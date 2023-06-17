Дембеле не будет тренером: «Но я смотрю 2-е дивизионы Англии и Франции, потому что много играю в Football Manager. Мне нужно знать всех игроков»

Теги Барселона Ла Лига Football Manager футбольные симуляторы компьютерные игры Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле рассказал, что не планирует становиться тренером.

– Ты здесь уже 5 лет, но мы не очень хорошо тебя знаем. Что делает Усман Дембеле в свободное время?

– Я очень домашний человек. Я не люблю часто выходить на улицу. Я смотрю много футбольных матчей, играю в Football Manager, общаюсь с друзьями и... Вот и все! Больше ничего.

– Ты признался, что много смотришь футбол, твоя душа лежит к тренерству?

– Нет, нет... Тренерство – нет. Но мне действительно нравится смотреть футбол, потому что я много играю в Football Manager, и мне нужно знать всех игроков. Я также смотрю матчи вторых дивизионов Англии и Франции, – сказал вингер «Барселоны».

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6 комментариев

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Очевидное невероятное
Летний вброс от скуки на спортс
+1
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Nogoi89
Дембеле оправдывает ожидания)
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Raul14
"после того как меня тренировал Чопи? Не дай бог!" добавил Дембель))
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Итачи Учиха
В Летний Дождик ищет бистов, пока Чейз прохлаждается
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