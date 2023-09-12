«Бавария» установила статую Герда Мюллера около своего стадиона

«Бавария» установила памятник Герду Мюллеру.

Статуя лучшего бомбардира в истории «Баварии» и всего немецкого футбола была открыта сегодня возле « ».

Герд – рекордсмен «Баварии» с 568 голами в 611 матчах, победитель Евро-1972 и ЧМ-1974 года в составе сборной ФРГ, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель «Золотого мяча»-1970 и «Золотой бутсы» (1970, 1972).

Мюллер скончался 14 августа 2021 года в возрасте 75 лет.

Фото: fcbayern.com

Герд Мюллер пробегал 3,5 км за матч (сейчас вратари бегают по 5) и забил 40 голов за сезон в Бундеслиге. Рекорд держался почти полвека

Величие Герда Мюллера – в памятных фото: победные голы в финалах ЧМ и Евро, рекордные 365 голов и 32 хет-трика

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