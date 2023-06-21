«Реал» и Кроос продлили контракт до 2024 года. Хавбек проведет 10-й сезон в «Мадриде»
Тони Кроос проведет в «Реале» еще как минимум один сезон.
Мадридский клуб сообщил о продлении контракта с полузащитником. Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года. Этим летом немец мог стать свободным агентом.
Тони Кроос перешел в «Реал» в 2014 году и выиграл с клубом 20 трофеев: четыре Лиги чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка Европы, по три Ла Лиги и Суперкубка Испании, а также Кубок страны.
В минувшем сезоне Кроос принял участие в 52 матчах «Мадрида» во всех турнирах. В них он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Статистику 33-летнего полузащитника можно изучить здесь.
Тони Кроос 10 лет подряд отдаёт передачи с 90+ процент точности, поражает стабильность,несомненно топ уровень
Да, он и в своем возрасте в топ-20 полузащитников мира точно входит. Ладно, уровень Реала может быть, уже не смог бы дальше держать, хотя все равно, думаю, что он мог бы, да в Италии, например, он был бы лучшим еще 2-3 года точно, в Ювентусе, например. Или спокойно в СА на заработки, там вообще еще 5 точно смог бы играть, и заработать, миллионов 200 еще мог бы.
Короче, странный тип, футбольная карьера итак короткая, надо брать от нее все, успеет еще отдохнуть в будущем, почти 40 лет спокойной жизни будет.
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