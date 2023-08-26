«Спартак» ничего не создал – все это были наши ошибки». Тренер «Ахмата» Ромащенко про 0:0

Мирослав Ромащенко отметил игру «Ахмата» в защите против «Спартака» (0:0).

– Думаю, заметна разница в организации общекомандных действий, структуры. Над этим мы работаем. При этом мы все еще не знаем состояние всех игроков.

Стараемся действовать через короткий и средний пас. Работы много, но уже, считаю, сделали большой скачок.

Сегодня игра была такой, какую мы ожидали. По « » было все ясно, все известно, пусть я не так много времени нахожусь в России и слежу за не очень сильно. Выяснили сильные и слабые стороны соперника и пытались сыграть на слабостях. Говорить про моменты не буду, но «Спартак» ничего не создал – все это были наши ошибки.

Подытоживая, скажу, что настрой сегодня был таким: если каждый выложится на сто процентов в тактике, организации, единоборствах, то сможем показать игру, в которой добьемся победы. На ничью не настраивались. Но если проведем просто нормальный матч, просто сыграем в футбол, то у нас не будет ни единого шанса.

– «Ахмат» сегодня потерял два очка или заработал одно?

– Мы нацеливаемся на победу в каждом матче, – сказал главный тренер « ».

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