Тебас о саудовской лиге: «Она не входит в десятку главных угроз для европейского футбола. Лиги создаются не игроками – Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу»

Теги Ла Лига Хавьер Тебас высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Хавьер Тебас не думает, что саудовская лига представляет собой угрозу для Европы.

«Я беспокоюсь о клубах-государствах, потому что они конкурируют с нашими клубами, но саудовская лига – нет. Лиги создаются не игроками. Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу.

Европа является крупнейшей отраслевой зоной в мире футбола не случайно, а благодаря соревнованиям, проводимым десятилетиями, клубами с многовековой историей... Век игрока скоротечен, клуба – нет. Если они хотят расти, им придется поработать над брендами своих клубов и соревнований.

У нас, как у лиги, более 200 миллионов подписчиков в социальных сетях, саудовской лиге приходится много работать, чтобы достичь этого. Она нас отнюдь не беспокоит. Она не входит в десятку главных угроз для европейского футбола, но я думаю, что путь, по которому они пошли, неправильный», – сказал президент Ла Лиги

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34 комментария

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lovec23
Тебас главная угроза для чемпионата Испании
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MU4evainmyheart!!!
Ещё пару лет под руководством Тебаса и саудиты догонят Ла Лигу по уровню.
+23
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roma.atyakshev
Типичный Европейский снобизм, сейчас они рассуждают на тему недостойности каких-то обезьян из пустыни составить реальную конкуренцию, а потом будут кукарекать что-нибудь с стиле "так не честно, мы будем жаловаться!"
+20
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roma.atyakshev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
МЛС потерпела неудачу? Чего???
а в каком аспекте МЛС выросли, приглашая годами престарелых звезд? Туда поехали топовые футболисты в расцвете сил? Оттуда начали пачками переезжать в Европу проспекты? Может быть, мы стали больше матчей из США смотреть? Да вроде нет. Если это не неудача, то в чем успех-то?
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ARIGAMI ARIGAMI
МЛС потерпела неудачу? Чего???
+20
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Men77
Причем тут вообще МЛС. У МЛС другая политика, у них потолки зарплат по типу НХЛ, чтобы не было доминирующих команд. Месси приглашали в первую очередь для популяризации футбола, чтобы дети увлекались футболом.
У них нет целей заваливать баблом игроков и , чтобы с Европы все поехали к ним. Поэтому сравнивать стратегии МЛС и СА/Китая как минимум некорректно.
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vova123456
Ответ roma.atyakshev
а в каком аспекте МЛС выросли, приглашая годами престарелых звезд? Туда поехали топовые футболисты в расцвете сил? Оттуда начали пачками переезжать в Европу проспекты? Может быть, мы стали больше матчей из США смотреть? Да вроде нет. Если это не неудача, то в чем успех-то?
В Америке знают как вести бизнес, за последние лет 10 состояние клубов МЛС сильно выросло, для них главное что американцы заинтересовались, а на тебя им всё равно.
Самые платежноспособнные это американцы, потому что американский футбольные, баскетбольные, хоккейные клубы все вместе взятые менее популярны в мире чем футбол, но это не мешает им зарабатывать и стоить как бренды больше чем клубы Англии, и даже Барсы с Реалом. Также будет и с клубами МЛС через лет 20. Они уже сейчас поднялись очень сильно, вот рейтинг от форбс:
https://www.forbes.com/lists/soccer-valuations/?sh=3f74bc7d198b

Ну что сейчас скажешь?))) Не ожидал что в топ 30 футбольных брендов 7 из США?
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Igbin
Ответ roma.atyakshev
Типичный Европейский снобизм, сейчас они рассуждают на тему недостойности каких-то обезьян из пустыни составить реальную конкуренцию, а потом будут кукарекать что-нибудь с стиле "так не честно, мы будем жаловаться!"
Поэтому пожелаем саудовцам выдержки и удачи в их благородном деле борьбы с монополией европейцев на клубный футбол.
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dimonivanov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
МЛС потерпела неудачу? Чего???
Да, тоже ухо резануло. До уровня ЛЧ американцы не дошли, но там и задачи пока что более приземлённые.
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Азамат Кабертай
Ответ MU4evainmyheart!!!
Ещё пару лет под руководством Тебаса и саудиты догонят Ла Лигу по уровню.
Ла Лига опустится до уровня Саудии😂
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Men77
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
хватит уже оправдывать Мессе это смешно просто МЛС дно
Оправдывать Месси? 🤣 Блин, реально, почему гелевые такие тупые? Где ты увидел какое то оправдание? 🤣
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Никита Филимонов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
МЛС потерпела неудачу? Чего???
Смотря как интерпретировать его слова. Если говорить о реальной конкуренции Европе, то да - терпели в в этом плане неудачи. Заходов было много: и Пеле в свое время играл в США, и многие другие звезды в разные времена. После ЧМ 1994 года многие прогнозировали, что футбол в США взлетит до небес! И? Да, футбол там потихоньку планомерно развивается, сборная очень крепкая - спору нет. Но это не соответствует тем авансам, которые выдавались в свое время, и уж, тем более, нет речи о конкуренции топ европейским лигам.
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mr kovalsky
Ответ Mukunku 64
Комментарий удален модератором
Какие то комплексы?
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Otabek Ismatov
Ответ roma.atyakshev
Типичный Европейский снобизм, сейчас они рассуждают на тему недостойности каких-то обезьян из пустыни составить реальную конкуренцию, а потом будут кукарекать что-нибудь с стиле "так не честно, мы будем жаловаться!"
Наконец-то адекватный во всех смыслах комментарий!
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Святослав Федорович
Сразу видно, что коленки дрожат то:)
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Andrei Lisavets
Ответ roma.atyakshev
а в каком аспекте МЛС выросли, приглашая годами престарелых звезд? Туда поехали топовые футболисты в расцвете сил? Оттуда начали пачками переезжать в Европу проспекты? Может быть, мы стали больше матчей из США смотреть? Да вроде нет. Если это не неудача, то в чем успех-то?
Во всех аспектах.
Начиная со средней посещаемости стадионов, продолжая общей посещаемостью, далее смотрибельностью на ТВ , и заканчивая общей прибыльностью.
Когда это машина заработает по полной, она спокойно передает и выплюнет тебаса

А то, что вы ее не смотрите, их мало напрягает.
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лицемерный гнус
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
МЛС потерпела неудачу? Чего???
МЛС шла теми же путями, что и арабы. В своё время, я частенько глядел их футбол и реально думал, что они идут семимильными шагами в сторону развития, но, как показала практика, там сейчас жуткая стагнация. Так же будет и с арабами.
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Mukunku 64
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Balt
МЛС то тут причём? МЛС вполне себе успешно развивается. Живут по средствам и не тратят лишнего.
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Balt
Тебас: "Мы здесь создали цветущий сад в Европе, а другие нам не ровня."
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хавбек+
бренд без начинки как пустая банка колы заполненная дождевой водой, толку с неё
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Собиратель хаоса
Главное, что путь Ла Лиги под руководством Тебаса - правильный. Скоро половина Лиги по миру пойдет, а Тебас все у арабов соринку ищет.
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Василий Никулин
Ответ roma.atyakshev
а в каком аспекте МЛС выросли, приглашая годами престарелых звезд? Туда поехали топовые футболисты в расцвете сил? Оттуда начали пачками переезжать в Европу проспекты? Может быть, мы стали больше матчей из США смотреть? Да вроде нет. Если это не неудача, то в чем успех-то?
10 лет назад от США в Европе играли только Донован и Ховарт. А сейчас вся сборная в топ клубах Европы
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schwein
Ответ roma.atyakshev
а в каком аспекте МЛС выросли, приглашая годами престарелых звезд? Туда поехали топовые футболисты в расцвете сил? Оттуда начали пачками переезжать в Европу проспекты? Может быть, мы стали больше матчей из США смотреть? Да вроде нет. Если это не неудача, то в чем успех-то?
Американцам какие то нищеброды из Европы, и уж тем более Азии не сдались совершенно.
У них борьба идёт за внутренний рынок.
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Oleg Olegov
А его вообще кто и за какие заслуги постоянно выбирает? Ну не какие-то дэбилы же это делают, в чем то есть же смысл
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