Андрей Аршавин: «Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, в котором я вырос»

Андрей Аршавин рассказал про ностальгию по Васильевскому острову.

«Мама перевезла меня туда в 2-3 года. Все здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.

Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички – когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», – рассказал экс-игрок «Зенита» и сборной России в новом эпизоде документального сериала «Один на один».

Аршавин об игре в хоккей с Быстровым: «В идеале хотим два раза в неделю ходить. Футбол дается с большим трудом: мышцы болят, легко получаешь надрывы»

Андрей Аршавин: «У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держит мяч. Из них 65% – у вратаря, с центра поля катят вратарю бедному, меня это не устраивало»

Посмотреть серию полностью можно бесплатно по промокоду SPORTS в онлайн-кинотеатре PREMIER