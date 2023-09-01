Где смотреть матчи Сборной России и Египта 7 и 11 сентября: прямые трансляции, во сколько начало

Теги Сборная России по футболу Сборная Египта по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России по футболу в отсутствии международных соревнований и, соответственно, какой-либо турнирной мотивации продолжает проводить товарищеские поединки. В очередной раз нужно отдать должное Российскому футбольному союзу, который договорился о поединках с олимпийской сборной Египта и национальной сборной Катара. Интересно будет посмотреть, как будет выглядеть наша команда, или даже несколько команд, учитывая три игры за шесть дней, на фоне одной из ведущих африканских сборных и недавней хозяйки мирового первенства. Другой вопрос, где смотреть матчи Сборной России и Египта 7 и 11 сентября.

 

Пока на этот счет информации минимум. Но обычно проблем с трансляцией матчей сборной команды страны не бывает. Их традиционно показывает «Матч ТВ». На сегодняшний день в расписании передач на указанные даты стоят трансляции исключительно матчей европейских сборных к отборочному турниру Евро 2024. Впрочем, пока не определено и время начала поединков сборной России с египтянами 7 и 11 сентября. Будем следить за объявлениями и программой.

Даже если случится нечто необычное и трансляцию организовать не удастся, то матчи наверняка будут показаны египетскими телекомпаниями. Но тут без установки IPTV посмотреть футбол не получится. Ранее мы подробно рассказывали как это можно сделать. Достаточно иметь телевизор с функцией IPTV или приобрести приставку. Далее заняться поиском сервисов и следовать инструкции. Альтернативным вариантом может быть просмотр футбольных поединков на сайтах букмекерских контор, где нужно пройти регистрацию.

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