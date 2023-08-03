Ливраменто переходит в «Ньюкасл» из «Саутгемптона» за 35 млн евро и бонусы. «Челси» получит до 50% суммы трансфера воспитанника

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Валентино Ливраменто деньги Футбол

Защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто близок к переходу в «Ньюкасл».

По информации Фабрицио Романо, «Саутгемптон» и «Ньюкасл» договорились о трансфере Ливраменто за 35 миллионов евро и бонусы. 20-летний защитник уже согласовал долгосрочный контракт и прошел медобследование.

Журналист Алекс Крук сообщает, что «Челси», воспитанником которого является Ливраменто, получит до 50% от суммы трансфера.

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15 комментариев

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Как обычно воспитанники Челси в тренде и доход приносят.
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топ-игрок был до травмы крестов
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Его предок был фанатом Ливерпуля и Сакраменто?)
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сразу переводите в Брайтон
+4
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Ответ WelcomeBackPURE
Ого, кто это вообще ? И сразу 35 млн )))
Будущая звезда
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Всё же решили взять сменщика для Триппьера
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У Ньюкасла из правых дефов были только Трипьер и два чела уровня лиги уан. Теперь хотя бы будет ротация
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кого он подписывают? человека который сыграл в прошлом сезоне 26 минут?( я знаю то что травма все такое, но стоит ли?)
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35 млн на лавку? Неплохо
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наш воспитанник...
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Ответ mvpaq
Его предок был фанатом Ливерпуля и Сакраменто?)
И носил шмотки от Валентино
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Ответ Поцелуй Оздоева
35 млн на лавку? Неплохо
он топ игрок
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Ответ Okaka
он топ игрок
После крестов
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