74-летний Сколари возглавил «Атлетико Минейро». Контракт – на 1,5 года

Теги Луис Фелипе Сколари высшая лига Бразилия отставки Атлетико Минейро Футбол

«Атлетико Минейро» объявил о назначении Луиса Фелипе Сколари главным тренером.

74-летний бразилец подписал контракт с клубом из Белу-Оризонти до декабря 2024 года.

После 10 матчей «Атлетико Минейро» занимает в чемпионате Бразилии 3-е место.

Последним местом работы Сколари был «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее он также возглавлял сборные Бразилии и Португалии, «Челси», узбекский «Бунедкор» и многие бразильские клубы.

Сколари выигрывал со сборной Бразилии ЧМ-2002 и Кубок конфедераций (2013).

Фото: atletico.com.br

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Удачи! Всем бы такой энергии
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Последний успешный тренер Бразилии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ Кино Музыка
Последний успешный тренер Бразилии.
Если что, то и от немцев тоже он 1:7...... Вот такая вот амплитуда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий