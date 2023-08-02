Радимов о продаже Малкома: «Как «Барса» ослабла без Месси, так и тут. Уходит лучший игрок и бомбардир»
Владислав Радимов считает, что продажа Малкома в Саудовскую Аравию повлияет на «Зенит».
– Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»?
– Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона – конечно ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике.
Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определенное время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу, – заявил бывший полузащитник «Зенита».
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