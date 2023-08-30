«Дзюбе стоит извиниться перед прессой, сконцентрироваться на футболе, и все будет хорошо». Ташуев о форварде

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев призвал Артема Дзюбу извиниться перед прессой и сосредоточиться на футболе.

«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос.

Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно. Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой — тебя хвалят. Ты плохо играешь — тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи.

Надо уважать любую профессию. А журналист — да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов.

Может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и «Локомотиву»? Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе.

Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. Ютуб-каналы — это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо. Играть он умеет.

Он должен осознавать, что он не один в команде и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать», — сказал экс-тренер «Ахмата».

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14 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
... да мало ли что он спросил...(с)

да мало ли что Дзюба ответил?
я не понимаю, что журналист не популярный человек? он может что угодно нести и спрашивать? иногда невыносимые эти журналюги...
В принципе 19-летний д*бил* добился своего, стал известен на хайпе Артёма
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Alex1104
"Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе." - спорно.
Но если так, то и футболист вправе давать любые ответы. Дзюба ответил.
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Kit244098
Ни в коем случае не стоит ни в чем извиняться. У нас не Чечня. Дзюбанию стоит продолжать гнуть свою линию. Пример перед глазами - дядя Лёня себя ведёт правильно, игноря всех и вся. Так победим, Артемон))
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Alex1104
Вопрос Ташуеву: "Ты перестал пить коньяк по утрам, отвечай — да или нет? "
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charly_54
А нагучева кстати не вызовет кдк? Не отстранят от эфиров? Все таки нарушение профессиональной этики
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Тиджани Бабангида
В таком возрасте и с таким опытом медийности Дзюба просто забылся где он и кто он. Да и говеное шоу со Слуцким,видимо, по-глупости окрылило
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krokodilych
Вообще-то очень здравый совет. А вот Дзюбу несет куда-то не туда. Но сам Дзюба - это ещё полбеды, а вот когда его друг подключился к критике Нагучева, стала совсем беда. Трэш, кринж, испанский стыд и всё такое прочее.
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Anthony Wrynn
Ответ Barsa! bolshe chem klub
... да мало ли что он спросил...(с) да мало ли что Дзюба ответил? я не понимаю, что журналист не популярный человек? он может что угодно нести и спрашивать? иногда невыносимые эти журналюги... В принципе 19-летний д*бил* добился своего, стал известен на хайпе Артёма
палка о двух концах, и 19 летний д...л не прав, и Дзюба, который должен был как взрослый человек просто промолчать и проигнорить провокацию
Да нечего уже тему мусолить, как будто она что то новое открыло
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T622222
Артему надо им показать, что он уже показывал и забить на этих господ
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Hong Kil
Любопытное мнение сбитого летчика. Т.е. тот кто делает дело должен унижаться перед тем, кто просто комментирует твое дело. Не много ли власти у паяцев?
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Локуся
Рукаку выполняет функцию столба и будет это делать легко года 4, он и сейчас не особо бегает куда то, с ним все отлично, тактика Галлактионова в запросе на него будет работать
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ne ravnodushen
Ташуев дал мудрый совет. Прислушаться или нет - дело личное.
Если на вас лает собака, вы же не встаёте на четвереньки и не лаете ей в ответ.
Дзюба правильно чудака поставил на место, если бы не одно "но" - видео создало дурной ажиотаж и не добавило ему авторитета. Мог бы это понять после известного всем случая с видео.
Поэтому мудрый Ташуев и учит - Артем, не обращай внимание, сконцентрируйся на игре.
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.ru
зарыть телефон войны... так сказать
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ne ravnodushen
Ответ charly_54
А нагучева кстати не вызовет кдк? Не отстранят от эфиров? Все таки нарушение профессиональной этики
Полностью согласен. Нагучев просто о...уел, использовал эфир как собственный канал, проявив неуважение к телезрителям. Мерзкий самовлюблённый тип. Эта выходка за гранью адекватности.
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