Дембеле не будет тренером: «Но я смотрю 2-е дивизионы Англии и Франции, потому что много играю в Football Manager. Мне нужно знать всех игроков»
Усман Дембеле рассказал, что не планирует становиться тренером.
– Ты здесь уже 5 лет, но мы не очень хорошо тебя знаем. Что делает Усман Дембеле в свободное время?
– Я очень домашний человек. Я не люблю часто выходить на улицу. Я смотрю много футбольных матчей, играю в Football Manager, общаюсь с друзьями и... Вот и все! Больше ничего.
– Ты признался, что много смотришь футбол, твоя душа лежит к тренерству?
– Нет, нет... Тренерство – нет. Но мне действительно нравится смотреть футбол, потому что я много играю в Football Manager, и мне нужно знать всех игроков. Я также смотрю матчи вторых дивизионов Англии и Франции, – сказал вингер «Барселоны».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
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