Клубы АПЛ могут попросить ФИФА перенести дату закрытия следующих трансферных окон в Саудовской Аравии (Daily Mail)

Теги премьер-лига Англия трансферы ФИФА высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Клубы АПЛ хотят попросить ФИФА перенести дату закрытия окон переходов в Саудовской Аравии.

По данным Daily Mail, речь идет о летних трансферных окнах. Нынешнее трансферное окно в Саудовской Аравии открыто до 20 сентября. При этом в АПЛ, как и в других топ-лигах Европы, летнее окно закрывается 1 сентября. 

Клубы Премьер-лиги хотят предотвратить уход звездных футболистов в саудовскую лигу после закрытия трансферного окна, из-за чего у английских команд не будет возможность подписать кого-то им на смену.

При этом, если клубы АПЛ все же отправят такой запрос, он будет касаться уже следующего летнего трансферного окна, а не этого. Вопрос могут обсудить на ближайшем собрании клубов лиги.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выражал обеспокоенность разницей между сроками закрытия трансферных окон в АПЛ и Саудовской Аравии.

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61 комментарий

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Опять бриташек обижают, ну чтош такое то, а.
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Вам то какое дело? Просто не продавайте игроков. Будто бы клубы АПЛ под дулом пистолета заставляют продавать игроков туда
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Ответ ariuntrius
Все под себя - это сделать как у всех закрытие 1 сентября?
а почему они считают что имеют право указывать им когда закрывать ТО?
у Бразилии и США например тоже свой график но им почему то это не мешает
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в РПЛ трансферное окно закроется 14сентября, вот где бояться надо бгг))
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"Оно боится" ©
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Ответ Безумный Макс
нытики опять пытаются все под себя подстроить
Все под себя - это сделать как у всех закрытие 1 сентября?
+25
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Когда сами взинчивают рынок, покупая средних игроков за 100 миллионов, простой пример покупка Арсенала недавняя, то это норм, а когда также поступает другая лига, сразу начали дрожать???
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Ответ <~Inter~>
Вам то какое дело? Просто не продавайте игроков. Будто бы клубы АПЛ под дулом пистолета заставляют продавать игроков туда
И аморальным продажу в СА вовсе не считают :)
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"Когда нас устраивали правила - это были хорошие правила. А теперь нас дерут по этим же правилам и поэтому это плохие правила, их надо поменять"
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АПЛ уже боится Саудовский чемпионат, который набирает ход💪
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давно пора сделать один график работы в международных трансферах.
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Пусть свою дату переносят. Никто не обязан под них подстраиваться.
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Ответ ariuntrius
Да у всех топ чемпионатах, мне как и 99% людям в мире не интересны чемпионаты Гондураса и Черногории
Утрировать конечно хорошо называя Гондурас и Черногорию , когда в списке есть чемпионаты типа Бельгии и Турции )))
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Ответ deadjoker
Типа не весь неликвид сплавили?
после закрытия ТО могут прийти за ликвидом, в этом проблема
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нытики опять пытаются все под себя подстроить
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Типа не весь неликвид сплавили?
+5
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Ответ gninnur esrever*
Опять бриташек обижают, ну чтош такое то, а.
Странно,что все европейские лиги не просят этого,а только англичане. Состав сформирован,а они придут за игроком,навалят ему денег,он захочет уйти,его не отпустят и на пол сезона,в команде недовольный футболист или дыра в основном составе. Им же со скамейки не нужны игроки,им звезды нужны.
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Ответ Aleksey Yashin
"Оно боится" ©
При чем страх если другие уводят игрока из укомплектовонного состава а тебе заменить некем ведь окно закрыто
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Лучше бы Ситевик проверили
Тратят и тратят и всем пофиг
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Ответ ArnoNeputevy
Почему бы не перенести саму Саудовскую Аравию? Почему Казахстан и Израиль в УЕФА, а Саудовская Аравия чем хуже? Такая же "европейская" страна, как и Казахстан.
Сауды так могут тратить как раз потому что в Азии не работают шакальные правила вроде ФФП для защиты грандов.
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Саудиты скупают неликвид за бешеные деньги. АПЛ и особенно Челси радоваться должны что появились эти шейхи.
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Ответ ariuntrius
Все под себя - это сделать как у всех закрытие 1 сентября?
Не у всех закрытие 1 сентября.
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Ответ <~Inter~>
Вам то какое дело? Просто не продавайте игроков. Будто бы клубы АПЛ под дулом пистолета заставляют продавать игроков туда
ну заплатят им отступные и все, или сам футболист потребует продать его
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Ответ noti22
АПЛ уже боится Саудовский чемпионат, который набирает ход💪
а чего бояться? разные федерации же. тут бояться только переманивания
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Надо просто установить в АПЛ дату закрытия по завершению трансферных сделок с СА. Если арабы хотят покупать в других чемпионатах, то конечно же могут делать это, а АПЛ имеет право диктовать свои правила в отношении своей лиги.
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