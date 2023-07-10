«Наполи» готов купить защитника Японии Итакуру за 12 млн евро, «Гладбах» требует 15 млн
«Наполи» намерен приобрести центрального защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Ко Итакуру.
Неаполитанцы готовы предложить за 26-летнего игрока сборной Японии 12 млн евро, тогда как немецкий клуб оценивает его в 15 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Germany.
«Наполи» рассматривает Итакуру как замену Ким Мин Джэ, который переходит в «Баварию» за 50 млн.
Айлендерс предлодили 10 миллионов Метцу
клуб согласился .
клуб предложил 30 , те хотят 40 и т.д