Жоржиньо: «Каждый в «Арсенале» согласился бы на 2-е место в начале сезона. Но упустить титул – это больно»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Жоржиньо Футбол

Жоржиньо считает, что «Арсенал» выступил лучше ожидаемого в сезоне-2022/23.

«В «Арсенале» я счастлив. Не знаю, кто распускает слухи, но мне нравится быть там, где я сейчас.

Упустить титул – это больно. Конечно, в начале сезона никто не ожидал, что «Арсенал» займет то место, которое занял. В начале сезона любой подписался бы на то, чтобы занять вторую строчку в АПЛ. Каждый сразу бы согласился.

Но когда ты уже был первым, когда боролся за первое место, упустить его – это больно и горько.

Думаю, мы многому еще должны научиться, и это был урок. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем выступить даже лучше.

Клуб давно не играл в ЛЧ. Все взволнованы и не могут дождаться возможности сыграть мячом, украшенным звездами. Это будет увлекательный сезон», – заявил хавбек.

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7 комментариев

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QWertY
Ответ Savardus
А откуда Жоржиньо знает, кто на что согласился бы в начале сезона, если он только в середине сезона перешел?
Ну у него как минимум есть глаза и он может анализировать. Условный Брайтон согласился бы на 2 место в следующем сезоне, я в этом уверен. Откуда я ж это знаю, не играя в Брайтоне? Вот вот
+7
-2
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Savardus
А откуда Жоржиньо знает, кто на что согласился бы в начале сезона, если он только в середине сезона перешел?
+7
-3
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Nikitos Misurenko
Ответ QWertY
Ну у него как минимум есть глаза и он может анализировать. Условный Брайтон согласился бы на 2 место в следующем сезоне, я в этом уверен. Откуда я ж это знаю, не играя в Брайтоне? Вот вот
Истину глаголишь
+3
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Grime Font
Ответ Savardus
А откуда Жоржиньо знает, кто на что согласился бы в начале сезона, если он только в середине сезона перешел?
Прям с языка снял
+2
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QWertY
Ответ Savardus
Так Вы не говорите от имени Брайтона, это Ваше личное мнение, и Вы не применяете к Брайтону эпитет "Мы". Более того, говорить "Мы" когда ты до этого 5 лет играл за извечного и принципиальнейшего соперника - такое себе. Причем вопросов не было бы, если бы он сказал не в форме ультиматива, а в форме "Я думаю". Но нет. Он говорит за всю команду.
Где эта, мать его, форточка!
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