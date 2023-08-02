Радимов о продаже Малкома: «Как «Барса» ослабла без Месси, так и тут. Уходит лучший игрок и бомбардир»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Барселона Лионель Месси Ла Лига Малком Футбол

Владислав Радимов считает, что продажа Малкома в Саудовскую Аравию повлияет на «Зенит».

– Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»?

– Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона – конечно ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике.

Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определенное время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу, – заявил бывший полузащитник «Зенита».

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4 комментария

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Зачем давали ему гражданство РФ? Хотели показать что умнее всех? Типа вы играйте по одним правилам а мы если захотим сделаем из легионера не легионера и будем играть по другим потому что Медведев зарешает?
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Ответ Pb-SE
Барселона ослабла без Иньесты.
Как твой тезис опровергает тезис Радимова?
+3
-2
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Барселона ослабла без Иньесты.
+3
-3
0
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