Клубы АПЛ могут попросить ФИФА перенести дату закрытия следующих трансферных окон в Саудовской Аравии (Daily Mail)

Клубы АПЛ хотят попросить ФИФА перенести дату закрытия окон переходов в Саудовской Аравии.

По данным Daily Mail, речь идет о летних трансферных окнах. Нынешнее трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 20 сентября. При этом в АПЛ, как и в других топ-лигах Европы, летнее окно закрывается 1 сентября.

Клубы Премьер-лиги хотят предотвратить уход звездных футболистов в саудовскую лигу после закрытия трансферного окна, из-за чего у английских команд не будет возможность подписать кого-то им на смену.

При этом, если клубы АПЛ все же отправят такой запрос, он будет касаться уже следующего летнего трансферного окна, а не этого. Вопрос могут обсудить на ближайшем собрании клубов лиги.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выражал обеспокоенность разницей между сроками закрытия трансферных окон в АПЛ и Саудовской Аравии.

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