«Дзюбе стоит извиниться перед прессой, сконцентрироваться на футболе, и все будет хорошо». Ташуев о форварде

Сергей Ташуев призвал Артема Дзюбу извиниться перед прессой и сосредоточиться на футболе.

«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос.

Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно. Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой — тебя хвалят. Ты плохо играешь — тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи.

Надо уважать любую профессию. А журналист — да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов.

Может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и « »? Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе.

Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. Ютуб-каналы — это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо. Играть он умеет.

Он должен осознавать, что он не один в команде и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать», — сказал экс-тренер «Ахмата».

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