«Наполи» готов купить защитника Японии Итакуру за 12 млн евро, «Гладбах» требует 15 млн

Теги Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ко Итакура Футбол

«Наполи» намерен приобрести центрального защитника «Боруссии» из Менхенгладбаха Ко Итакуру.

Неаполитанцы готовы предложить за 26-летнего игрока сборной Японии 12 млн евро, тогда как немецкий клуб оценивает его в 15 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Germany. 

«Наполи» рассматривает Итакуру как замену Ким Мин Джэ, который переходит в «Баварию» за 50 млн.

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5 комментариев

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che kaif
чего и следовало ожидать одного скинули мешку за 50 лимонов такого же возьмут за 15
+5
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dr. cage
Наполи не стоит рваться за эти три миллиона.. Все равно через год Бавария заплатит столько, сколько неаполитанцам захочется..
+2
-1
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Picachu
Когда я новость увижу
Айлендерс предлодили 10 миллионов Метцу
клуб согласился .
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Picachu
Постоянно
клуб предложил 30 , те хотят 40 и т.д
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Сергей Орлов
Наполи думает, что никто не заметит?)
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