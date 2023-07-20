Рауль Рианчо: «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» – почти копия «Сосьедада»

Рауль Рианчо российские клубы с командами из Испании.

«Сравнить российские клубы с испанскими? Сейчас сложнее оценить реальный потенциал российских клубов по сравнению с европейскими, потому что из-за отстранения вы не можете прогрессировать.

Но по моим ощущениям, « » очень похож на « », а « » – почти копия « ». Мне так кажется», – сказал экс-тренер «Спартака».