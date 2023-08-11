«Бавария» сыграет в футболках со слоганом «Красные» против расизма» в матче за Суперкубок Германии

Теги Бавария бундеслига Германия Суперкубок Германии РБ Лейпциг расизм дискриминация Футбол

«Бавария» проведет акцию против расизма в субботу в матче Суперкубка Германии.

В игре против «РБ Лейпциг» футболисты «Баварии» впервые сыграют с лозунгом «Красные» против расизма» на рукавах.

В рамках этой инициативы «Бавария» регулярно выступает против любой дискриминации и за разнообразие.

Пока у «Баварии» нет партнера, рекламу которого она размещает на рукавах, поэтому там будет надпись «Красные» против расизма» до дальнейшего уведомления.

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9 комментариев

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ponso
Гаэля Ондуа поддержать решили? Они же против любой дискриминации.
+2
-2
0
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halamadrid9326
а Кейн успеет к суперкубку?
+1
-1
0
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shishovv
😑Желтые такие 🗿
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0
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Лгбт баварцы хотят повторения чм?)
Налови минусов, ну зачем ты сюда лезешь?)
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T S
Ответ halamadrid9326
а Кейн успеет к суперкубку?
Уже нет
Но должен был
0
0
0
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