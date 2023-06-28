Жоржиньо: «Каждый в «Арсенале» согласился бы на 2-е место в начале сезона. Но упустить титул – это больно»

Жоржиньо считает, что «Арсенал» выступил лучше ожидаемого в сезоне-2022/23.

«В « » я счастлив. Не знаю, кто распускает слухи, но мне нравится быть там, где я сейчас.

Упустить титул – это больно. Конечно, в начале сезона никто не ожидал, что «Арсенал» займет то место, которое занял. В начале сезона любой подписался бы на то, чтобы занять вторую строчку в . Каждый сразу бы согласился.

Но когда ты уже был первым, когда боролся за первое место, упустить его – это больно и горько.

Думаю, мы многому еще должны научиться, и это был урок. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем выступить даже лучше.

Клуб давно не играл в ЛЧ. Все взволнованы и не могут дождаться возможности сыграть мячом, украшенным звездами. Это будет увлекательный сезон», – заявил хавбек.