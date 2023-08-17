Мостовой о Захаряне: «Будет обидно, если Арсен не уедет в Европу. Молодость проходит»

Александр Мостовой высказался о возможном срыве отъезда Арсена Захаряна в Европу.

Сообщалось, что переход 20-летнего полузащитника из « » в испанский « » может сорваться из-за требований агентов .

«Конечно, в очередной раз Арсену будет обидно. «Реал Сосьедад» хорошая команда, в чемпионов. Город там сумасшедший, все для футбола. Конечно, будет неприятно, тем более, если они уже вроде договорились.

У Арсена преимущество перед многими в том, что он молодой. Сейчас можно сказать, что ничего страшного. На следующий год получится. Но молодость проходит. Конечно, будет обидно, если Захарян не уедет в Европу», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва? Говорят, из-за требований агентов

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