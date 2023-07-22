Судья Амелин поставил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Мухина. Мишкич забил Акинфееву

ЦСКА пропустил гол от «Урала» с пенальти.

Московский клуб уступает екатеринбургскому в матче 1-го тура Мир (1:2, второй тайм).

На 51-й минуте полузащитник армейцев сыграл рукой в своей штрафной площади. Главный арбитр матча Алексей Амелин посмотрел видеоповтор эпизода, после чего указал на точку.

Хавбек « » реализовал пенальти. пробив по центру. Игорь Акинфеев прыгнул в угол.

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