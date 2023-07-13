Нуньес взял 9-й номер в «Ливерпуле» после ухода Фирмино

Дарвин Нуньес будет выступать за «Ливерпуль» под 9-м номером.

Пресс-служба клуба сообщила, что в новом сезоне будет выступать под 9-м номером, который освободился после ухода .

Фото: liverpoolfc.com

Все болельщики « », которые уже приобрели домашние и выездные футболки сезона-2023/24 с именем Дарвина и номером 27, смогут бесплатно обменять их на новые до 19 августа, причем замену компенсирует сам игрок. Все футболки, которые удастся обменять, будут переданы в благотворительный фонд клуба.

Ранее под 9-м номером за «Ливерпуль» выступали Энди Кэрролл, Фернандо Торрес, Робби Фаулер, Иан Раш, Николя Анелька, Джибриль Сиссе и другие игроки.

Статистику 24-летнего Нуньеса можно найти здесь.