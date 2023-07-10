Нобоа назвал Манчини худшим тренером: «Много разговаривал, но ничего не сделал»

Кристиан Нобоа рассказал о сложных отношениях с Роберто Манчини.

– Ругался ли ты с ?

– 10 раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал.

Со своими иностранцами он был позитивным, не свой игрок – все плохо. Он не дал мне шанс, который давал своим игрокам. Даже когда у команды был плохой момент, а я показывал свой уровень.

Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я – лучший игрок. После этого он сказал мне: «Я вижу, ты устал. Ты на скамейке на следующую игру, потом будешь снова играть». Я сказал: «Хорошо». И больше я на поле не выходил.

– Манчини для тебя – худший тренер?

– Худший, – сказал полузащитник « », выступавший в « » с 2017 по 2019 год.

Бывший тренер петербургской команды Роберто Манчини сейчас возглавляет сборную Италии.