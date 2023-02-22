Лосано признан лучшим против «Айнтрахта»: «Обеспечил результат «Наполи». Фантастически играл без мяча, выделяясь скоростью и упорством»

признан лучшим игроком матча с « » (2:0).

Игру вингера « », на счету которого голевая передача в первой встрече 1/8 финала чемпионов, оценили технические наблюдатели УЕФА.

«Постоянно угрожал сопернику при переходе из обороны в атаку, будь то эффективный первый пас или выход из обороны. Именно он обеспечил положительный результат своей команде.

Фантастически играл без мяча, выделяясь скоростью и упорством», – говорится в комментарии на официальном сайте УЕФА.