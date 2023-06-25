Микель Артета: «Работая в «Сити», я увидел, что «Арсенал» потерял душу. Игроки словно ничего не чувствовали»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал, что перед его назначением «Арсенал» потерял душу.

– Как вы вернули «Арсеналу» победный дух за эти три с половиной сезона?

– Все началось три года назад. Я был ассистентом Пепа в «Манчестер Сити», мы играли против «Арсенала», и я увидел, что клуб потерял душу. Игроки не получали удовольствия и словно ничего не чувствовали.

Я знал, что вскоре мне предложат возможность возглавить «Арсенал». И я знал: этому большому клубу нужно наладить связь между командой и фанатами. Это было сложно. Теперь я счастлив.

У нас есть четкая идентичность и единство, мы полны энергии. Это самое важное. Весь клуб работает в одном направлении. Мы даем фанатам возможность мечтать и гордиться. Теперь нужно добиться еще большего.

– Эра Венгера была очень долгой. В ходе нее были триумфы, но она привела и к появлению укоренившихся недостатков. Что было не так?

– Это было очевидно. Я нарисовал дерево и его корни, а потом сказал, что это наша проблема. Все это необходимо лечить при участии людей, которые вовлечены в это дело. Без участия ничего не получилось бы, – сказал главный тренер «Арсенала».

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9 комментариев

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ML26
Сложно было найти тренера лучше, чем Артета. Нужен был не просто крутой менеджер, а человек, который любит и болеет за Арсенал, чтобы рассказать и показать этой молодёжи, что значит биться за пушку. У Микеля это отлично получилось
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Bashibuzuck
А с твоим приходом они обрели душу
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Очки Дани Алвеса
Какое-то не очень красивое интервью. Типа а потом пришел святой Микель и все поля переполол, что аж корни за три сезона 750 урожаев дали.
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Olajuvon
Про Венгера помогите расшифровать ответ Артеты?
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Доминатор3000
Всё по делу.
Вспомнить Озила например :
Вначале хорошо играл,потом получил 300К в неделю и тупо на всё забил.
Пару раз гениальное выдаст,а потом 30 матчей ходит печальный и грустный.
Мустафи :
Я хуже никого не видел.
Этот парень,мог привезти там,где было невозможно.
Этот год был бестрофейным.
Но за КОМАНДУ не стыдно.
Нет чувства обречённости и безнадеги.
И это благодаря Артете.
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Gunner_14
Артета провел большую работу вне поля, чистка состава и тренировки – лишь часть процесса. Микель сыграл большую роль в укреплении менталитета, создания благоприятной атмосферы не только между игроками, но и всеми сотрудниками клуба. Надеюсь, победы на поле – впереди
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arspurs9
Артета их зарядил, за счет чего они выдали хороший старт. Сдается мне, после следующего сезона Арсеналу нужно будет искать нового тренера, который уже будет заниматься построением игры. Микель выдал основы, это хорошо для клуба. Но, как я и говорил, к середине сезона все привыкли к Арсеналу и стали играть против него намного лучше, а команда не меняла игру абсолютно. Во что играли в сентябре, в то же играли и в мае. Только результаты уже стали другими.
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