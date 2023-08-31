Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» до 2026 года (Марко Контерио)
Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ».
По данным журналиста Марко Контерио, француз готов подписать новый контракт до 2026 года.
У сторон будет джентльменское соглашение об отступных, в случае выплаты которых Мбаппе сможет покинуть «ПСЖ» летом 2024 года.
Напомним, летом Мбаппе из-за отказа продлить контракт был остранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне.
В прошлом сезоне француз забил 29 мячей за 34 матча в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Но если он выбирает ПСЖ, то брать в Реал такого игрока, даже в будущем, не стоит
"От судьбы не уйдешь, а если ушёл, значит не судьба🤷"
🤣🤣🤣
А хамить будешь своему хахалю в койке, разговор окончен.
И не говори, сказка а не состав)
Или просто Реал адекватно ведет себя на трансферном рынке)
Я же не иц а мен, что бы позориться)
А по поводу приматов, то в вашу секту я не лезу, сами разберетесь между собой)