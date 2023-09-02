Экс-игрок «Реала» Мариано Диас и «Севилья» договорились о контракте. Осталось пройти медосмотр
Мариано Диас станет игроком «Севильи».
30-летний форвард и «Севилья» достигли принципиальной договоренности о контракте. Футболисту перед подписанием соглашения осталось пройти медосмотр.
Диас переходит в «Севилью» в качестве свободного агента: этим летом он покинул «Реал».
Доминиканец был в составе главной команды «Реала» шесть сезонов и выиграл 13 турниров: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.
Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.
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Помочь может Севилье он и сможет,но про голы это вы конечно придумали))