Лосано признан лучшим против «Айнтрахта»: «Обеспечил результат «Наполи». Фантастически играл без мяча, выделяясь скоростью и упорством»
Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча с «Айнтрахтом» (2:0).
Игру вингера «Наполи», на счету которого голевая передача в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, оценили технические наблюдатели УЕФА.
«Постоянно угрожал сопернику при переходе из обороны в атаку, будь то эффективный первый пас или выход из обороны. Именно он обеспечил положительный результат своей команде.
Фантастически играл без мяча, выделяясь скоростью и упорством», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.
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