Андрей Аршавин: «Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, в котором я вырос»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу кино Футбол

Андрей Аршавин рассказал про ностальгию по Васильевскому острову.

«Мама перевезла меня туда в 2-3 года. Все здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.

Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички – когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», – рассказал экс-игрок «Зенита» и сборной России в новом эпизоде документального сериала «Один на один». 

Аршавин об игре в хоккей с Быстровым: «В идеале хотим два раза в неделю ходить. Футбол дается с большим трудом: мышцы болят, легко получаешь надрывы»

Андрей Аршавин: «У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% – у вратаря, с центра поля катят вратарю бедному, меня это не устраивало»

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30 комментариев

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atomio
Кстате из Брата 1, когда его показывают по телеку, вырезали эпизод в трамвае, где ГГ говорит фразу «не брат ты мне, ……» (с) вот такая вот цензура 😅🥲🤡
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Михо
Брат 2 более популярный, раскрученный и попсовый, великий фильм безусловно, но вот Брат атмосфернее, это уникальный фильм
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+5
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damondiamond
Ответ Поцелуй Оздоева
Если поверхностно смотреть, то да, конечно романтизирует бандитизм. Видимо, таксист тоже романтизирует это.
про террористов сейчас не снимают положительное кино, хоть где-то поумнели
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Vovker
90е - один из наиболее омерзительных периодов нашей страны. Сейчас тоже конечно так себе, но далеко не так, как в 90е.
+5
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arspurs9
Ответ Михо
Если информация в вашем профиле правда, вам 27, разумеется вы не любите «попсу 90-х», вы об этом времени ничего не знаете, и вам очень в этом повезло.
А причем тут я? У меня достаточно друзей и коллег старше, мы часто можем говорить и о фильмах. Стоишь себе в операционной часа 4 подряд, общаешься.
Очень многие из тех, кто в 90-е жил полноценной жизнью так же эти фильмы не любят.
Я и до 90-х не жил, но почему то там достаточно достойных фильмов и снятых раньше, и просто про другое время. Это не показатель.
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Михо
Ответ arspurs9
Все относительно. Многие на дух не переносят ни Брата, ни Бригады и прочую попсу 90-х или о 90-х, как и я.
Если информация в вашем профиле правда, вам 27, разумеется вы не любите «попсу 90-х», вы об этом времени ничего не знаете, и вам очень в этом повезло.
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damondiamond
г###о, романтизирущее бандитизм
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Феоктист
Привет милой "Тане_спб" здесь на спортс, у ней девиз, отрывок из Бродского: "Ни страны ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать". Да, великий город, эти 7, 9, 11 линии на Васильевском, где ещё такие? Стихи кончаются, прямо как про Аршавина: "Я увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимаясь щекой. Словно девочки сестры из непрожитых лет, выбегая на остров машут мальчику вслед."
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charly001
Музыка в двух частях конечно зарешала
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Александр Прасолов
Игра эта в ножички , про которую Аршавин вспомнил, называлась «Земельки». Играть можно было любым числом человек. Чел в игре, пока может хоть как-то на своем клочке земли, который после оттяпывания коллегами по игре остался, устоять на одной ножке, считая до десяти.
А еще были «Танчики». Где всякие фигуры «лазеры», «атомки», «танки» «колючки под напряжением» и т.п. ставишь , с локтя, от груди, с плеча, с колена и так далее.
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Venum_05
Ответ Михо
Брат 2 более популярный, раскрученный и попсовый, великий фильм безусловно, но вот Брат атмосфернее, это уникальный фильм
Каждая часть шедевр 👍
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arspurs9
Ответ Михо
Брат 2 более популярный, раскрученный и попсовый, великий фильм безусловно, но вот Брат атмосфернее, это уникальный фильм
Все относительно. Многие на дух не переносят ни Брата, ни Бригады и прочую попсу 90-х или о 90-х, как и я.
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Андрей Карцев
Брат культовое кино. Лучшее что снял балабанов
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Kahn01
Ответ Михо
Брат 2 более популярный, раскрученный и попсовый, великий фильм безусловно, но вот Брат атмосфернее, это уникальный фильм
Балабанов их снял чисто для денег, для своей студии. чтобы иметь возможность снимать своё кино, которое хочется. Невероятной смысловой нагрузки ни первый ни второй не несёт. В отличии от практически всех остальных фильмов великого режиссёра
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Михо
Ответ atomio
Кстате из Брата 1, когда его показывают по телеку, вырезали эпизод в трамвае, где ГГ говорит фразу «не брат ты мне, ……» (с) вот такая вот цензура 😅🥲🤡
Сегодня смотрел на канале Родное кино, звпикали только слово «гнида», прошу не удалять комент, цитирую классику😃
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Поцелуй Оздоева
Ответ damondiamond
г###о, романтизирущее бандитизм
Если поверхностно смотреть, то да, конечно романтизирует бандитизм. Видимо, таксист тоже романтизирует это.
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Velirpa
Ответ damondiamond
г###о, романтизирущее бандитизм
у всех быдлов это любимый фильм.
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arspurs9
Ответ Velirpa
сейчас самый позорный для этой страны период.
Хуже 90-х? Серьезно?)
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Adjusted
Ответ Velirpa
сейчас самый позорный для этой страны период.
С каяться у вас проблем нет, как я вижу, а платить когда начнёте?
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Velirpa
Ответ Adjusted
С каяться у вас проблем нет, как я вижу, а платить когда начнёте?
что?
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Доктор Верховцев
Ответ Vovker
90е - один из наиболее омерзительных периодов нашей страны. Сейчас тоже конечно так себе, но далеко не так, как в 90е.
Не трогай девяностые, если не застал их. Всё, что там было омерзительного, это ######, продавшие страну.
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arspurs9
Ответ Velirpa
чем вас 90-е не устраивают, в Америке в 50-80 было гораздо жёстче.
Так речь про Россию вроде. В Англии в 1348 было еще хуже.
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