«Наполи» готов купить защитника Японии Итакуру за 12 млн евро, «Гладбах» требует 15 млн

«Наполи» намерен приобрести центрального защитника « » из Менхенгладбаха Ко Итакуру.

Неаполитанцы готовы предложить за 26-летнего игрока сборной Японии 12 млн евро, тогда как немецкий клуб оценивает его в 15 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Germany.

« » рассматривает Итакуру как замену Ким Мин Джэ, который переходит в «Баварию» за 50 млн.