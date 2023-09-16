У Рассказова 2 гола и 3 ассиста в 8 матчах этого сезона РПЛ за «Крылья». В «Спартаке» было 2+2 за 58 игр чемпионата
Николай Рассказов результативно проводит старт сезона.
Сегодня правый защитник «Крыльев Советов» открыл счет в матче 8-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (1:0, первый тайм), на 2-й минуте переправив мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева на добивании.
Это второй гол Рассказова в текущем розыгрыше РПЛ – ранее он забил «Локомотиву» (1:1) на 86-й минуте матча 4-го тура. Кроме того, на счету россиянина три результативные передачи. Две из них – в игре предыдущего тура против «Факела» (3:0).
Рассказов принял участие во всех восьми матчах нынешнего розыгрыша Мир РПЛ, в пяти из них он появился на поле с первых минут.
Рассказов до января 2023 года был игроком «Спартака». В составе московского клуба у него 3 гола и 3 результативные передачи за 86 игр (в РПЛ – 2 мяча и 2 ассиста за 58 матчей).
Полную статистику воспитанника «Спартака» можно найти здесь.
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Очередное подтверждение
Рассказов раскрылся в хорошей команде!
🤣
Может сейчас и взялся за ум, но тогда вся почти вся критика, без перехода на личности, была по делу
Я говорил, что он молодой и у неговсе получится при должном отношении. Он сейчас показывает результат, а оборона у Спартака как была дырявая, так и осталась.
Осинькину отдельный респект - раскрыл очередного игрока.
P.s. болельщик спартака с 71 г. до н.э.
Школу окончил с медалью !