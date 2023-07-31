Цитаты Канта развесили на стадионе «Спартака» перед матчем с «Балтикой». Философ родился и умер в Кенигсберге
На стадионе «Спартака» на матче с «Балтикой» развесили плакаты с цитатами Иммануила Канта.
Команды встречаются на «Открытие Банк Арене» во 2-м туре Мир РПЛ.
Перед матчем в подтрибунных помещениях стадиона появились плакаты с цитатами философа Иммануила Канта, родившегося и умершего в Кенигсберге – современном Калининграде.
«Спасибо красно-белым за философский прием. Есть над чем подумать», – написала «Балтика» в своем телеграм-канале.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: t.me/fc_baltika
Урок труда для девочек в начальной школе. Преподавательница, опираясь на швейную машинку, вдохновенно говорит:
- Девочки! Сегодня очень сложная тема - выворачивание канта наизнанку.
Встаёт одна из школьниц и говорит:
- Марья Ивановна! Я не поняла! Это как же - нравственный закон над нами, а звездное небо внутри нас?