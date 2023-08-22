Андрей Аршавин: «Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, в котором я вырос»
Андрей Аршавин рассказал про ностальгию по Васильевскому острову.
«Мама перевезла меня туда в 2-3 года. Все здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.
Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички – когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», – рассказал экс-игрок «Зенита» и сборной России в новом эпизоде документального сериала «Один на один».
Аршавин об игре в хоккей с Быстровым: «В идеале хотим два раза в неделю ходить. Футбол дается с большим трудом: мышцы болят, легко получаешь надрывы»
Андрей Аршавин: «У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% – у вратаря, с центра поля катят вратарю бедному, меня это не устраивало»
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Очень многие из тех, кто в 90-е жил полноценной жизнью так же эти фильмы не любят.
Я и до 90-х не жил, но почему то там достаточно достойных фильмов и снятых раньше, и просто про другое время. Это не показатель.
А еще были «Танчики». Где всякие фигуры «лазеры», «атомки», «танки» «колючки под напряжением» и т.п. ставишь , с локтя, от груди, с плеча, с колена и так далее.