«Юве» должен на 130 млн евро сократить платежную ведомость из-за невыхода в ЛЧ

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

«Ювентусу» грозят финансовые трудности из-за невыхода в Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Серии А «Ювентус» занял 7-е место в турнирной таблице с учетом штрафа на 9 очков по обвинениям в финансовых махинациях.

По информации Goal, в связи с непопаданием в Лигу чемпионов на следующий сезон «Ювентусу» необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 120-130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» пересмотрит трансферную политику, сделав ставку на подписание молодых игроков.

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36 комментариев

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Алексей Гусев
Ответ Great ManUtd
Где они зарабатывают?! В Италии? Почему тогда Интер, Милан, Лацио, Рома не могут себе этого позволить? Почему их тогда по судам тягают и лишают очков?
ты реально дальше носа не видишь, или не понимаешь как ФФП работает? А ты почитай почему их по судам таскают, там не в ФФП дело. Почему Интер и Лацио не могли себе тогда позволить такие трансферы? А скажи ка мне, какие достижения в европе были у Лацио и Ромы в период с 16 по 21 годы, да и у Интера с Миланом не сильно лучше.
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savik-A.M.
Ответ xj62jj4qtm
Если взглянуть на состав Юве, то можно увидеть, что игроки основы или близкой ротации уже возвратные. По сути это рано или поздно все равно пришлось бы делать, просто вопрос - кем играть?
Так в Юве пенсионеры и тянут зарплатную ведомость. Там Куардадо в 35 один из самых оплачиваемых , Щесны второй , Алекс Сандро тоже огромно получает
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savik-A.M.
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Да, с таким бюджетом играть в Лиге Конференций, это читерство. Придётся становиться скромнее :)
Челси это расскажи
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mojorisin
Важное уточнение некорректного заголовка: надо на 130 млн евро сократить платежную ведомость или ПРОДАТЬ игроков на аналогичную сумму.
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Я всех их сделал
Ответ Great ManUtd
Давно пора, а не пока все остальные бедствуют покупают Игуаинов, Влаховичей и Роналду по 100ке каждый.
Игуаин был куплен на деньги с продажи Погба, которого удачно впарили в твой любимый Юнайтед. На трансфер Роналду деньги были - Юве от ЛЧ только зарабатывал под сотку в успешные сезоны за счёт того, что оставлялся единственным представителем Италии в плей-офф и все деньги получал от тв-прав. Ну а на Влаховича наскребли по сусекам, в том числе продажей Бентанкура и Кулусевски, которого пока не выкупили, но он будет продан всё равно. Иди своему 100-млн чуду Антони радуйся, поборник финансовой дисциплины
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vel
И начать следует с тренера.

Ни одной задачи не выполнил и ни в чем не теряет.
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corazón blanco
Ответ savik-A.M.
Так в Юве пенсионеры и тянут зарплатную ведомость. Там Куардадо в 35 один из самых оплачиваемых , Щесны второй , Алекс Сандро тоже огромно получает
Так поэтому и не будут продлевать контракт с Куардадо, который заканчивается 30 июня и на просторах Интернета ходит информация, что расторгнут контракт с Сандро.
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sebastian1410
Ответ Алексей Гусев
откуда ты такие набрал цифры???
capology
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La Crosse Bobcats
Ответ Н.Ф.
Душан Влахович 12 960 000 Войцех Щесны 12 040 000 Леонардо Бонуччи 12 040 000 Алекс Сандро 11 110 000 Поль Погба 10 260 000 Хуан Куадрадо 9 260 000 Бремер 9 260 000 Федерико Кьеза 9 260 000 Адриан Рабьо 8 970 000 Леандро Паредес 8 970 000 Анхель Ди Мария 7 690 000 Даже если всё это сложить в столбик, получится меньше необходимого.
Бонуччи - 12, Погба -10, тут конечно без комментариев.
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Алексей Гусев
на 120-130 снизить? Это получается всю команду распродать и вычистить?))) Такая голимая утка.
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Виталий Ан
Дурацкие правила ФФП. Утопят еще один клуб. Болею за АПЛ и Сити но для интереса надо с серьезными командами играть. АПЛ поглощает все остальные клубы с этим ФФП. Тупизм просто.
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Н.Ф.
Душан Влахович 12 960 000
Войцех Щесны 12 040 000
Леонардо Бонуччи 12 040 000
Алекс Сандро 11 110 000
Поль Погба 10 260 000
Хуан Куадрадо 9 260 000
Бремер 9 260 000
Федерико Кьеза 9 260 000
Адриан Рабьо 8 970 000
Леандро Паредес 8 970 000
Анхель Ди Мария 7 690 000

Даже если всё это сложить в столбик, получится меньше необходимого.
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OldRedWhite
Они не понимают ?
Это же благо !
Будут развивать детский и массовый футбол , займутся инфраструктурой !
Сосредоточатся на Серии А !
Это же очень хорошо !
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Алексей Гусев
Ответ иц а мэн
эффект кринжиану
быстрей эффект Паралитика.
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xbfy7wncvc
Ответ mojorisin
Важное уточнение некорректного заголовка: надо на 130 млн евро сократить платежную ведомость или ПРОДАТЬ игроков на аналогичную сумму.
Если они продадут игроков на аналогичную сумму в 130 млн евро, то они перевыполнят задачу с лихвой потому что нужно также учитывать зарплату по контракту проданного игрока. Перед тем как судить о заголовке, изучи матчасть)
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Алексей Гусев
Ответ Виталий Ан
Дурацкие правила ФФП. Утопят еще один клуб. Болею за АПЛ и Сити но для интереса надо с серьезными командами играть. АПЛ поглощает все остальные клубы с этим ФФП. Тупизм просто.
интересно играть по с серьезными командами, но если от команды только имя сейчас? Как болельщик Юве говорю(про прошлый коммент, ссори за ошибку пробел иногда залипает...)
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Wekil Halylow
Ответ Н.Ф.
Душан Влахович 12 960 000 Войцех Щесны 12 040 000 Леонардо Бонуччи 12 040 000 Алекс Сандро 11 110 000 Поль Погба 10 260 000 Хуан Куадрадо 9 260 000 Бремер 9 260 000 Федерико Кьеза 9 260 000 Адриан Рабьо 8 970 000 Леандро Паредес 8 970 000 Анхель Ди Мария 7 690 000 Даже если всё это сложить в столбик, получится меньше необходимого.
эти сумми до налогов или после?
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Н.Ф.
Ответ savik-A.M.
Паредес , Ди Мария , Куардадо , Рабьо , Бонуччи , уже на выходе,
Это примерно минус 47 млн.
83 млн ещё на ком-то надо сэкономить.
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savik-A.M.
Ответ Н.Ф.
Душан Влахович 12 960 000 Войцех Щесны 12 040 000 Леонардо Бонуччи 12 040 000 Алекс Сандро 11 110 000 Поль Погба 10 260 000 Хуан Куадрадо 9 260 000 Бремер 9 260 000 Федерико Кьеза 9 260 000 Адриан Рабьо 8 970 000 Леандро Паредес 8 970 000 Анхель Ди Мария 7 690 000 Даже если всё это сложить в столбик, получится меньше необходимого.
Паредес , Ди Мария , Куардадо , Рабьо , Бонуччи , уже на выходе,
0
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xj62jj4qtm
Если взглянуть на состав Юве, то можно увидеть, что игроки основы или близкой ротации уже возвратные. По сути это рано или поздно все равно пришлось бы делать, просто вопрос - кем играть?
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Алексей Гусев
Ответ Great ManUtd
Давно пора, а не пока все остальные бедствуют покупают Игуаинов, Влаховичей и Роналду по 100ке каждый.
скупают потому как зарабатывают на это, Влаха 80 Игу 90 но всё же. Ну точней даже 60+2 футболиста вроде за Влаху.
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Н.Ф.
Ответ Алексей Гусев
откуда ты такие набрал цифры???
Это годовые зарплаты игроков, если ты не понял.
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Алексей Гусев
Ответ Виталий Ан
Комментарий удален пользователем
ты хоть читаешь о чем пишут? Не трансферная цена, авброс про ЗП.
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Виталий Ан
Ответ Н.Ф.
Душан Влахович 12 960 000 Войцех Щесны 12 040 000 Леонардо Бонуччи 12 040 000 Алекс Сандро 11 110 000 Поль Погба 10 260 000 Хуан Куадрадо 9 260 000 Бремер 9 260 000 Федерико Кьеза 9 260 000 Адриан Рабьо 8 970 000 Леандро Паредес 8 970 000 Анхель Ди Мария 7 690 000 Даже если всё это сложить в столбик, получится меньше необходимого.
Комментарий удален пользователем
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Кокич
У "Ювентуса" зарплатная ведомость почти 160 млн.
Как её можно уменьшить на 130 млн ?
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