«Бавария» установила статую Герда Мюллера около своего стадиона

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Герд Мюллер Альянц Арена сборная ФРГ Футбол

«Бавария» установила памятник Герду Мюллеру.

Статуя лучшего бомбардира в истории «Баварии» и всего немецкого футбола была открыта сегодня возле «Альянц Арены».

Герд – рекордсмен «Баварии» с 568 голами в 611 матчах, победитель Евро-1972 и ЧМ-1974 года в составе сборной ФРГ, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель «Золотого мяча»-1970 и «Золотой бутсы» (1970, 1972).

Мюллер скончался 14 августа 2021 года в возрасте 75 лет.

Фото: fcbayern.com

Герд Мюллер пробегал 3,5 км за матч (сейчас вратари бегают по 5) и забил 40 голов за сезон в Бундеслиге. Рекорд держался почти полвека

Величие Герда Мюллера – в памятных фото: победные голы в финалах ЧМ и Евро, рекордные 365 голов и 32 хет-трика

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28 комментариев

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Dzhansug Bukiya
Давно пора, Мюллер, Беккенбауэр, Румменигге, Лам заслужили статуи
+27
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Дмитрий Агалаков
Абсолютно правильное решение об установке памятника Герду Мюллеру. Феноменальный игрок был.
+20
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Ansu Fati
Ответ Дмитрий Агалаков
Абсолютно правильное решение об установке памятника Герду Мюллеру. Феноменальный игрок был.
Я видел его нарезки голов. Где-то прочитал, что он более 95% своих голов забил в пределах штрафной площадки, по нарезке показалось, что даже все 100%)) если даже получал мяч за пределами, бежал до ворот и бил в упор вратарю. И еще интересная деталь, в среднем он пробегал 3,5 км за матч, а сейчас Месси с его рекордами по голам и ассистам за 8,5 км (и то после 30 лет) называют пешеходом. Вот такой вот раньше был футбол)
+6
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Потолковый Лампонюх™
Бомбардир Нации ☝
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as009595@icloud.com
Ответ Relliks153
Ничего себе голевая статистика. ~0,92-0,93 гола за игру. Я знал что Мюллер выдающийся бомбардир, но что настолько... это реально круто.
В сборной у него больше гола за игру
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Relliks153
Ничего себе голевая статистика. ~0,92-0,93 гола за игру. Я знал что Мюллер выдающийся бомбардир, но что настолько... это реально круто.
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Jor Hakobyan
Ответ rewind
больше на Меркель похожа.
Фантазер влюблён
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Razrubsis
Ответ Ansu Fati
Я видел его нарезки голов. Где-то прочитал, что он более 95% своих голов забил в пределах штрафной площадки, по нарезке показалось, что даже все 100%)) если даже получал мяч за пределами, бежал до ворот и бил в упор вратарю. И еще интересная деталь, в среднем он пробегал 3,5 км за матч, а сейчас Месси с его рекордами по голам и ассистам за 8,5 км (и то после 30 лет) называют пешеходом. Вот такой вот раньше был футбол)
Ну если всё так было просто раньше, то почему другие футболисты из его эпохи не забивали так много?
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Roman Roman
Ответ FEZ10
Почему ему не поставили статую при жизни ?
ждали, чтоб в зенит не ушёл... это ж немцы - демонтаж небесплатен...
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Стахович
Ответ AF007
В 2 раза более великий игрок, чем Криштик, будем откровенны
В 5 раз чем Меся(
+3
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rewind
Ответ Jor Hakobyan
Фантазер влюблён
раскусил).
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marchellinos
Ответ Dzhansug Bukiya
Давно пора, Мюллер, Беккенбауэр, Румменигге, Лам заслужили статуи
Они ставят статуи после смерти и это правильно.
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Александр Жердин
Ответ Dzhansug Bukiya
Давно пора, Мюллер, Беккенбауэр, Румменигге, Лам заслужили статуи
Какие были игроки! Ещё Нетцер, Брайтнер, Хёнесс,Оверат.
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Дядя ТУРА
Ответ Dzhansug Bukiya
Давно пора, Мюллер, Беккенбауэр, Румменигге, Лам заслужили статуи
и Хасан Салихамиджич
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mcowen
как то убого выглядит в пропорциях, видимо не сильно старались
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Iamliam
Правильно сделали, правда так долго думали) На Камп Ноу статую Кройфу тоже только в 2019м поставили, он современник Мюллера.
Очень крутой игрок был, судя по всему, его рекорд по голам за год 40 лет оставался неприступным.
Это правильно, чтить память легенд.
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AnMe
Давно пора. Один из лучших футболистов в истории.
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marchellinos
Здорово. Правильно.
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FEZ10
Почему ему не поставили статую при жизни ?
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Nikro9
У чувака слева как будто сзади дирижабль вместо задницы
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Пользователь заблокирован
Заслужил. Кстати, в пригороде Мадрида стоят четыре статуи : Пеле, Ди Стефано, Марадоне и Месси..
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Ulugbek Usbaev
Давно пора.Респект .
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Игорь Новиков
Жаль, что не всегда при жизни это происходит.
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