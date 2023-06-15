«Юве» должен на 130 млн евро сократить платежную ведомость из-за невыхода в ЛЧ

«Ювентусу» грозят финансовые трудности из-за невыхода в Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Серии А « » занял 7-е место в турнирной таблице с учетом штрафа на 9 очков по обвинениям в финансовых махинациях.

По информации Goal, в связи с непопаданием в чемпионов на следующий сезон «Ювентусу» необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 120-130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» пересмотрит трансферную политику, сделав ставку на подписание молодых игроков.