Судья Амелин поставил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Мухина. Мишкич забил Акинфееву

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Урал Даниел Мишкич видеоповторы Алексей Амелин Максим Мухин Футбол

ЦСКА пропустил гол от «Урала» с пенальти.

Московский клуб уступает екатеринбургскому в матче 1-го тура Мир РПЛ (1:2, второй тайм). 

На 51-й минуте полузащитник армейцев Максим Мухин сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Алексей Амелин посмотрел видеоповтор эпизода, после чего указал на точку. 

Хавбек «Урала» Даниел Мишкич реализовал пенальти. пробив по центру. Игорь Акинфеев прыгнул в угол. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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1 комментарий

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Британский шпион
По делу. ЦСКА, конечно, просто бестолково выглядел сегодня. Гончаренко с победой, все адекватные болельщики понимают, что ему не дали поработать. Состав подходящий амбициям ЦСКА был только 1 раз у него, когда он только пришел после бегемота—сразу дошел до 1/4 ЛЕ и чуть не украл чемпионство у спартака карреры.
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