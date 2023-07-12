«Астон Вилла» за 32,5+5 млн евро купила Пау Торреса у «Вильярреала»
«Астон Вилла» объявила о трансфере Пау Торреса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Вильярреал» получит за защитника 32,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Торрес провел в системе испанского клуба 20 лет. За основную команду он дебютировал в декабре 2016 года, всего на его счету 173 игры.
Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: avfc.co.uk
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