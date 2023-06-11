Матч «Факел» – «Енисей» прошел без ВАР из-за падения беспилотника в Воронеже. Усиление системы РЭБ повлияло на сигнал («Мутко против»)

Cистема ВАР на матче «Факел» – «Енисей» не работала из-за усиления системы РЭБ.

9 июня беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже. В Кремле назвали инцидент «атакой киевского режима на гражданскую инфраструктуру».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», из-за этого в городе решили усилить систему радиоэлектронной борьбы.

Это повлияло в том числе и на сигнал в районе стадиона – переговоры между судьями стали невозможны. Поэтому от системы ВАР пришлось отказаться.

10 июня «Факел» дома 2:0 переиграл « » в ответном стыковом матче и сохранил место в Мир (первый матч завершился 1:0 в пользу воронежцев). Перед игрой в РФС сообщили, что по техническим причинам встреча пройдет без системы ВАР.

Тренер «Енисея»: «Перед важной игрой отключили ВАР из-за Wi-Fi. Штаб «Факела» на лавке смотрит спокойно эпизоды, а нам говорят: «Нет Wi-Fi». Наверное, это нечестно»