«Зениту» запретили назначать новичкам оклад выше 4 млн евро в год после ухода Ивановича («РБ Спорт»)

Теги Зенит Бранислав Иванович премьер-лига Россия Малком деньги Футбол

Для руководства «Зенита» установлены ограничения по окладам для новичков.

По данным «РБ Спорт», после ухода Бранислава Ивановича в 2020 году от петербуржцев потребовали платить новым футболистам не больше 4 млн евро в год (без учета бонусов). Серб получал 4,2 млн евро.

Отмечается, что Малком в 2019 году подписал контракт с окладом в 4 млн евро, и вырос он только в 2022-м после перезаключения договора.

Малком получил 20 млн евро за 4 года в «Зените» («РБ Спорт»)

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39 комментариев

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Ярик01
Звери. Как же приглашать на такую скудную зарплату. Поэтому и требовали премию от Миллера прям на поле
+35
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Groznyi2024
Подписываешь новичка на год с окладом в 1 млн, переподписываешь через год с зп в 9 млн. Профит
+14
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kk.abb
Ответ Болельщик Биатлона
люди из комментариев видимо лично занимались переводом зарплаты Малкому на банковский счет, если так уверенно продолжают настаивать на его ЗП в 7-8 млн Ну либо они просто беспомощные балаболы, НО КАК МОЖНО ТАКОЕ ПОДУМАТЬ ПРО СВЕТЛЕЙШИХ ЛЮДЕЙ САЙТА
Он бесплатно играл, да) В Барсе у него официально зп была 4 млн в год. Поехал в днище чемп на те же бабки в 22 года, расскажешь))) Бонусами там до 7-8 досыпали каждый год. Про контракты с большими бонусами в Зените никто и не скрывал никогда.
+22
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fbd
Ответ Болельщик Биатлона
люди из комментариев видимо лично занимались переводом зарплаты Малкому на банковский счет, если так уверенно продолжают настаивать на его ЗП в 7-8 млн Ну либо они просто беспомощные балаболы, НО КАК МОЖНО ТАКОЕ ПОДУМАТЬ ПРО СВЕТЛЕЙШИХ ЛЮДЕЙ САЙТА
А есть ли хоть одна объективная причина молодому игроку Барселоны ехать в чемпионат России на зп, которая даже не выше, чем в Барсе? Ему спокойно европейские околотопы и половина команд АПЛ могла положить такую зп, но он с детства мечтал играть в городе Петра и добывать для Зенита вторую звезду))
+19
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Болельщик Биатлона
люди из комментариев видимо лично занимались переводом зарплаты Малкому на банковский счет, если так уверенно продолжают настаивать на его ЗП в 7-8 млн
Ну либо они просто беспомощные балаболы, НО КАК МОЖНО ТАКОЕ ПОДУМАТЬ ПРО СВЕТЛЕЙШИХ ЛЮДЕЙ САЙТА
+21
-16
+5
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Антимосковский
Ответ sp.msk.86
Маликом минимум 7-8 получал
инфа от заремы?
+9
-5
+4
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ТрактоПоктер
Ответ sp.msk.86
Маликом минимум 7-8 получал
20ку
+4
-2
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Ответ kk.abb
4 зп + 3 бонус за победу в РПЛ вот тебе и зп Малкома 7.
так бонус разовый, по итогам сезона. если раскидать этот бонус по месяцам то з/п Малкома с 4 увеличится до 4,3-4,4 млн. Короче как у нас 13 зарплата)
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Доктор Верховцев
Ответ ТрактоПоктер
20ку
В час
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Дмитрий9779
Ответ fbd
А есть ли хоть одна объективная причина молодому игроку Барселоны ехать в чемпионат России на зп, которая даже не выше, чем в Барсе? Ему спокойно европейские околотопы и половина команд АПЛ могла положить такую зп, но он с детства мечтал играть в городе Петра и добывать для Зенита вторую звезду))
Подождите,а не ваши ли партнёры здесь вешали,что он не топ и вообще деньги потрачены зря+налоги в Испании и РФ сравнивать такое себе.
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omsk1716
Ну написано ведь без бонусов. Бонусы видимо хорошие были, Малком это наглядно показал 🤌🏾🤌🏾🤌🏾
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Nick Crosier
Кто запретил?
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Валерий Глубокий
Ну нормалек Бразило -Россияне кормятся ))) это ж сколькотбананов можно закупить )))
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Ничего Смешного
Ответ Ярик01
Звери. Как же приглашать на такую скудную зарплату. Поэтому и требовали премию от Миллера прям на поле
Там же перед Медведевым жестикулировал Мальком
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Дмитрий9779
Ответ Антимосковский
инфа от заремы?
"Все знают"и "это очевидно".
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fbd
Ответ Дмитрий9779
Подождите,а не ваши ли партнёры здесь вешали,что он не топ и вообще деньги потрачены зря+налоги в Испании и РФ сравнивать такое себе.
Я не знаю, о ком ты говоришь, но кто-то может и вещал. Почему такое себе сравнивать? Там при сравнении тупо в лоб максимальных налоговых ставок разница с Барсой что-то около 1 млн евро при одинаковом базовом окладе. При этом прогрессивная шкала предусматривает всякие махинации для хитрожопых всегда + не забывай про имиджевую составляющую игры в европейских топах. Но даже если все это вынести за скобки, очевидно, что игрок уровня Малкома в 22 года не поедет в Россию из топ клуба ради 1 ляма дополнительного, это бред.
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