Рауль Рианчо: «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» – почти копия «Сосьедада»
Рауль Рианчо российские клубы с командами из Испании.
«Сравнить российские клубы с испанскими? Сейчас сложнее оценить реальный потенциал российских клубов по сравнению с европейскими, потому что из-за отстранения вы не можете прогрессировать.
Но по моим ощущениям, «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» – почти копия «Реал Сосьедада». Мне так кажется», – сказал экс-тренер «Спартака».
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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