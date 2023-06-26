Йович согласился на переход в «Галатасарай» из «Фиорентины» за 8 млн евро. «Реал» получит 50% от суммы трансфера

Теги Айнтрахт Франкфурт Фиорентина бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Лука Йович деньги Футбол

Лука Йович близок к переходу в «Галатасарай».

По информации Dirilis Postasi, форвард «Фиорентины» дал согласие на переход в турецкий клуб. «Галатасарай» предлагает Йовичу контракт на 3 сезона с зарплатой 3 миллиона евро в год после вычета налогов.

Ожидается, что в ближайшее время «Фиорентина» и «Галатасарай» договорятся о трансфере. Подписание сербского форварда обойдется примерно в 8 млн евро – изначально итальянский клуб просил за Йовича 15 млн евро.

Лука Йович перешел в «Фиорентину» из «Реала» бесплатно летом 2022 года. Согласно условиям договора, «Реал» получит 50% суммы следующего трансфера форварда – таким образом, если сделка с «Галатасараем» завершится успешно, «Реал» получит около 4 млн евро.

Напомним, в 2019 году «Реал» заплатил «Айнтрахту» за Йовича 60+5 млн евро.

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27 комментариев

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З А
игрок близок к переходу в Галатасарай. Бешикташ заплатит за игрока 8 миллионов, контракт футболиста с Фенербахче рассчитан на 5 лет. Трабзонспор надеется что серб усилит атаку команды. Официальный сайт Бешекшехира уже поприветствовал игрока
+79
0
+79
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Din8
Согласился на Бешикташ, а отправят в Галатасатай)) чётко..
+23
0
+23
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savik-A.M.
Ответ Din8
Согласился на Бешикташ, а отправят в Галатасатай)) чётко..
В итоге окажется в соседнем Азербайджане )))
+18
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+18
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Eduard Rastryopin
Еще 15 таких переходов и Реал отобьет 60 млн. заплаченых за Йовича Айнтрахту.
+20
-4
+16
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Lifar Skladchikov
Ответ З А
игрок близок к переходу в Галатасарай. Бешикташ заплатит за игрока 8 миллионов, контракт футболиста с Фенербахче рассчитан на 5 лет. Трабзонспор надеется что серб усилит атаку команды. Официальный сайт Бешекшехира уже поприветствовал игрока
Первый матч игрок сыграет против "Нефтчи" в составе своего клуба "Карабах". Главный тренер комманды "Габала" Эльмар Бахшиев сообщил газете "Пахтакорский рабочий", что очень рад, что теперь в составе его клуба Арис, будет такой сильный запасной вратарь-гоняла.
+15
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+13
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corazón blanco
Не справился с давлением в Мадриде. Когда пришел, очень был неплох в подыгрыше, но ужасен был в завершении. Бился на поле, но ему еще катастрофически не везло, Бензема получил повреждение, вот он шанс- у Йовича ковид. Вот снова шанс у Йовича травма, а потом вообще уже играл без желания и рвения- провальный трансфер, к сожалению.
+7
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Макс Кидалов
Ответ King_X
Вроде отличный игрок, но странно поплыл, конечно Так быстро до Турции - эт фигово
Ему футбол не интересен давно, как в Реал перешел и стал твёрдым игроком запаса, то забил на футбол и не стал больше выкладываться и тренироваться, просто сидит на контрактах. Игрок одного сезона чисто
+4
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kaimussen
Ответ savik-A.M.
В итоге окажется в соседнем Азербайджане )))
Хотя бы не в зиндане дядюшки Фархада)
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Valik Slovo
А когда то был заменой бензема
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King_X
Вроде отличный игрок, но странно поплыл, конечно
Так быстро до Турции - эт фигово
+3
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Tun
Как можно заплатить 60+5 млн евро?
да ещё и всё в 2019 году, когда бонусы за результаты дают, а не сразу
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Бухгалтер2021
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конкурень Кокорина уехал
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Гений Переса
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Анна, исправляйте)
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Даже Кокорин дольше продержался у фиалок, да и играл не хуже
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Простой Простой
Карьера пошла вниз, жаль
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Dmitry Orlov
Освобождает место для Кокорина?
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хуа, а Баварии впарить хотели толи за 60 толи за 80,а она как 8 вышло
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Злобный Конь
ещё один распиаренный.
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Bayern Munich Mia San Mia
Изначально трансфер в Мадрид был удивительным. Столько платить за посредственного игрока было безумием. Причём он и играл соответственно. Ничего примечательного не было. Обычный фактурный, неповоротливый центра форвард, который стоял столбом в штрафной соперника.
Это серьёзный просчёт менеджмента Мадрида.
Та же история с Ребичем, тоже посредственный игрок.
Журналисты расхваливают игроков, а они не стоят тех авансов, которых им выдают. И таких примеров груном очень много
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Alex Sarus
Еее 4 ляма.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Его тоже можно занести в список лучших трансферов Реала)
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Спартак Уокер
Так Галатасарай или Бешикташ?
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savik-A.M.
Вот это "отрицательный рывок" в карьере
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