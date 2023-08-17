Федор Чалов: «Нет такого, что «Зенит» однозначный фаворит. В чемпионате все стало плотнее»
Федор Чалов считает, что конкуренция в чемпионате России обострилась.
– После первых четырех туров есть ощущение, что в чемпионате все стало плотнее. Нет такого, что «Зенит» однозначный фаворит.
– Что думаете о том, что забиваете в этом сезоне только с пенальти?
– Мне в каждой игре хочется забивать. Если не забиваю, то внутри чувство недосказанности. Но я рад за ребят, что они забивают важные голы, – сказал нападающий ЦСКА.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
- О том, что у меня стопроцентная реализация пенальти
При всем том, что петербуржцы с трудом вкатываются в сезон, у них по прежнему сильнейшая обойма игроков, которые могут просто на классе брать очки с командами нижней части таблицы. При этом ни у одной московской команды нет прочной уверенности в победе над условным Факелом.
Приятно, конечно, что гегемон спотыкается, какая-никакая интрига. Но это болельщикам со стороны можно так размусоливать про якобы слабый Зенит, а не Чалову, который от СПБ раз 7-8 поражения получал.
Или вы опять ждёте, что футболист скажет «понятно, что Зенит чемпион, боремся за 2 место»?😅
С уходом Малкома и Кузяева и не набранной формой Вендела передняя линяя Спартака смотрится более предпочтительнее зенитовской.
Да, Зенит может стать чемпионом, вопросов нет и никто его не списывал, он по-прежнему главный фаворит, но это чемпионство, если оно будет - будет очень сложным. И очков еще уйму потеряют.
Боязнь выездных игр у Семака никуда не делась, много таких матчей решало индивидуальное мастерство отдельных игроков. Сейчас средний уровень этого мастерства упал…..