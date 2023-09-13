Вратарь «Уфы» Баклов отбил 6 пенальти из 8 в двух последних послематчевых сериях Кубка. Его команда вышла в 1/32 финала

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Носта Вторая лига Б Волга Ульяновск Уфа Олег Баклов Вторая лига А Футбол

Вратарь «Уфы» отбил 6 пенальти из 8 в двух последних послематчевых сериях.

Сегодня в рамках 3-го раунда (1/64 финала) Пути регионов Фонбет Кубка России «Уфа» на выезде играла с ульяновской «Волгой».

Встреча завершилась со счетом 0:0 в основное время. В серии пенальти «Уфа» реализовала два удара, а хозяева не забили четырежды: три удара отразил вратарь Олег Баклов, один раз мяч попал в перекладину.

Стоит отметить, что в игре предыдущего раунда Кубка против новотроицкой «Носты» (0:0, по пенальти 3:1) Баклов в серии пенальти также отразил 3 удара.

Вратарь «Уфы», таким образом, отбил 6 пенальти из 8 за два матча. А «Уфа» вышла в 1/32 финала.

🤯 Вратарь «Уфы» взял шесть пенальти из восьми: пропустил всего раз и выиграл две серии в Кубке

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14 комментариев

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Клирик
Шесть из восьми взятых пенальти, поищите стату плиз, так не бывает, он лучший!!
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Биркарт фон Грелленорт
Ответ rarog
Ого, я тут глянул стату-из 12 матчей Кубка пенки были в 10. То ли борьба упорная, то ли наоборот всем пофиг)
Да не, рубиться-то рубятся. Так получилось, что вживую видел несколько игр Уфы в начавшемся сезоне. Собрали в целом хороший состав для втордива (Гуренко-младший, Баклов тот же, ещё кадр какой-то из сборной Казахстана), но практически с нуля за пару месяцев до старта, по всему слаживание идёт неровно, отсюда и куча хороших индивидуальных действий, а командной игры зачастую нет. Поэтому и играют крайне неровно и в чемпионате, и кубке, и растеряли уже кучу очков. Но в целом судя по всему Егоров настроен как минимум несколько сезонов там порулить (и бюджетами тоже, хе-хе), так что, видимо, Уфа в каком-то виде в проффутболе таки остается.
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Andrey Ashhabadskiy
огромный молодец!!! ну серьёзно!!!
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BVB 09
Ответ Клирик
Шесть из восьми взятых пенальти, поищите стату плиз, так не бывает, он лучший!!
И седьмой удар в перекладину😇💪
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Клирик
Вот это ни фига себе!
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Давид Кочинян
Олега помню очень хорошо: мощный, рослый, скромный и трудолюбивый. Жаль с коленями не повезло и не заиграл в «Урале». Удачи ему в Уфе!
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rarog
Ого, я тут глянул стату-из 12 матчей Кубка пенки были в 10.
То ли борьба упорная, то ли наоборот всем пофиг)
+2
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Leon Betov
Баклов> Мартинес
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Groznyi2024
Это больше чем Иигарь за всю карьеру
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Александр Васильев
пора Семачине и домой!)))
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Groznyi2024
Это больше чем Иигарь за всю карьеру
да, да, персональный хейтер

https://www.transfermarkt.world/igor-akinfeev/elfmeterstatistik/spieler/15570
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