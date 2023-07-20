Рауль Рианчо: «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» – почти копия «Сосьедада»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо российские клубы с командами из Испании.

«Сравнить российские клубы с испанскими? Сейчас сложнее оценить реальный потенциал российских клубов по сравнению с европейскими, потому что из-за отстранения вы не можете прогрессировать.

Но по моим ощущениям, «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» – почти копия «Реал Сосьедада». Мне так кажется», – сказал экс-тренер «Спартака».

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17 комментариев

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Ленинградский чекист
Хочу узнать лишь одно: почему? Есть какое-то здравое объяснение данным аналогиям?
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Madcomposer
Химки - почти что Реал, а Торпедо - Барселона!
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Frank Lampard
Ответ Доктор Верховцев
Враньё! Ни одной буквы «Р» в слове «Бетис».
Реал Бетис
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xyg2rdwzx4
Что-то не припомню чтоб Сосьедад регулярно громил Бетис типа 5-0, 5-1, 7-1
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.ru
Зарема Салихова: Блеклая копия...
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Krylya
Пока не могу уловить логику данных сравнений…
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WelD
Это он о чем, странный человек
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Чайкин Чай
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Назар Игорь
Не совсем так. В прошедшем сезоне разрыв между Сосьедадом и Бетисом 11 очков, а между Зенитом и Спартаком 16.
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Caniball
Ответ Доктор Верховцев
Враньё! Ни одной буквы «Р» в слове «Бетис».
Садись дуойка)) голосом Бубнова.
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Давид Agabekyan
Ответ Madcomposer
Химки - почти что Реал, а Торпедо - Барселона!
И Барсу и Торпедо Пеп тренировал
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Madcomposer
Ответ Давид Agabekyan
И Барсу и Торпедо Пеп тренировал
Ну так ещё бы!
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фахитос
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Ответ Madcomposer
Химки - почти что Реал, а Торпедо - Барселона!
химки это райо вальекано
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