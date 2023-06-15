«Юве» должен на 130 млн евро сократить платежную ведомость из-за невыхода в ЛЧ
«Ювентусу» грозят финансовые трудности из-за невыхода в Лигу чемпионов.
В прошедшем сезоне Серии А «Ювентус» занял 7-е место в турнирной таблице с учетом штрафа на 9 очков по обвинениям в финансовых махинациях.
По информации Goal, в связи с непопаданием в Лигу чемпионов на следующий сезон «Ювентусу» необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 120-130 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» пересмотрит трансферную политику, сделав ставку на подписание молодых игроков.
Ни одной задачи не выполнил и ни в чем не теряет.
Войцех Щесны 12 040 000
Леонардо Бонуччи 12 040 000
Алекс Сандро 11 110 000
Поль Погба 10 260 000
Хуан Куадрадо 9 260 000
Бремер 9 260 000
Федерико Кьеза 9 260 000
Адриан Рабьо 8 970 000
Леандро Паредес 8 970 000
Анхель Ди Мария 7 690 000
Даже если всё это сложить в столбик, получится меньше необходимого.
Это же благо !
Будут развивать детский и массовый футбол , займутся инфраструктурой !
Сосредоточатся на Серии А !
Это же очень хорошо !
83 млн ещё на ком-то надо сэкономить.
Как её можно уменьшить на 130 млн ?