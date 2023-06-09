Руслан Литвинов: «Мечта – возглавить «Спартак», это была бы красивая история»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов заявил о желании возглавить «Спартак» после завершения карьеры.

– Задумывался, чем будешь заниматься после завершения карьеры? Станешь фермером или тренером?

– К душе лежит тренерская карьера, а потом уже спокойно пойти следить за коровами. Моя мечта – возглавить «Спартак», это была бы красивая история, – сказал хавбек «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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3 комментария

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Фут.Боль
Через голову Мостового прыгать не нужно, Руслан.
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romanisti89
только карьеру начал, а уже думает о том, что будет делать когда завершит
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Тиджани Бабангида
Можно следить не только за коровами-быками,но так-же и за конями с паровозами…
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