Мостовой о Захаряне: «Будет обидно, если Арсен не уедет в Европу. Молодость проходит»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига болельщики Динамо Москва Александр Мостовой Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном срыве отъезда Арсена Захаряна в Европу.

Сообщалось, что переход 20-летнего полузащитника из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» может сорваться из-за требований агентов Арсена.

«Конечно, в очередной раз Арсену будет обидно. «Реал Сосьедад» хорошая команда, в Лиге чемпионов. Город там сумасшедший, все для футбола. Конечно, будет неприятно, тем более, если они уже вроде договорились.

У Арсена преимущество перед многими в том, что он молодой. Сейчас можно сказать, что ничего страшного. На следующий год получится. Но молодость проходит. Конечно, будет обидно, если Захарян не уедет в Европу», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» под угрозой срыва? Говорят, из-за требований агентов 

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9 комментариев

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Bartez1986
с утра Царь говорит адекватные вещи. Но поход в магазин меняет все
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Olga.t
Здравые слова от Мостового, даже и не потроллишь)
Надеюсь, что у Арсена ситуация разрешится в его пользу, талант надо развивать среди сильнейших.
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Михаил Шаповалов
Ответ Алекс 777
залез в трансфермаркет, Реал сосьедат 4-я по стоимости команда ла лиги, в 2,5 раза дороже зенита и в 6-7 раз дороже динамо. в линии атаки: ЛВ - 40млн, 26лет, ПВ- 25млн, 22 года,, АПЗ - 25млн, 26 лет. Весь опыт говорит о том, что российский футболист способен выиграть конкуренцию только у игроков, которых он выше на голову по таланту, умениям. в Реал Сосьедаде Заханят будет полировать лавку.
Это не аксиома, я думаю. Мне вот кажется, что вообще то, что российский футболист рвется в Европу уже говорит о многом. Часто ли мы это видели в последнее время?
Главное, чтоб он поехал. А там уж дальше разберётся.
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alexsem69
Саня, ты ли это?)
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Ленид Вилькин
Молодость проходит и поэтому Саша Мостовой реально пошел учиться на тренера!
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Andrei Panteleev
молодость лети светлой птицей,так проходят наши дни,на календаре меняют страницы ,молодость прошу остановиться
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Только Крылья
мостовой последнее время адекватные вещи говорит. школа тренеров даёт о себе знать😄
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