ум, но тогда вся почти вся критика, без перехода на личности, была по делу
+3
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мать Зетмира
Помню, как его поливали в 2021, помню, как гнали взашей в 2022 и радовались, что слили балласт.
Я говорил, что он молодой и у неговсе получится при должном отношении. Он сейчас показывает результат, а оборона у Спартака как была дырявая, так и осталась.
Осинькину отдельный респект - раскрыл очередного игрока.
+4
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Сергей Раков
Кучаев проиграл всё, что возможно
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Дмитрий
Ооо) вижу возможность передать звание последней московской))
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Трусики Бочкаревой
Всем давно известно, в наш спартак переходить - губить карьеру
P.s. болельщик спартака с 71 г. до н.э.
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dimamak10
Ответ ТрактоПоктер
Ушёл из Спартака - человеком стал! Очередное подтверждение
Давления нет на него. В Спартаке ошибка - неделю обсуждают на матче, ТГ Каналы пишут об этом , комменты пишут ток про его ошибку. Понятна его реакция что никого не убил и не предал. А в крыльях спокойно играет, будет привозить пару матчей никто не Будет это обсуждать
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Избранные Фанаты
Ответ ТрактоПоктер
Ушёл из Спартака - человеком стал! Очередное подтверждение
Перешёл бы в зенит, стал бы как Дзюба
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Anton Vasilev
Ответ Избранные Фанаты
Перешёл бы в зенит, стал бы как Дзюба
Наврядли коленька донянулбы до уровня лучшего воспитанника кб академии в 21 веке
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Вячеслав Припузов
Красавчик, нашёл свою команду и тренера....
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Morpeh Kaspiya
В Спартак его обратно!😆
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Олег Сагайдачный
Мослига должна разыгрывать своего чемпиона.
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arspurs9
Да это было прогнозируемо. Коля - хороший игрок технически и физически, по крайней мере для уровня РПЛ. Это не беспросветное дно, каким его окрестили многие. Но у него основная проблема - характер. Он часто терялся под давлением извне. А в Крыльях с этим проще, вот он и показывает отличный футбол.
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ТрактоПоктер
Ответ bevooch
Ну ты видимо до сих пор не ушел из Спартака
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velosipedin
по вашей же статистике выходит, что уже третий гол, а не второй
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Ответ Зелёный гопник
Зенит флагман! А Спартак середняк 😏
Ваш флагман Брюгге в одном месте вертел )))
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OldRedWhite
Ответ Pb-SE
Похоже, кого-то убил и предал, раз играть научился.
Так он всегда был умный парень !
Школу окончил с медалью !
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