«Бавария» сыграет в футболках со слоганом «Красные» против расизма» в матче за Суперкубок Германии
«Бавария» проведет акцию против расизма в субботу в матче Суперкубка Германии.
В игре против «РБ Лейпциг» футболисты «Баварии» впервые сыграют с лозунгом «Красные» против расизма» на рукавах.
В рамках этой инициативы «Бавария» регулярно выступает против любой дискриминации и за разнообразие.
Пока у «Баварии» нет партнера, рекламу которого она размещает на рукавах, поэтому там будет надпись «Красные» против расизма» до дальнейшего уведомления.
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