«Астон Вилла» за 32,5+5 млн евро купила Пау Торреса у «Вильярреала»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига трансферы Пау Торрес Фабрицио Романо Футбол

«Астон Вилла» объявила о трансфере Пау Торреса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Вильярреал» получит за защитника 32,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Торрес провел в системе испанского клуба 20 лет. За основную команду он дебютировал в декабре 2016 года, всего на его счету 173 игры.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: avfc.co.uk

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21 комментарий

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Tiestorzn17
А вот это между прочим топ трансфер, недорого и без шума урвали очень крутого игрока.
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cektor
во первых почему астон вилла?? а не топ клуб
во вторых почему так дешево
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+8
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NickN
Полюбуйтесь, какая классная трансферная компания у Астон Виллы, хотя о ней говорят очень мало. Относительно за небольшую сумму (по нынешнему рынку) был приобретен защитник - действующий игрок сборной Испании (который уже работал с Эмери). Кроме того, за бесплатно пришел Тилеманс. И при этом основной костяк Виллы остается на следующий сезон. Очень грамотная работа.
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Victor Victor
У Астон Виллы эмблема теперь на эмблему Челси похожа, особенно если мельком смотреть
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Los Galácticos
Трансфер топовый по соотношению цена-качество.
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PJLby
Между АПЛ и остальными лигами пропасть. Это уже пугает. С каждым годом разрыв только увеличивается.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
перебрасывает в Астон Виллу своих корешей
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trick00
Ответ cektor
во первых почему астон вилла?? а не топ клуб во вторых почему так дешево
Он конкретно к Эмери идет
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зак
Ответ Fona
Не понимаю, как его на протяжении лет хотели все топ клубы, а он уходит в Астон Вилу, был интерес от Баварии, Реала, Тоттенхэма, МЮ. Такое чувство, что игрок абсолютно без амбиций, иначе не объяснить. Переход из средняка ла лиги в средняк АПЛ не назвать повышением
наверное предпочитает конфорт и меньше давления, играть в середняках для него самое то..
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vils86
Ответ cektor
во первых почему астон вилла?? а не топ клуб во вторых почему так дешево
вроде как в том году был 100 летние жёлтых и он остался, обещали вроде как отпустить в следующем без проблем, такую инфу где-то я читал. А ушел к Эмери, так как вместе с ним работали прежде
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Илья Сутурин
Ответ Victor Victor
Комментарий удален пользователем
Ливерпуль
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Victor Victor
Ответ cektor
во первых почему астон вилла?? а не топ клуб во вторых почему так дешево
Комментарий удален пользователем
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Умид Саримсаков
подумал про Феррана Торреса, уже обрадовался(
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llolishe
Топ ЦЗ почти не осталось
Клопп продолжает верить что Ван Дейк сможет 4 турнира сыграть идеально
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artemio303
Топовый ЦЗ. Чего Челси его не взяли... Кулибали ушел, Тиаго Силва возрастной. Такой бы игрок пригодился
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Никита Алексеев
Отличный трансфер
Эмери идет за Лигой Конференций, чтобы попасть в свой любимый турнир
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Fona
Не понимаю, как его на протяжении лет хотели все топ клубы, а он уходит в Астон Вилу, был интерес от Баварии, Реала, Тоттенхэма, МЮ. Такое чувство, что игрок абсолютно без амбиций, иначе не объяснить. Переход из средняка ла лиги в средняк АПЛ не назвать повышением
+1
-1
0
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HI MARS
Удар по Ла Лиге.Лицо Вильярреала,игрок сборной уходит в английский середняк,да ещё и за небольшие деньги
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-3
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