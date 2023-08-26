«Спартак» ничего не создал – все это были наши ошибки». Тренер «Ахмата» Ромащенко про 0:0

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Спорт-Экспресс Футбол

Мирослав Ромащенко отметил игру «Ахмата» в защите против «Спартака» (0:0).

– Думаю, заметна разница в организации общекомандных действий, структуры. Над этим мы работаем. При этом мы все еще не знаем состояние всех игроков.

Стараемся действовать через короткий и средний пас. Работы много, но уже, считаю, сделали большой скачок.

Сегодня игра была такой, какую мы ожидали. По «Спартаку» было все ясно, все известно, пусть я не так много времени нахожусь в России и слежу за РПЛ не очень сильно. Выяснили сильные и слабые стороны соперника и пытались сыграть на слабостях. Говорить про моменты не буду, но «Спартак» ничего не создал – все это были наши ошибки.

Подытоживая, скажу, что настрой сегодня был таким: если каждый выложится на сто процентов в тактике, организации, единоборствах, то сможем показать игру, в которой добьемся победы. На ничью не настраивались. Но если проведем просто нормальный матч, просто сыграем в футбол, то у нас не будет ни единого шанса.

– «Ахмат» сегодня потерял два очка или заработал одно?

– Мы нацеливаемся на победу в каждом матче, – сказал главный тренер «Ахмата».

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17 комментариев

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Усатый КозлоБык ©
Не блатуй, физрук 😂😂😂
+8
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suka1989
В начале 2 тайма 3 железных момента
+2
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Spartacus Pro
Видно Ромащенко долго не задержится в Ахмате - самомнение его погубит.
+3
-2
+1
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avcgloronalduMU
Спартак и Ахмат играют вничью уже третий матч подряд )) буки довольны?
+2
-2
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валя_стакан
Все верно - упустил победу Ахмат
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Артур Межаков
Ну,ну.... уже стратег....
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Давид Agabekyan
Ответ avcgloronalduMU
Спартак и Ахмат играют вничью уже третий матч подряд )) буки довольны?
Просто же ничьих в футболе не бывает. Только в договорняках
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