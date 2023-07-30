«Рома» продала защитника сборной США Рейнолдса «Вестерло» за 3,5 млн евро и 25% при перепродаже

Теги Рома серия А Италия Вестерло высшая лига Бельгия трансферы Брайан Рейнолдс деньги Футбол

«Вестерло» выкупил Брайана Рейнолдса у «Ромы».

Защитник, выступавший в бельгийском клубе на правах аренды в прошлом сезоне, заключил с ним контракт на 4 года.

Как передает Goal, римляне получат за него 3,5 млн евро, также им полагается 25% от суммы перепродажи.

Футболист сборной США сыграл за «Рому» 8 раз. В составе «Вестерло» у него 34 игры и 5 результативных передач.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Старый Волк
Ждём полузащитника с нападающим и можно смело вступать в сезон
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Старый Волк
Пинту постепенно избавляется от балласта и вообще отлично справляется со своей работой. Разчистить авгиевы конюшни, оставшиеся после мончи, дорогого стоит.
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