«Зенит» может объявить об уходе Малкома к концу недели. «Аль-Хилаль» решил проблему с оплатой

Скоро трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль» будет оформлен официально.

27 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что трансфер бразильца в « » за 60 миллионов евро состоится после того, « » получит первый платеж за игрока.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, саудовский клуб решил проблему с оплатой трансфера Малкома. К концу недели «Зенит» может объявить об уходе вингера.

На момент публикации новости Малком внесен в заявку «Зенита» на нынешний сезон Мир .

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