Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» до 2026 года (Марко Контерио)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ».

По данным журналиста Марко Контерио, француз готов подписать новый контракт до 2026 года.

У сторон будет джентльменское соглашение об отступных, в случае выплаты которых Мбаппе сможет покинуть «ПСЖ» летом 2024 года.

Напомним, летом Мбаппе из-за отказа продлить контракт был остранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне. 

В прошлом сезоне француз забил 29 мячей за 34 матча в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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102 комментария

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Vasyamarch91
Следующее лето: Мбаппе одной ногой в Реале
+113
-3
+110
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Alex Aminov
Ответ Отец Абду
Мне кажется фанатам Реала и самому Пересу пора уже послать Мбаппе на три буквы:)
В ПСЖ
+93
-1
+92
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kaka10
Ответ Vasyamarch91
Следующее лето: Мбаппе одной ногой в Реале
в Реал 4 раза не зoвут
+69
-18
+51
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Artem Piatkov
Как болельщик Реала скажу, что это целиком и полностью его осознанный выбор
Но если он выбирает ПСЖ, то брать в Реал такого игрока, даже в будущем, не стоит

"От судьбы не уйдешь, а если ушёл, значит не судьба🤷"
+65
-25
+40
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Как болельщик Реала скажу, что это целиком и полностью его осознанный выбор Но если он выбирает ПСЖ, то брать в Реал такого игрока, даже в будущем, не стоит "От судьбы не уйдешь, а если ушёл, значит не судьба🤷"
Ого, ты уже стал болельщиком Реала?:) Недавно на ветке МС говорил, что являешься их болельщиком, а на ветке Аль Насра представлялся их фанатом, а в прошлом году был фанатом Баварии вообще то... Хамелеон:)
+46
-7
+39
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rigobersong
Просто пушка!:) Вот настоящий патриот Франции, родился в Париже, играет в Париже, хочет продвигать клубный бренд и привести его к победе ЛЧ, а не гонится за мадридскими деньгами!:))
+48
-18
+30
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Угараю_с_вас
Ответ kaka10
в Реал 4 раза не зoвут
Так летом никто его и не звал в этом году, не одного предложения не было официального
+34
-11
+23
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kaka10
Ответ Отец Абду
Мне кажется фанатам Реала и самому Пересу пора уже послать Мбаппе на три буквы:)
в Реал 4 раза не зовут
+34
-12
+22
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6tspey7tb5
Болельщики Реала быстрее дождутся второго пришествия Христа, чем Мбаппе в майке клуба.
+16
-3
+13
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AnMe
Ответ Уолтер Собчак
Поддерживать больше одной команды запрещено каким-то негласным кодексом?
Не запрещено, просто он Артем…. Там клиника
+12
-3
+9
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Отец Абду
Мне кажется фанатам Реала и самому Пересу пора уже послать Мбаппе на три буквы:)
+17
-9
+8
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Акира_1
Ответ Игорь Новиков
От неприхода Мбаппе в Реал объективно больше страдает сам Мбаппе, чем Реал. Времени на величие в футболе у него остается все меньше.
Сомневаюсь, что Мбаппе страдает с мешками денег из ПСЖ, а вот Реал с Хоселу в атаке. Хз.
+10
-2
+8
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+79607767746
Ответ rigobersong
Просто пушка!:) Вот настоящий патриот Франции, родился в Париже, играет в Париже, хочет продвигать клубный бренд и привести его к победе ЛЧ, а не гонится за мадридскими деньгами!:))
отличный троллинг
+10
-3
+7
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rigobersong
2022: ПСЖ надо было 100 млн брать, а то в 2023м наш реал его бесплатно подпишет!:)

🤣🤣🤣
+9
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+5
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Orbital 82
Удивительно то, что это ещё кто-то комментирует)
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eroppo
Ответ иц а мен
ну епрст, вы реально такие глупые или притворяетесь? по твоему мнению почему реал так аморфен в трансферном окне при почти полном коллапсе в атаке? почему не куплен ни топ форвард, ни вингер? для чего и зачем реал бережет деньги? подумай, если в голове осталась хоть одна извилина
Например, для того, чтоб не выкидывать огромные неадекватные суммы за кого попало, лишь бы позицию заткнуть. "Кинутый" Перес деньги считать умеет очень хорошо, не просто так в финансовом плане клуб остается одним из самых успешных, зарабатывая при этом сам, без неограниченных нефтяных вливаний.
А хамить будешь своему хахалю в койке, разговор окончен.
+6
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Владислав Романов
Ответ Уолтер Собчак
Поддерживать больше одной команды запрещено каким-то негласным кодексом?
Кодексом глора😁
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people people
Ответ Отец Абду
Мне кажется фанатам Реала и самому Пересу пора уже послать Мбаппе на три буквы:)
А Реал этим летом вообще боролся за него? Вряд ли что-то серьёзное было
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Антон Орехов
Ответ kaka10
в Реал 4 раза не зoвут
Реал его и не звал и не делал никаких предложений .
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Антон Орехов
пусть продлевает всем плевать уже на него!!!
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xbxoxrxsxhx
Лучший футболист Франции должен играть в лучшем клубе Франции, все правильно и логично
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SaH4r.
ну и вали черепаха, в наш Реал 45 раз не зовут!
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jdrk
Так и закончит в ПСЖ, а потом уедет в условный Аль ****, так и не став легендой
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Akusra
невозможно уже смотреть как Мбаппе продлевает контракт с ПСЖ и мечтает при этом играть за Мадрид
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arspurs9
Ответ иц а мен
ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ? почему же реал не тратил в предыдущие окна? может потому что был бензема, были более менее нормальные игроки для ротации, а теперь основнлй форвард хоселу а для замены всякие диасы? реально мышление на уровне примата, удали коммент и впредь не позорься
Да?) Именно по этому Реал играл все эти годы без адекватного игрока в роли Джуда на позиции десятки?) Именно по этому слева в защите бегал Камавинга, а справа в атаке Вальверде, пока Васкез подменял Карвахаля?)
И не говори, сказка а не состав)
Или просто Реал адекватно ведет себя на трансферном рынке)
Я же не иц а мен, что бы позориться)
А по поводу приматов, то в вашу секту я не лезу, сами разберетесь между собой)
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