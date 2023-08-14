«Зениту» запретили назначать новичкам оклад выше 4 млн евро в год после ухода Ивановича («РБ Спорт»)

Для руководства «Зенита» установлены ограничения по окладам для новичков.

По данным «РБ Спорт», после ухода в 2020 году от петербуржцев потребовали платить новым футболистам не больше 4 млн евро в год (без учета бонусов). Серб получал 4,2 млн евро.

Отмечается, что Малком в 2019 году подписал контракт с окладом в 4 млн евро, и вырос он только в 2022-м после перезаключения договора.

Малком получил 20 млн евро за 4 года в «Зените» («РБ Спорт»)

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?