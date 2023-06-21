Тони Кроос проведет в «Реале» еще как минимум один сезон.

Мадридский клуб сообщил о продлении контракта с полузащитником. Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года. Этим летом немец мог стать свободным агентом.

перешел в « » в 2014 году и выиграл с клубом 20 трофеев: четыре Лиги чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка Европы, по три и Суперкубка Испании, а также Кубок страны.

В минувшем сезоне Кроос принял участие в 52 матчах «Мадрида» во всех турнирах. В них он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Статистику 33-летнего полузащитника можно изучить здесь.