«Дзюбе стоит извиниться перед прессой, сконцентрироваться на футболе, и все будет хорошо». Ташуев о форварде
Сергей Ташуев призвал Артема Дзюбу извиниться перед прессой и сосредоточиться на футболе.
«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос.
Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно. Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой — тебя хвалят. Ты плохо играешь — тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи.
Надо уважать любую профессию. А журналист — да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов.
Может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и «Локомотиву»? Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе.
Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. Ютуб-каналы — это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо. Играть он умеет.
Он должен осознавать, что он не один в команде и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать», — сказал экс-тренер «Ахмата».
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да мало ли что Дзюба ответил?
я не понимаю, что журналист не популярный человек? он может что угодно нести и спрашивать? иногда невыносимые эти журналюги...
В принципе 19-летний д*бил* добился своего, стал известен на хайпе Артёма
Но если так, то и футболист вправе давать любые ответы. Дзюба ответил.
Да нечего уже тему мусолить, как будто она что то новое открыло
Если на вас лает собака, вы же не встаёте на четвереньки и не лаете ей в ответ.
Дзюба правильно чудака поставил на место, если бы не одно "но" - видео создало дурной ажиотаж и не добавило ему авторитета. Мог бы это понять после известного всем случая с видео.
Поэтому мудрый Ташуев и учит - Артем, не обращай внимание, сконцентрируйся на игре.