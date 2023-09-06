Арсен Венгер: «Глобализация сосредоточила большие деньги в нескольких клубах, весь Китай будет смотреть АПЛ, если там будет играть китаец. Это создало раздутый рынок»

Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал деньги Футбол

Арсен Венгер высказался о сложившейся ситуации на трансферном рынке.

«Я считаю, что глобализация мира сосредоточила большие деньги в нескольких клубах. У этих нескольких клубов есть огромный потенциал, а весь остальной мир следит за Премьер-лигой. Итак, что делает парень в Китае или Южной Африке по утрам? Он думает: «Ах, Премьер-лига». Почему? Потому что там играют лучшие игроки, и это еще больше укрепляет Премьер-лигу, а это означает, что концентрация денег в небольшом количестве клубов создала раздутый рынок.

И если все лучшие игроки мира собраны в одной лиге, это означает, что весь Китай будет смотреть Премьер-лигу, если там будет китайский игрок. Это еще больше усиливает это превосходство.

Что я хочу создать, так это то, что в Анголе, например, также появляются достаточно хорошие игроки, которые могут качественно выступать в чемпионате своей страны, у зрителей должен быть выбор. «Да, я по-прежнему буду смотреть Премьер-лигу, но в моей лиге тоже что-то происходит – о, здесь у нас тоже есть несколько хороших игроков». Так чемпионат будет вызывать интерес зрителя», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».

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18 комментариев

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Oleg Olegov
Ответ Борис Энгельгардт
что делает парень в Китае утром? работает
Как в старом анекдоте категории Б, про то, что утром китаец делает зарядку, а вечером относит её в Евросеть)
+31
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+31
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Дмитрий Формусатий
Ответ Красный чай
Китаец играл в эспаньоле и кто там смотрел?
Китайцы. Если ты не смотрел значит ты не китаец.
+23
-2
+21
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Борис Энгельгардт
что делает парень в Китае утром? работает
+19
0
+19
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Marcus-light
Ответ Born is the King
Как переход китайца может раздуть рынок? Как глобализация мира сосредаточила деньги в несколько клуб АПЛ? Венгер стандартно несёт откровенный набор терминов, как и всегда забывая, забывая,что он бывший тренер футбольный, а не экономист
По образованию экономист. Ну и Арсенал во многом удержался в ЕК благодаря его образованию.
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Olimjon Nazarov
Не все лучшие игроки в Англии, но все клубы иногда могут бороться против друг друга на равных, как и на рынке так и на поле.
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Мельников Михаил
Ответ Born is the King
Как переход китайца может раздуть рынок? Как глобализация мира сосредаточила деньги в несколько клуб АПЛ? Венгер стандартно несёт откровенный набор терминов, как и всегда забывая, забывая,что он бывший тренер футбольный, а не экономист
Как? Элементарно. Деньги делают деньги.
А глобализация позволяет выходить за рамки национального рынка.
Что не так?
+4
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Marcellu _
Ответ Born is the King
Как переход китайца может раздуть рынок? Как глобализация мира сосредаточила деньги в несколько клуб АПЛ? Венгер стандартно несёт откровенный набор терминов, как и всегда забывая, забывая,что он бывший тренер футбольный, а не экономист
он именно экономист, когда был тренером
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avcgloronalduMU
поэтому азиатов - японцев, южнокорейцев приглашают в мю, Тоттенхэм, Боруссию, баварию, Ливерпуль, реал, Монако и тд
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AurelioDeLaurentis
Если в Анголе появится футболист среднего уровня, жители этой страны все равно будут смотреть АПЛ, потому что там есть Челси во главе с Боуэли 😎
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Кино Музыка
С приходом одного аргентинца взлетел американский рынок)
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Kassetchik
глобализация и капитализм -круто, слава им!
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Xm.md
Ответ Oleg Olegov
Как в старом анекдоте категории Б, про то, что утром китаец делает зарядку, а вечером относит её в Евросеть)
Можно подробнее про категорию Б у анектодов? А то не удалось правильно оценить анекдот держа в голове то, что с ним что-то не так
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