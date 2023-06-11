Матч «Факел» – «Енисей» прошел без ВАР из-за падения беспилотника в Воронеже. Усиление системы РЭБ повлияло на сигнал («Мутко против»)

Теги премьер-лига Россия происшествия судьи Первая лига Енисей Факел видеоповторы Футбол

Cистема ВАР на матче «Факел» – «Енисей» не работала из-за усиления системы РЭБ.

9 июня беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. В Кремле назвали инцидент «атакой киевского режима на гражданскую инфраструктуру».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», из-за этого в городе решили усилить систему радиоэлектронной борьбы. 

Это повлияло в том числе и на сигнал в районе стадиона – переговоры между судьями стали невозможны. Поэтому от системы ВАР пришлось отказаться.

10 июня «Факел» дома 2:0 переиграл «Енисей» в ответном стыковом матче и сохранил место в Мир РПЛ (первый матч завершился 1:0 в пользу воронежцев). Перед игрой в РФС сообщили, что по техническим причинам встреча пройдет без системы ВАР.

Тренер «Енисея»: «Перед важной игрой отключили ВАР из-за Wi-Fi. Штаб «Факела» на лавке смотрит спокойно эпизоды, а нам говорят: «Нет Wi-Fi». Наверное, это нечестно»

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МС Дикий Гонсало Пятигорья
"в строгом соответствии с графиком"
+90
-7
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Путман
Всё так и было запланировано Путиным.
+95
-16
+79
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Женщина распылила баллончик в Мариинском театре. Ей мешали смотреть «Лебединое озеро»

А вот что творится там,где нет FanID 🤣🤣🤣🤣
+55
-2
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
Ответ Влад Путман
Всё так и было запланировано Путиным.
Великолепный план. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы
+48
-7
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost Sock
2 варианта либо старый чекист был направлен из ГДР чтоб развалить страну либо старый петербуржец извращенец который готов разрушить державу и жизнь населения на годы вперёд , ради придуманных целей
+48
-14
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ Lost Sock
2 варианта либо старый чекист был направлен из ГДР чтоб развалить страну либо старый петербуржец извращенец который готов разрушить державу и жизнь населения на годы вперёд , ради придуманных целей
самый сюр что половина страны поддерживает и до сих пор этого инагента , а когда начинаешь им обьяснять что и где не так они пропитанные пропогандой с тв начинают взрываться закипать и с пеной у рта доказывать что это во всем запад виноват ,а чекист он хороший , напоминают куриц на которых сверху другие опоржняются , а им норм
+39
-11
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Все цели спецоперации выполняются в строгом соответствии с планом, а это был один из стратпгических маневров
+24
-7
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Мемы про "бомбить Воронеж" оказались пророческими
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лука Тараканов
Ответ МС Дикий Гонсало Пятигорья
"в строгом соответствии с графиком"
Все идет по плану.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lost Sock
Ответ Гекдениз Кардениз
самый сюр что половина страны поддерживает и до сих пор этого инагента , а когда начинаешь им обьяснять что и где не так они пропитанные пропогандой с тв начинают взрываться закипать и с пеной у рта доказывать что это во всем запад виноват ,а чекист он хороший , напоминают куриц на которых сверху другие опоржняются , а им норм
нет половина страны даже в этом вопросе выбирает позицию моя хата с краю меня не трогайте им все равно будет Путин Жириновский или байден , когда все это началось я где то обрадовался думал ну вот сейчас народ поймет куда мы катимся, а оказалось что нет народ ещё больше начал этот ком в бездну толкать ... в принцыпе меня все устраивает чем больше таких новостей тем больше надежды на то что мои дети через 30 лет будут жить не в такой России
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Влад Путман
Всё так и было запланировано Путиным.
146% что так оно и было😁
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KKA
Ответ Злобный Конь
Женщина распылила баллончик в Мариинском театре. Ей мешали смотреть «Лебединое озеро» А вот что творится там,где нет FanID 🤣🤣🤣🤣
Да это она мешала смотреть, снимала на видео, попросили убрать , в ответ перцовый баллон, сумасшедшая… Кстати , из Москвы )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ Lost Sock
нет половина страны даже в этом вопросе выбирает позицию моя хата с краю меня не трогайте им все равно будет Путин Жириновский или байден , когда все это началось я где то обрадовался думал ну вот сейчас народ поймет куда мы катимся, а оказалось что нет народ ещё больше начал этот ком в бездну толкать ... в принцыпе меня все устраивает чем больше таких новостей тем больше надежды на то что мои дети через 30 лет будут жить не в такой России
есть и такие вот только ком проблем растет и то что они наивно надеются что их это не каснется и в один момент не начнется к примеру после того как чекист отьедет в мир иной кровавый раздел сфер влияний между группировками кланами у кормушки которые он наплодил и тогда как раз таки режим моя хата с краю накроет их с головой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Бедный Воронеж. Шутки про него уже начинают превращаться в реальность. Вы держитесь там, всего доброго, и хорошего настроения (с)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aalto
Ответ Гекдениз Кардениз
есть и такие вот только ком проблем растет и то что они наивно надеются что их это не каснется и в один момент не начнется к примеру после того как чекист отьедет в мир иной кровавый раздел сфер влияний между группировками кланами у кормушки которые он наплодил и тогда как раз таки режим моя хата с краю накроет их с головой
один помрет - ничего страшного, их там еще как минимум трое: калмык, банкетный и т.д. ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
Ответ Verhovn
В этом ты находится юмор? Мне кажется, что это всем капец. Вот натурально: Никто заднюю не даст, - это понятно. Придётся, а что делать, перемалывать украинцев. Это действительно не смешно. (
Ты сам как, участвуешь в процессе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Ответ Гекдениз Кардениз
самый сюр что половина страны поддерживает и до сих пор этого инагента , а когда начинаешь им обьяснять что и где не так они пропитанные пропогандой с тв начинают взрываться закипать и с пеной у рта доказывать что это во всем запад виноват ,а чекист он хороший , напоминают куриц на которых сверху другие опоржняются , а им норм
Как можно что-нибудь объяснить, не зная русского языка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
Ответ maxoc
Что не сделаешь для Факела в премьерке. Но объяснение конечно странное. Как система Вар взаимосвязана с системой РЭБ.
даже беспилотником по Воронежу запустили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Criptonit
Неужели НАТО напали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aalto
да это свой же шахед... тьфу т.е. геранька в родное гнездо возратилась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
ради таких городов как Красноярск и нужно расширить РПЛ. Россия это не только европейская часть, лучше пусть будет на одну команду меньше из масквобада..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новый тренер ФК Спартак
нет это был заговор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Вот видите, ввели FanID, а болельщики пакостит продолжают!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikhaL
Всё идёт по плану..
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий