Агент Лунева о «Карабахе»: «Амбициозный клуб, 10 лет подряд играет в группах еврокубков. Мы понимали, что из России в Европу вряд ли получится уехать»
Агент Андрея Лунева высказался о переходе экс-вратаря «Зенита» в «Карабах».
31-летний голкипер перешел в азербайджанский клуб на правах свободного агента после завершения срока действия контракта с «Байером».
«У нас были варианты в России и не только. Об этом говорилось уже множество раз. Нет смысла повторяться. «Карабах» в первую очередь привлек своей заинтересованностью в Андрее. Они очень хотели его подписать.
Несмотря на недооценку российскими болельщиками и СМИ, «Карабах» – это амбициозный и серьезный клуб. Команда десять лет подряд выступает на групповых стадиях различных еврокубков – в том числе и Лиги чемпионов. В прошлом году остановились в шаге от группового этапа Лиги чемпионов.
Мы понимали, если вернемся в Россию, то в Европу вряд ли получится уехать. Андрею 31 год, и в дальнейшем крайне сложно было бы осуществить трансфер из России в Европу. А после удачного выступления в «Карабахе», выйдя на свой настоящий уровень игры, можно получить отличный шанс поиграть в Европе и дальше.
В России особо не было конкретики для нас. Можно было пойти в «Ростов», но Европа была приоритетом. Что касается переговоров, их нельзя назвать сложными, так как «Карабах» вел себя очень профессионально и хотел, как и мы, одного и того же.
А вот найти клуб было очень тяжело по понятным причинам. Многие обстоятельства мешали нам. Лунев почти два года не играл, в том числе и из-за травм — это беспокоило многие команды», – сообщил Антон Смирнов.
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В России не было конкретики, только можно было пойти в Ростов?!