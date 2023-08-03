Ливраменто переходит в «Ньюкасл» из «Саутгемптона» за 35 млн евро и бонусы. «Челси» получит до 50% суммы трансфера воспитанника

Защитник «Саутгемптона» Валентино Ливраменто близок к переходу в «Ньюкасл».

По информации Фабрицио Романо, « » и « » договорились о трансфере за 35 миллионов евро и бонусы. 20-летний защитник уже согласовал долгосрочный контракт и прошел медобследование.

Журналист Алекс Крук сообщает, что « », воспитанником которого является Ливраменто, получит до 50% от суммы трансфера.

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