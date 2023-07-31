Цитаты Канта развесили на стадионе «Спартака» перед матчем с «Балтикой». Философ родился и умер в Кенигсберге

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Открытие Банк Арена стадионы книги Футбол

На стадионе «Спартака» на матче с «Балтикой» развесили плакаты с цитатами Иммануила Канта.

Команды встречаются на «Открытие Банк Арене» во 2-м туре Мир РПЛ.

Перед матчем в подтрибунных помещениях стадиона появились плакаты с цитатами философа Иммануила Канта, родившегося и умершего в Кенигсберге – современном Калининграде.

«Спасибо красно-белым за философский прием. Есть над чем подумать», – написала «Балтика» в своем телеграм-канале.

 Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: t.me/fc_baltika

9 комментариев

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kaimussen
Грех про Канта не вспомнить:

Урок труда для девочек в начальной школе. Преподавательница, опираясь на швейную машинку, вдохновенно говорит:
- Девочки! Сегодня очень сложная тема - выворачивание канта наизнанку.
Встаёт одна из школьниц и говорит:
- Марья Ивановна! Я не поняла! Это как же - нравственный закон над нами, а звездное небо внутри нас?
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Pok_Toholo
Ответ Красная стрела
Спартак один из немногих клубов с философией 😁
С наваристой такой философией, и судя по поведению носителей, философия недельку вне холодильника стояла
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Нефанатик
Ответ ▒▒▒▒▒
Калининград, а не Кёнигсберг
Когда он родился и умер ни Калинина Калининграда еще не существовало. Не быть Калининград когда то Кенигсбергом, был Калининград такой же дырой как условный Саранск
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Красная стрела
Спартак один из немногих клубов с философией 😁
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Ярик01
Так и не понял где его похоронили в итоге, на острове есть три "могилы", ограждение у собора, обелиск вне строения и внутри собора памятная доска с "могилой"
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CONST_VAN_G
Кант бы охренел от современности Кёнигсберга
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