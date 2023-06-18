74-летний Сколари возглавил «Атлетико Минейро». Контракт – на 1,5 года

«Атлетико Минейро» объявил о назначении Луиса Фелипе Сколари главным тренером.

74-летний бразилец подписал контракт с клубом из Белу-Оризонти до декабря 2024 года.

После 10 матчей « » занимает в чемпионате Бразилии 3-е место.

Последним местом работы был «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее он также возглавлял сборные Бразилии и Португалии, «Челси», узбекский «Бунедкор» и многие бразильские клубы.

Сколари выигрывал со сборной Бразилии ЧМ-2002 и Кубок конфедераций (2013).

Фото: atletico.com.br

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