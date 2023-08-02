Радимов о продаже Малкома: «Как «Барса» ослабла без Месси, так и тут. Уходит лучший игрок и бомбардир»

Владислав Радимов считает, что продажа Малкома в Саудовскую Аравию повлияет на «Зенит».

– Сильно ли ослабит уход «Зенит»?

– Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона – конечно ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике.

Как « » ослабла без , так и тут. Потребуется определенное время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу, – заявил бывший полузащитник « ».