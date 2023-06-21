«Реал» и Кроос продлили контракт до 2024 года. Хавбек проведет 10-й сезон в «Мадриде»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос проведет в «Реале» еще как минимум один сезон.

Мадридский клуб сообщил о продлении контракта с полузащитником. Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года. Этим летом немец мог стать свободным агентом.

Тони Кроос перешел в «Реал» в 2014 году и выиграл с клубом 20 трофеев: четыре Лиги чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка Европы, по три Ла Лиги и Суперкубка Испании, а также Кубок страны.

В минувшем сезоне Кроос принял участие в 52 матчах «Мадрида» во всех турнирах. В них он забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Статистику 33-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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62 комментария

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corazón blanco
Отличная новость. Тони проведет 10-й сезон в Мадриде и завершит карьеру уже на обновленном Бернабеу под аплодисменты болельщиков, прекрасно.
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Roman Araslanov
На этом трансферы подходят к концу
+30
-2
+28
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Экселлент
Недавно наткнулся на одну новость :
Тони Кроос 10 лет подряд отдаёт передачи с 90+ процент точности, поражает стабильность,несомненно топ уровень
+24
0
+24
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Homelender_666
Ответ corazón blanco
Отличная новость. Тони проведет 10-й сезон в Мадриде и завершит карьеру уже на обновленном Бернабеу под аплодисменты болельщиков, прекрасно.
Полностью заслужил. Легенда клуба
+14
-5
+9
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Raman Juve
Ответ corazón blanco
Отличная новость. Тони проведет 10-й сезон в Мадриде и завершит карьеру уже на обновленном Бернабеу под аплодисменты болельщиков, прекрасно.
думаю, что все-таки не завершит он карьеру в 34
+8
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Экселлент
Ответ Roman Araslanov
На этом трансферы подходят к концу
Ты на приколе? ТО даже не открыто ещё)) впереди жаркие месяцы)
+4
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Очевидное невероятное
Отлично 👍 немецкая сова 🦉 ещё на сезончик пригодится.
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DonaldBrashear 2.0
Кроос странный тип, конечно, всего 33 года, и контракт каждый раз только на один год продлевает. И заканчивать хочет через год.

Да, он и в своем возрасте в топ-20 полузащитников мира точно входит. Ладно, уровень Реала может быть, уже не смог бы дальше держать, хотя все равно, думаю, что он мог бы, да в Италии, например, он был бы лучшим еще 2-3 года точно, в Ювентусе, например. Или спокойно в СА на заработки, там вообще еще 5 точно смог бы играть, и заработать, миллионов 200 еще мог бы.

Короче, странный тип, футбольная карьера итак короткая, надо брать от нее все, успеет еще отдохнуть в будущем, почти 40 лет спокойной жизни будет.
+5
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Dottore
Кроос заслужил продление контракта!
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Иван Иванов
Ответ DonaldBrashear 2.0
Кроос странный тип, конечно, всего 33 года, и контракт каждый раз только на один год продлевает. И заканчивать хочет через год. Да, он и в своем возрасте в топ-20 полузащитников мира точно входит. Ладно, уровень Реала может быть, уже не смог бы дальше держать, хотя все равно, думаю, что он мог бы, да в Италии, например, он был бы лучшим еще 2-3 года точно, в Ювентусе, например. Или спокойно в СА на заработки, там вообще еще 5 точно смог бы играть, и заработать, миллионов 200 еще мог бы. Короче, странный тип, футбольная карьера итак короткая, надо брать от нее все, успеет еще отдохнуть в будущем, почти 40 лет спокойной жизни будет.
Согласен, странный типок. Эх, будь у меня талант Крооса, я бы этот Реал выдоил бы похлеще Азара! А потом ещё в Аравию поехал бы доить нефтяных бедуинов. Эх! 🤔
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Рашпель793
Ответ Raman Juve
думаю, что все-таки не завершит он карьеру в 34
Так он не раз говорил, что не хочет пылить до старости и уйдёт когда поймёт, что не тянет.
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инна витенберг
Ответ corazón blanco
Отличная новость. Тони проведет 10-й сезон в Мадриде и завершит карьеру уже на обновленном Бернабеу под аплодисменты болельщиков, прекрасно.
Болею за барсу ,но рад за Кроса и Модрича
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Любовник Евы Браун
Ответ Caniball
Ничего не мешает сделать это через год.
через год - это другой год ) уже не будет тех денег на него , как машина которая постарела на год
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Любовник Евы Браун
Ответ hedgehog111
Комментарий удален модератором
выплюнь потом говори
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Рашпель793
Один из лучших траесферов по цена-качество. За копейки урвали такого игрочищу.
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Cevin Cigan
Ответ Экселлент
Недавно наткнулся на одну новость : Тони Кроос 10 лет подряд отдаёт передачи с 90+ процент точности, поражает стабильность,несомненно топ уровень
Не даром же говорят,"немецкая точность!"
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TBFTT
Ну Кросу всего 33 ему ещё рано уходить впереди ещё не мало титулов!
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Данияр Жумабекович
это хорошая новость, Кроос держит марку. Другой вопрос: кто наденет 9 номер?
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Caniball
Ответ Любовник Евы Браун
а мог уехать в Лос - армениос , денег зарабатывать
Ничего не мешает сделать это через год.
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Любовник Евы Браун
Ответ Bolvan
Сам он говорил
а ну хотеть завершить в реале этого мало .... никто почти не завершает карьеру в реале
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Dr. J 24
Ответ гилберт
Приятная новость, но как и Модрич, только как игрок ротации. Реалу нужно двигаться вперед.
Карло зря оставили. Он так и будет держать молодых на бенче и выпускать Модрича и Крооса.
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Дмитрий Лютенков
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РЕАЛЬНО НИ ОДНОЙ НОВОСТИ ПРО ЖЕРЕБЬЁВКУ ЛЧ?!
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Иван Иванов
Ответ HI MARS
Лучший немецкий игрок XXI века!
- Баллак: тьфу ты! 😏
- Нойер: надевает боксерские перчатки...
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Любовник Евы Браун
Ответ Bolvan
Мог бы в В СА уехать зарабатывать денег, но он не сам говорил что хочет завершить карьеру в Реале
а кто говорил ?
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Bolvan
Ответ Любовник Евы Браун
а кто говорил ?
Сам он говорил
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