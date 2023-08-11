«Бавария» сыграет в футболках со слоганом «Красные» против расизма» в матче за Суперкубок Германии

«Бавария» проведет акцию против расизма в субботу в матче Суперкубка Германии.

В игре против « » футболисты «Баварии» впервые сыграют с лозунгом «Красные» против расизма» на рукавах.

В рамках этой инициативы « » регулярно выступает против любой дискриминации и за разнообразие.

Пока у «Баварии» нет партнера, рекламу которого она размещает на рукавах, поэтому там будет надпись «Красные» против расизма» до дальнейшего уведомления.

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