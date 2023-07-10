Нобоа назвал Манчини худшим тренером: «Много разговаривал, но ничего не сделал»

Теги Зенит Кристиан Нобоа Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная Италии по футболу Сочи Футбол

Кристиан Нобоа рассказал о сложных отношениях с Роберто Манчини.

– Ругался ли ты с Манчини?

– 10 раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал.

Со своими иностранцами он был позитивным, не свой игрок – все плохо. Он не дал мне шанс, который давал своим игрокам. Даже когда у команды был плохой момент, а я показывал свой уровень.

Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я – лучший игрок. После этого он сказал мне: «Я вижу, ты устал. Ты на скамейке на следующую игру, потом будешь снова играть». Я сказал: «Хорошо». И больше я на поле не выходил. 

– Манчини для тебя – худший тренер?

– Худший, – сказал полузащитник «Сочи», выступавший в «Зените» с 2017 по 2019 год.

Бывший тренер петербургской команды Роберто Манчини сейчас возглавляет сборную Италии.

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23 комментария

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Фарид Харисов
Ответ Vatikan
Вообще похоже на слова обиженки
Похоже на слова человека, который Манчини просто заставил пол года гнить на лавке непонятно за что и почему.

Итальянец хроший тренер, но его заход в Зенит — это позорище.
+24
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ivan Balashov
Ох уж эти "худшие тренеры", которые потом чемпионаты Европы выигрывают.
Так Манчини худший тренер из тех с кем работал Нобоа, как победа на Евро отменяет провал в Зените?
+20
-2
+18
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Никита Самарин
Манчини очень быстро потерял мотивацию работать в России.
+12
0
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Nogoi89
Манчини сюда приехал за баблом. И повел себя очень посредственно в плане профессиональном. Луччиано тоже был итальянец, но у нас его любили и любят и помнят и он про Питер и свое время в Зените никогда не говорил плохо. Плюс открыл для зенита Семака - тренера. За что - отдельное спасибо.
+8
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Nogoi89
Ответ alkash5051
Там всё сломалось после смерти Сарсании.
Это тоже повлияло. Но, Манчини оказался недобросовестным наемником, который даже нормально 1 сезон до конца не отработал. У него своеобразный характер, одним словом. Высокомерный.
+6
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alkash5051
Ответ Никита Самарин
Манчини очень быстро потерял мотивацию работать в России.
Всё сломалось после смерти Сарсании.
+4
0
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Алекс Клиторман
Ответ Сергей Васильев
Худший тренер Манчини, выигрывал чемпионаты Европы, Англии и Италии. А супер-футболист Нобоа - только неконкурентное первенство водокачки.
Так ведь он объяснил почему он худший, чего не понятного? Лично для него он худший.
+4
0
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Злодей Спб
Манчини вёл себя как и большинство "эффективных менеджеров" в крупных компаниях, скачущих из одной в другую. Мочил неугодных, самодурствовал, списывал провалы на других.

А когда кредит доверия на рабочем месте закончился - выдал стандартное "Я пошел за новыми вызовами" и срулил в другую кормушку, оставив после себя выжженую землю :)

Вот, поэтому, у нас и футбол и экономика овно.
+5
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Михаил Сафонов
Ответ Spartakus1984
Просто Манчини привык тренировать Топарей,а тут вы,РПЛовцы.
Нобоа был впорядке полном, сказано же, что шансы давались всяким краневиттерам, даже когда у них не шла игра
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Михаил Сафонов
Ответ Ivan Balashov
Ох уж эти "худшие тренеры", которые потом чемпионаты Европы выигрывают.
Ясен сказано «для него»
+2
0
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Dmitry Orlov
Ответ Сергей Васильев
Худший тренер Манчини, выигрывал чемпионаты Европы, Англии и Италии. А супер-футболист Нобоа - только неконкурентное первенство водокачки.
Только в РПЛ Манчини, имея все условия, трансферы, какие он хотел, Кокорина в его лучшей форме - занял 5 место, проигрывал Локомотиву 0:3 в Питере - при Семаке такое в кошмарном сне не приснится.
+3
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alkash5051
Ответ Nogoi89
Манчини сюда приехал за баблом. И повел себя очень посредственно в плане профессиональном. Луччиано тоже был итальянец, но у нас его любили и любят и помнят и он про Питер и свое время в Зените никогда не говорил плохо. Плюс открыл для зенита Семака - тренера. За что - отдельное спасибо.
Там всё сломалось после смерти Сарсании.
+2
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Илья Сутурин
Ответ Nogoi89
Это тоже повлияло. Но, Манчини оказался недобросовестным наемником, который даже нормально 1 сезон до конца не отработал. У него своеобразный характер, одним словом. Высокомерный.
да он в 1 же туре в Хабаровск полетел! Это его сломало)
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riverman1980
Ответ Dmitry Orlov
Только в РПЛ Манчини, имея все условия, трансферы, какие он хотел, Кокорина в его лучшей форме - занял 5 место, проигрывал Локомотиву 0:3 в Питере - при Семаке такое в кошмарном сне не приснится.
Конечно же тренер работавший с Компани, Ибрагимовичем и Агуэро просил купить ему Мевлю, Ерохина и Заболотного )) ору с таких ))

Единственный тренер в Зените, кому дали все трансферы, какие он хотел это Семак.
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