Арсен Венгер: «Глобализация сосредоточила большие деньги в нескольких клубах, весь Китай будет смотреть АПЛ, если там будет играть китаец. Это создало раздутый рынок»

Арсен Венгер высказался о сложившейся ситуации на трансферном рынке.

«Я считаю, что глобализация мира сосредоточила большие деньги в нескольких клубах. У этих нескольких клубов есть огромный потенциал, а весь остальной мир следит за Премьер-лигой. Итак, что делает парень в Китае или Южной Африке по утрам? Он думает: «Ах, Премьер-лига». Почему? Потому что там играют лучшие игроки, и это еще больше укрепляет Премьер-лигу, а это означает, что концентрация денег в небольшом количестве клубов создала раздутый рынок.

И если все лучшие игроки мира собраны в одной лиге, это означает, что весь Китай будет смотреть Премьер-лигу, если там будет китайский игрок. Это еще больше усиливает это превосходство.

Что я хочу создать, так это то, что в Анголе, например, также появляются достаточно хорошие игроки, которые могут качественно выступать в чемпионате своей страны, у зрителей должен быть выбор. «Да, я по-прежнему буду смотреть Премьер-лигу, но в моей лиге тоже что-то происходит – о, здесь у нас тоже есть несколько хороших игроков». Так чемпионат будет вызывать интерес зрителя», – сказал бывший главный тренер « ».

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