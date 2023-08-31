Мбаппе готов продлить контракт с «ПСЖ» до 2026 года (Марко Контерио)

Килиан Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ».

По данным журналиста Марко Контерио, француз готов подписать новый контракт до 2026 года.

У сторон будет джентльменское соглашение об отступных, в случае выплаты которых сможет покинуть « » летом 2024 года.

Напомним, летом Мбаппе из-за отказа продлить контракт был остранен от работы с «ПСЖ» и пропустил предсезонное турне.

В прошлом сезоне француз забил 29 мячей за 34 матча в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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