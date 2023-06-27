Валерий Гладилин: «Бороться с «Зенитом» за чемпионство «Спартак» может и с нынешним составом. Единственное слабое место у красно-белых – центральные защитники»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Футбол

Валерий Гладилин считает, что нынешний состав «Спартака» способен бороться с «Зенитом».

«Бороться с «Зенитом» за чемпионство «Спартак» может и с нынешним составом. Единственное слабое место у красно-белых – это зона центральных защитников.

Нужен еще один хороший футболист на эту позицию. Чтобы не дергать игроков средней линии в центр защиты, нужно укреплять эту позицию», – сказал экс-тренер «Спартака».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Спартак каждый год ведёт борьбу за чемпионство, до тех пор пока не доходит до очного противостояния с Зенитом 🤣
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Более 20 лет эти предсезонные "песнопения" спартаковцев, бывших, нынешних и их понаехавших поклонников, слышим.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Бороться с Зенитом может только Зенит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Шо, опять?!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Как так? Ведь у них же в центре играет самый крутой защитник Жора (девочка-плакса) Джикия.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
бицца бороцца. но не играть в футбол)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Сагайдачный
Бороться это одно, а чай с судьями пить это привычка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Видели мы с Нижним как он борется за чемпионство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий