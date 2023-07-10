Нобоа назвал Манчини худшим тренером: «Много разговаривал, но ничего не сделал»
Кристиан Нобоа рассказал о сложных отношениях с Роберто Манчини.
– Ругался ли ты с Манчини?
– 10 раз. Манчини много разговаривал, но ничего не сделал.
Со своими иностранцами он был позитивным, не свой игрок – все плохо. Он не дал мне шанс, который давал своим игрокам. Даже когда у команды был плохой момент, а я показывал свой уровень.
Мы выиграли три матча подряд, 3:0, 4:1, 3:0. Я – лучший игрок. После этого он сказал мне: «Я вижу, ты устал. Ты на скамейке на следующую игру, потом будешь снова играть». Я сказал: «Хорошо». И больше я на поле не выходил.
– Манчини для тебя – худший тренер?
– Худший, – сказал полузащитник «Сочи», выступавший в «Зените» с 2017 по 2019 год.
Бывший тренер петербургской команды Роберто Манчини сейчас возглавляет сборную Италии.
Итальянец хроший тренер, но его заход в Зенит — это позорище.
А когда кредит доверия на рабочем месте закончился - выдал стандартное "Я пошел за новыми вызовами" и срулил в другую кормушку, оставив после себя выжженую землю :)
Вот, поэтому, у нас и футбол и экономика овно.
Единственный тренер в Зените, кому дали все трансферы, какие он хотел это Семак.