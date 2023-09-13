Вратарь «Уфы» Баклов отбил 6 пенальти из 8 в двух последних послематчевых сериях Кубка. Его команда вышла в 1/32 финала

Вратарь «Уфы» отбил 6 пенальти из 8 в двух последних послематчевых сериях.

Сегодня в рамках 3-го раунда (1/64 финала) Пути регионов Фонбет Кубка России «Уфа» на выезде играла с ульяновской «Волгой».

Встреча завершилась со счетом 0:0 в основное время. В серии пенальти «Уфа» реализовала два удара, а хозяева не забили четырежды: три удара отразил вратарь Олег Баклов, один раз мяч попал в перекладину.

Стоит отметить, что в игре предыдущего раунда Кубка против новотроицкой «Носты» (0:0, по пенальти 3:1) Баклов в серии пенальти также отразил 3 удара.

Вратарь «Уфы», таким образом, отбил 6 пенальти из 8 за два матча. А «Уфа» вышла в 1/32 финала.

🤯 Вратарь «Уфы» взял шесть пенальти из восьми: пропустил всего раз и выиграл две серии в Кубке

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