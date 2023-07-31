Цитаты Канта развесили на стадионе «Спартака» перед матчем с «Балтикой». Философ родился и умер в Кенигсберге

На стадионе «Спартака» на матче с «Балтикой» развесили плакаты с цитатами Иммануила Канта.

Команды встречаются на « » во 2-м туре Мир .

Перед матчем в подтрибунных помещениях стадиона появились плакаты с цитатами философа Иммануила Канта, родившегося и умершего в Кенигсберге – современном Калининграде.

«Спасибо красно-белым за философский прием. Есть над чем подумать», – написала « » в своем телеграм-канале.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: t.me/fc_baltika