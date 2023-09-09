Тебас о саудовской лиге: «Она не входит в десятку главных угроз для европейского футбола. Лиги создаются не игроками – Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу»
Хавьер Тебас не думает, что саудовская лига представляет собой угрозу для Европы.
«Я беспокоюсь о клубах-государствах, потому что они конкурируют с нашими клубами, но саудовская лига – нет. Лиги создаются не игроками. Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу.
Европа является крупнейшей отраслевой зоной в мире футбола не случайно, а благодаря соревнованиям, проводимым десятилетиями, клубами с многовековой историей... Век игрока скоротечен, клуба – нет. Если они хотят расти, им придется поработать над брендами своих клубов и соревнований.
У нас, как у лиги, более 200 миллионов подписчиков в социальных сетях, саудовской лиге приходится много работать, чтобы достичь этого. Она нас отнюдь не беспокоит. Она не входит в десятку главных угроз для европейского футбола, но я думаю, что путь, по которому они пошли, неправильный», – сказал президент Ла Лиги.
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У них нет целей заваливать баблом игроков и , чтобы с Европы все поехали к ним. Поэтому сравнивать стратегии МЛС и СА/Китая как минимум некорректно.
Самые платежноспособнные это американцы, потому что американский футбольные, баскетбольные, хоккейные клубы все вместе взятые менее популярны в мире чем футбол, но это не мешает им зарабатывать и стоить как бренды больше чем клубы Англии, и даже Барсы с Реалом. Также будет и с клубами МЛС через лет 20. Они уже сейчас поднялись очень сильно, вот рейтинг от форбс:
https://www.forbes.com/lists/soccer-valuations/?sh=3f74bc7d198b
Ну что сейчас скажешь?))) Не ожидал что в топ 30 футбольных брендов 7 из США?
Начиная со средней посещаемости стадионов, продолжая общей посещаемостью, далее смотрибельностью на ТВ , и заканчивая общей прибыльностью.
Когда это машина заработает по полной, она спокойно передает и выплюнет тебаса
А то, что вы ее не смотрите, их мало напрягает.
У них борьба идёт за внутренний рынок.