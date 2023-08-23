Агент Лунева о «Карабахе»: «Амбициозный клуб, 10 лет подряд играет в группах еврокубков. Мы понимали, что из России в Европу вряд ли получится уехать»

Теги Ростов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Чемпионат.com Антон Смирнов агент Футбол

Агент Андрея Лунева высказался о переходе экс-вратаря «Зенита» в «Карабах».

31-летний голкипер перешел в азербайджанский клуб на правах свободного агента после завершения срока действия контракта с «Байером». 

«У нас были варианты в России и не только. Об этом говорилось уже множество раз. Нет смысла повторяться. «Карабах» в первую очередь привлек своей заинтересованностью в Андрее. Они очень хотели его подписать.

Несмотря на недооценку российскими болельщиками и СМИ, «Карабах» – это амбициозный и серьезный клуб. Команда десять лет подряд выступает на групповых стадиях различных еврокубков – в том числе и Лиги чемпионов. В прошлом году остановились в шаге от группового этапа Лиги чемпионов.

Мы понимали, если вернемся в Россию, то в Европу вряд ли получится уехать. Андрею 31 год, и в дальнейшем крайне сложно было бы осуществить трансфер из России в Европу. А после удачного выступления в «Карабахе», выйдя на свой настоящий уровень игры, можно получить отличный шанс поиграть в Европе и дальше.

В России особо не было конкретики для нас. Можно было пойти в «Ростов», но Европа была приоритетом. Что касается переговоров, их нельзя назвать сложными, так как «Карабах» вел себя очень профессионально и хотел, как и мы, одного и того же.

А вот найти клуб было очень тяжело по понятным причинам. Многие обстоятельства мешали нам. Лунев почти два года не играл, в том числе и из-за травм — это беспокоило многие команды», – сообщил Антон Смирнов. 

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10 комментариев

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Evgeny Trifonov
у агента на Лунева компромат? Иначе не понятно зачем он с ним сотрудничает после всего
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FRE3StYLER
3 года толком не играл - тут особо не повыбираешь)
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Marienburg
Вот мне и стало за 30, самое время мечтать... После успехов в амбициозном Карабахе в 33-35 лет наступит золотой возраст для покорения Европы. С таким-то агентом точно получится, к гурцкая не ходи
+2
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Вальтер Пандиани
Мне кажется, что в Европе команды уровня Карабаха - это потолок Лунева.
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Архитектор Мендисабаль
Выбрал шапку по Сеньке.
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Не уверен!!
В России были варианты и не только, а потом
В России не было конкретики, только можно было пойти в Ростов?!
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Игорь Пичугин
Соответствует амбициям Лунева.
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Кино Музыка
Дурдом.
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Eric_Cartman
Из Карабаха в Европу в 32+ года? 🥴
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