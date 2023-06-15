Генсек РФС о полиграфе: «В бизнесе это общемировая практика. Нам это нужно для снятия психологической нагрузки с судьи»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Максим Митрофанов детектор лжи Ашот Хачатурянц Футбол

Генеральный секретарь РФС объяснил пользу от проверки судей на детекторе лжи.

«Полиграф – это крайняя мера, которая нужна РФС и самим судьям, чтобы снять подозрения в тех вопросах, которые невозможно проверить иначе.

Не могу сказать, что досконально знаю опыт применения подобной технологии в мировом футболе и судействе в частности. В бизнесе это общемировая практика. Она и к нам пришла из бизнеса. Вы знаете, что эту практику начал применять бывший руководитель судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Полиграф нужен, чтобы снять психологическую нагрузку с судьи: когда все показывают на него пальцем, а полиграф-тестирование доказывает, что никакого умысла не было. Рефери мог ошибиться, но не был предвзят», – заявил Максим Митрофанов.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Снять психологическое давление с судей - тестировать аппаратом и персоналом, что в России на грани лженауки "ценится". Тут и честный человек перенервнивает под угрозой лишения работы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Можно для снятия психологической нагрузки иглы под ногти втыкать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий