Генсек РФС о полиграфе: «В бизнесе это общемировая практика. Нам это нужно для снятия психологической нагрузки с судьи»

Генеральный секретарь РФС объяснил пользу от проверки судей на детекторе лжи.

«Полиграф – это крайняя мера, которая нужна и самим судьям, чтобы снять подозрения в тех вопросах, которые невозможно проверить иначе.

Не могу сказать, что досконально знаю опыт применения подобной технологии в мировом футболе и судействе в частности. В бизнесе это общемировая практика. Она и к нам пришла из бизнеса. Вы знаете, что эту практику начал применять бывший руководитель судейского комитета .

Полиграф нужен, чтобы снять психологическую нагрузку с судьи: когда все показывают на него пальцем, а полиграф-тестирование доказывает, что никакого умысла не было. Рефери мог ошибиться, но не был предвзят», – заявил .