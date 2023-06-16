Офсайдные линии будут доступны в новом сезоне РПЛ. ФИФА сертифицировала технологию китайской компании

Теги премьер-лига Россия ФИФА РФС судьи Павел Каманцев Футбол

В новом сезоне сезоне Мир РПЛ вернутся офсайдные линии.

По данным РБК, они вновь будут доступны для ТВ и судей ВАР. 

Это стало возможным после того, как ФИФА сертифицировала технологию китайской компании Rigour Tech. Именно с этой компанией у РФС соглашение на предоставление услуг – в частности, цифровой показ офсайдных линий.

Соглашение с Rigour Tech об использовании ее системы определения офсайдных линий ВАР РФС заключил в феврале. 

«Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провел всю подготовительную работу и после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему», – сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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7 комментариев

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Streetbor
Отличная новость. Будет меньше спорных ситуаций, все же моментов где офсайд, а где нет в чемпионате хватало. Доверяться полностью боковому я бы не стал, как-то к офсайдным линиям быстро привык.
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.ru
но если боковой поднимет флажок... никто на них смотреть не будет
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