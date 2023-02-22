Лосано признан лучшим против «Айнтрахта»: «Обеспечил результат «Наполи». Фантастически играл без мяча, выделяясь скоростью и упорством»

Теги Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов УЕФА рейтинги Наполи Ирвинг Лосано Футбол

Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча с «Айнтрахтом» (2:0).

Игру вингера «Наполи», на счету которого голевая передача в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, оценили технические наблюдатели УЕФА.

«Постоянно угрожал сопернику при переходе из обороны в атаку, будь то эффективный первый пас или выход из обороны. Именно он обеспечил положительный результат своей команде.

Фантастически играл без мяча, выделяясь скоростью и упорством», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.

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2 комментария

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laudrup
Помню Лосано ещё по ПСВ. Если тренер знает, как использовать его и соперник оставляет свободные зоны , он разрывает фланг.
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Raman Juve
вот такие новости нужны, а в идеале и аналитика по игроку, потому что у нас многие либо матч не смотрели, либо на экран глаза переводили, когда слышали "Хвича получает мяч"
+6
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+6
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