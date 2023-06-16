Офсайдные линии будут доступны в новом сезоне РПЛ. ФИФА сертифицировала технологию китайской компании

В новом сезоне сезоне Мир РПЛ вернутся офсайдные линии.

По данным РБК, они вновь будут доступны для ТВ и судей ВАР.

Это стало возможным после того, как сертифицировала технологию китайской компании Rigour Tech. Именно с этой компанией у РФС соглашение на предоставление услуг – в частности, цифровой показ офсайдных линий.

Соглашение с Rigour Tech об использовании ее системы определения офсайдных линий ВАР РФС заключил в феврале.

«Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провел всю подготовительную работу и после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему», – сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.