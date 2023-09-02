Экс-игрок «Реала» Мариано Диас и «Севилья» договорились о контракте. Осталось пройти медосмотр

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Мариано Диас Футбол

Мариано Диас станет игроком «Севильи».

30-летний форвард и «Севилья» достигли принципиальной договоренности о контракте. Футболисту перед подписанием соглашения осталось пройти медосмотр. 

Диас переходит в «Севилью» в качестве свободного агента: этим летом он покинул «Реал».

Доминиканец был в составе главной команды «Реала» шесть сезонов и выиграл 13 турниров: две Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании.

Со статистикой выступлений нападающего можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Роман Ковачевич
Ответ rigobersong
Как он это делает?:)
Он игрок неплохой так то, но это игрок обычного среднего уровня, без какого то таланта или скиллов. Но помочь команде уровня Севильи и забивать голы он умеет
+6
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Роман Ковачевич
Ответ hhghhwcvbg
Зашел посмотрел статистику. 33 гола за карьеру у 30-летнего нападающего. Помочь может Севилье он и сможет,но про голы это вы конечно придумали))
Ну ты можешь смело из его карьеры убрать минус 5 лет карьеры , которые он играл в реале (точнее просто тренировался). Получится он играл до 24 лет. А до 24 лет он играл в молодежке в Реале, а потом перешёл в Лион в 24 года на 1 сезон и забил там 20 голов вроде за сезон. Получается карьера по сути у него длилась всего 1 сезон
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Дворовый футболист
Спасибо за все, легенда №24
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Сергей Добрынин
Ответ Дворовый футболист
Спасибо за все, легенда №24
7
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Roman Araslanov
Лучший бомбардир Ла Лиги 23/24, приятного просмотра
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-1
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Andrey Yaroslavtsev
И сколько таких чемпионов у Реала?
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Gon3a1e5@mail.ru
С детства за мариано 💪💪
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Юлия Закаблукова
Зачем из Лиона уходил, там был на ведущих ролях
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niksub
это просто жесть... очередной бесполезный лавочник
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Хушнудбек
Спасибо за прически
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hhghhwcvbg
Ответ Роман Ковачевич
Он игрок неплохой так то, но это игрок обычного среднего уровня, без какого то таланта или скиллов. Но помочь команде уровня Севильи и забивать голы он умеет
Зашел посмотрел статистику. 33 гола за карьеру у 30-летнего нападающего.
Помочь может Севилье он и сможет,но про голы это вы конечно придумали))
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