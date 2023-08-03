«Зенит» может объявить об уходе Малкома к концу недели. «Аль-Хилаль» решил проблему с оплатой
Скоро трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль» будет оформлен официально.
27 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что трансфер бразильца в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро состоится после того, «Зенит» получит первый платеж за игрока.
Как сообщает журналист Фабио Алейшо, саудовский клуб решил проблему с оплатой трансфера Малкома. К концу недели «Зенит» может объявить об уходе вингера.
На момент публикации новости Малком внесен в заявку «Зенита» на нынешний сезон Мир РПЛ.
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