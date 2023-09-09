Тебас о саудовской лиге: «Она не входит в десятку главных угроз для европейского футбола. Лиги создаются не игроками – Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу»

Хавьер Тебас не думает, что саудовская лига представляет собой угрозу для Европы.

«Я беспокоюсь о клубах-государствах, потому что они конкурируют с нашими клубами, но саудовская лига – нет. Лиги создаются не игроками. Китай и МЛС пытались и потерпели неудачу.

Европа является крупнейшей отраслевой зоной в мире футбола не случайно, а благодаря соревнованиям, проводимым десятилетиями, клубами с многовековой историей... Век игрока скоротечен, клуба – нет. Если они хотят расти, им придется поработать над брендами своих клубов и соревнований.

У нас, как у лиги, более 200 миллионов подписчиков в социальных сетях, саудовской лиге приходится много работать, чтобы достичь этого. Она нас отнюдь не беспокоит. Она не входит в десятку главных угроз для европейского футбола, но я думаю, что путь, по которому они пошли, неправильный», – сказал президент .

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