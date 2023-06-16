Гендиректор «Зенита» о российском футболе: «Лучше, чем в 2008 году, будет обязательно. Нас должны вернуть, мы себя покажем»

Александр Медведев уверен в светлом будущем российского футбола.

«Будет ли в российском футболе что-то лучше, что было в 2008 году? Будет обязательно. Надо немного подождать.

Во-первых, нас должны вернуть, а мы себя покажем», – сказал генеральный директор « ».

Вчера «Зенит» сыграл вничью со сборной России (1:1) в ретроматче на «Газпром Арене».

Он был приурочен к 15‑летию победы клуба из Санкт-Петербурга в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008.

В данный момент сборная России и клубные команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Легенды «Зенита» и бронзовой сборной вернули 2008-й: Погребняк забивал, Габулов спасал, а Каряка заряжал издалека