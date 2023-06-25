Микель Артета: «Работая в «Сити», я увидел, что «Арсенал» потерял душу. Игроки словно ничего не чувствовали»
Микель Артета рассказал, что перед его назначением «Арсенал» потерял душу.
– Как вы вернули «Арсеналу» победный дух за эти три с половиной сезона?
– Все началось три года назад. Я был ассистентом Пепа в «Манчестер Сити», мы играли против «Арсенала», и я увидел, что клуб потерял душу. Игроки не получали удовольствия и словно ничего не чувствовали.
Я знал, что вскоре мне предложат возможность возглавить «Арсенал». И я знал: этому большому клубу нужно наладить связь между командой и фанатами. Это было сложно. Теперь я счастлив.
У нас есть четкая идентичность и единство, мы полны энергии. Это самое важное. Весь клуб работает в одном направлении. Мы даем фанатам возможность мечтать и гордиться. Теперь нужно добиться еще большего.
– Эра Венгера была очень долгой. В ходе нее были триумфы, но она привела и к появлению укоренившихся недостатков. Что было не так?
– Это было очевидно. Я нарисовал дерево и его корни, а потом сказал, что это наша проблема. Все это необходимо лечить при участии людей, которые вовлечены в это дело. Без участия ничего не получилось бы, – сказал главный тренер «Арсенала».
Вспомнить Озила например :
Вначале хорошо играл,потом получил 300К в неделю и тупо на всё забил.
Пару раз гениальное выдаст,а потом 30 матчей ходит печальный и грустный.
Мустафи :
Я хуже никого не видел.
Этот парень,мог привезти там,где было невозможно.
Этот год был бестрофейным.
Но за КОМАНДУ не стыдно.
Нет чувства обречённости и безнадеги.
И это благодаря Артете.
Адаптация.