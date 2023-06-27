Валерий Гладилин: «Бороться с «Зенитом» за чемпионство «Спартак» может и с нынешним составом. Единственное слабое место у красно-белых – центральные защитники»

Валерий Гладилин считает, что нынешний состав «Спартака» способен бороться с «Зенитом».

«Бороться с « » за чемпионство «Спартак» может и с нынешним составом. Единственное слабое место у красно-белых – это зона центральных защитников.

Нужен еще один хороший футболист на эту позицию. Чтобы не дергать игроков средней линии в центр защиты, нужно укреплять эту позицию», – сказал экс-тренер « ».