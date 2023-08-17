Федор Чалов: «Нет такого, что «Зенит» однозначный фаворит. В чемпионате все стало плотнее»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Федор Чалов Чемпионат.com Футбол

Федор Чалов считает, что конкуренция в чемпионате России обострилась.

– После первых четырех туров есть ощущение, что в чемпионате все стало плотнее. Нет такого, что «Зенит» однозначный фаворит.

– Что думаете о том, что забиваете в этом сезоне только с пенальти?

– Мне в каждой игре хочется забивать. Если не забиваю, то внутри чувство недосказанности. Но я рад за ребят, что они забивают важные голы, – сказал нападающий ЦСКА.

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19 комментариев

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Aleksey Yashin
- Что думаете о том, что забиваете в этом сезоне только с пенальти?
- О том, что у меня стопроцентная реализация пенальти
+14
-1
+13
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Очки Дани Алвеса
Уж не знаю, чего все так Зенит начали списывать, как бы в конце чемпионата грустно смотреть в пол не пришлось.
При всем том, что петербуржцы с трудом вкатываются в сезон, у них по прежнему сильнейшая обойма игроков, которые могут просто на классе брать очки с командами нижней части таблицы. При этом ни у одной московской команды нет прочной уверенности в победе над условным Факелом.
Приятно, конечно, что гегемон спотыкается, какая-никакая интрига. Но это болельщикам со стороны можно так размусоливать про якобы слабый Зенит, а не Чалову, который от СПБ раз 7-8 поражения получал.
+20
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+12
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dreamstep
4 тура прошло всего, надо в первую очередь на себя смотреть а не на Зенит. Они сейчас послу ухода Малкома перестроятся и наберут свои очки.
+4
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Назар Игорь
Кстати перед началом сезона никто из руководства и игроков Зенита не заявляли что Зенит фаворит. Это московские журналисты заверяли.
+3
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xyg2rdwzx4
Ответ pashajj
А что изменилось, Зенит пятикратный чемпион России?
Изменилась вероятность становления шестикратным чемпионом
+5
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old folk
Ответ Очки Дани Алвеса
Уж не знаю, чего все так Зенит начали списывать, как бы в конце чемпионата грустно смотреть в пол не пришлось. При всем том, что петербуржцы с трудом вкатываются в сезон, у них по прежнему сильнейшая обойма игроков, которые могут просто на классе брать очки с командами нижней части таблицы. При этом ни у одной московской команды нет прочной уверенности в победе над условным Факелом. Приятно, конечно, что гегемон спотыкается, какая-никакая интрига. Но это болельщикам со стороны можно так размусоливать про якобы слабый Зенит, а не Чалову, который от СПБ раз 7-8 поражения получал.
Так он ничего такого не сказал.
Или вы опять ждёте, что футболист скажет «понятно, что Зенит чемпион, боремся за 2 место»?😅
+2
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tolstiy
Ответ xyg2rdwzx4
Изменилась вероятность становления шестикратным чемпионом
всё так же как и встретить динозавра на улице- 60 на 60....
+2
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mig31
А где Чалов сказал, что списывает Зенит? Он сказал, что стало поплотнее и Зенит не является однозначным фаворитом на данный момент. И что ту не так?
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Сергей48
Хотелось бы конечно иметь 5-6 крепких команд борющихся за золото!) Эх, мечты🤦‍♂️😁
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Сергей Жарковский
Хотелось бы интересной, упорной борьбы на протяжении всего чемпионата, а какая из команд близка к успеху говорить ещё рано, время покажет.
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Caniball
Ответ Очки Дани Алвеса
Уж не знаю, чего все так Зенит начали списывать, как бы в конце чемпионата грустно смотреть в пол не пришлось. При всем том, что петербуржцы с трудом вкатываются в сезон, у них по прежнему сильнейшая обойма игроков, которые могут просто на классе брать очки с командами нижней части таблицы. При этом ни у одной московской команды нет прочной уверенности в победе над условным Факелом. Приятно, конечно, что гегемон спотыкается, какая-никакая интрига. Но это болельщикам со стороны можно так размусоливать про якобы слабый Зенит, а не Чалову, который от СПБ раз 7-8 поражения получал.
Сильнейшая обойма игроков сзади - да. Согласен.
С уходом Малкома и Кузяева и не набранной формой Вендела передняя линяя Спартака смотрится более предпочтительнее зенитовской.
Да, Зенит может стать чемпионом, вопросов нет и никто его не списывал, он по-прежнему главный фаворит, но это чемпионство, если оно будет - будет очень сложным. И очков еще уйму потеряют.
Боязнь выездных игр у Семака никуда не делась, много таких матчей решало индивидуальное мастерство отдельных игроков. Сейчас средний уровень этого мастерства упал…..
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N N
Ответ Игорь М.
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Чалов не фанат - он игрок.
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Игорь М.
Ответ Очки Дани Алвеса
Уж не знаю, чего все так Зенит начали списывать, как бы в конце чемпионата грустно смотреть в пол не пришлось. При всем том, что петербуржцы с трудом вкатываются в сезон, у них по прежнему сильнейшая обойма игроков, которые могут просто на классе брать очки с командами нижней части таблицы. При этом ни у одной московской команды нет прочной уверенности в победе над условным Факелом. Приятно, конечно, что гегемон спотыкается, какая-никакая интрига. Но это болельщикам со стороны можно так размусоливать про якобы слабый Зенит, а не Чалову, который от СПБ раз 7-8 поражения получал.
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fussballer
Ответ tolstiy
всё так же как и встретить динозавра на улице- 60 на 60....
100 на 100.
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Илья Ворошилов
У спартака научились ?
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pashajj
А что изменилось, Зенит пятикратный чемпион России?
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Fintt
С пенальти тоже поди попробуй забей, чего ещё об этом думать))
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Артем Гладских
рано ещё давать прогнозы. но в этом сезоне борьба за чемпионство будет интересной.
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tolstiy
ну конечно плотненько- 4 тура прошло, к туру 10 подрастянеться, а уж к 25 так вообще...
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Mark Safa
Как можно вообще так рано делать какие-то прогнозы?🤷🏽‍♂️
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