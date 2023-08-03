«Зенит» может объявить об уходе Малкома к концу недели. «Аль-Хилаль» решил проблему с оплатой

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Скоро трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилаль» будет оформлен официально.

27 июля гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что трансфер бразильца в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро состоится после того, «Зенит» получит первый платеж за игрока.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, саудовский клуб решил проблему с оплатой трансфера Малкома. К концу недели «Зенит» может объявить об уходе вингера.

На момент публикации новости Малком внесен в заявку «Зенита» на нынешний сезон Мир РПЛ.

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10 комментариев

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Видимо, золотой Боинг 747 с кэшем приземлился в Пулково
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При покупке надо требовать наличие карты Мир)
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✨Аль-Хилаль Малкома✨
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Верблюды долго идут с сундуками просто
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а не он уже тренировался с новой командой? или Зенит в курсах не держат?
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Ответ Streetbor
При покупке надо требовать наличие карты Мир)
Продвижение российской платежной системы)) 😂
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Ответ KUMETS
Верблюды долго идут с сундуками просто
Пока караван идёт, Малком не играет
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Ответ Себастьян Перейра негоциант
Да понятное дело что с арабами финансовый вопрос помешают,вот пусть лучше спартачок расскажет как он денежки за свои трансферы переводит в недружественные санкционные страны
Всё по Спартаку комплексуешь?
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