74-летний Сколари возглавил «Атлетико Минейро». Контракт – на 1,5 года
«Атлетико Минейро» объявил о назначении Луиса Фелипе Сколари главным тренером.
74-летний бразилец подписал контракт с клубом из Белу-Оризонти до декабря 2024 года.
После 10 матчей «Атлетико Минейро» занимает в чемпионате Бразилии 3-е место.
Последним местом работы Сколари был «Атлетико Паранаэнсе».
Ранее он также возглавлял сборные Бразилии и Португалии, «Челси», узбекский «Бунедкор» и многие бразильские клубы.
Сколари выигрывал со сборной Бразилии ЧМ-2002 и Кубок конфедераций (2013).
Фото: atletico.com.br
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