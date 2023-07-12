«Астон Вилла» за 32,5+5 млн евро купила Пау Торреса у «Вильярреала»

«Астон Вилла» объявила о трансфере Пау Торреса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Вильярреал» получит за защитника 32,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Торрес провел в системе испанского клуба 20 лет. За основную команду он дебютировал в декабре 2016 года, всего на его счету 173 игры.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: avfc.co.uk