Федор Чалов: «Нет такого, что «Зенит» однозначный фаворит. В чемпионате все стало плотнее»

Федор Чалов считает, что конкуренция в чемпионате России обострилась.

– После первых четырех туров есть ощущение, что в чемпионате все стало плотнее. Нет такого, что « » однозначный фаворит.

– Что думаете о том, что забиваете в этом сезоне только с пенальти?

– Мне в каждой игре хочется забивать. Если не забиваю, то внутри чувство недосказанности. Но я рад за ребят, что они забивают важные голы, – сказал нападающий .

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