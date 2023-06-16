Гендиректор «Зенита» о российском футболе: «Лучше, чем в 2008 году, будет обязательно. Нас должны вернуть, мы себя покажем»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Медведев Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев уверен в светлом будущем российского футбола.

«Будет ли в российском футболе что-то лучше, что было в 2008 году? Будет обязательно. Надо немного подождать.

Во-первых, нас должны вернуть, а мы себя покажем», – сказал генеральный директор «Зенита». 

Вчера «Зенит» сыграл вничью со сборной России (1:1) в ретроматче на «Газпром Арене». 

Он был приурочен к 15‑летию победы клуба из Санкт-Петербурга в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008. 

В данный момент сборная России и клубные команды отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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10 комментариев

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Алексей Ненахов
Лч выиграем и чм тоже , а наш Малком и Клаудинью будут лучшими игроками сборной и по Зм получат
+10
0
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Kit244098
Совок вроде бы и сдох давно, а сказки про светлое будущее всё равно живучи. Салтыков-Щедрин вспомился: Потерпите, братики-соколики! Скоро всего полно будет...))
+3
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Sashabolshoy
На самом деле было бы интересно посмотреть сейчас на Зенит в еврокубках
+2
-1
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Deca
Ответ Алексей Ненахов
Лч выиграем и чм тоже , а наш Малком и Клаудинью будут лучшими игроками сборной и по Зм получат
Дело говоришь! Жаль только Промеса все таки депортируют
+3
-2
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