Нуньес взял 9-й номер в «Ливерпуле» после ухода Фирмино

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Роберто Фирмино игровая форма Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес будет выступать за «Ливерпуль» под 9-м номером.

Пресс-служба клуба сообщила, что в новом сезоне Нуньес будет выступать под 9-м номером, который освободился после ухода Роберто Фирмино.

Фото: liverpoolfc.com

Все болельщики «Ливерпуля», которые уже приобрели домашние и выездные футболки сезона-2023/24 с именем Дарвина и номером 27, смогут бесплатно обменять их на новые до 19 августа, причем замену компенсирует сам игрок. Все футболки, которые удастся обменять, будут переданы в благотворительный фонд клуба.

Ранее под 9-м номером за «Ливерпуль» выступали Энди Кэрролл, Фернандо Торрес, Робби Фаулер, Иан Раш, Николя Анелька, Джибриль Сиссе и другие игроки.

Статистику 24-летнего Нуньеса можно найти здесь.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Надеюсь, что в новом сезоне станет лучше и оправдает свой номер. Парень талантливый и хороший, главное вера.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Клагиш
Под 9 номером на Энфилде играли легенды, и Ларвин...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Романов
типа поможет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Дарвин в следующем сезоне зарубится с Холландом за Золотую Бутсу АПЛ )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Хотел полностью превращаться в Энди Кэррола
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Нуньес шикарно открывается за спину защитникам, уходит на скорости, у него есть все данные, чтобы стать супертопом, главное подправить реализацию.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lelouch
лучше бы Гакпо взял
он получше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Гордость России
Умеет же Бенфика впаривать мусор. Фелиш, Нуньес, Энцо . Голубой мешок из Манчестера осталось развести )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liverpool_YNWA
Ответ Артём Клагиш
Под 9 номером на Энфилде играли легенды, и Ларвин...
Дарвин еще не играл, да и легендами становятся не в первый сезон. А про Ларвина я даже не слышал ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ Человек1991
Дарвин в следующем сезоне зарубится с Холландом за Золотую Бутсу АПЛ )
Прошлом сезоне на эту тему много спорили. Один побил всевозможные рекорды. А другой уступал даже на скорости Уокеру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Ответ ман сити фейк
Прошлом сезоне на эту тему много спорили. Один побил всевозможные рекорды. А другой уступал даже на скорости Уокеру
Ну 32 летнему Уокеру даже Винни Пух уступал в скорости)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
НРИ
Ответ ман сити фейк
Хотел полностью превращаться в Энди Кэррола
Осталось только внешность
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий