Руслан Литвинов: «Мечта – возглавить «Спартак», это была бы красивая история»

Руслан Литвинов заявил о желании возглавить «Спартак» после завершения карьеры.

– Задумывался, чем будешь заниматься после завершения карьеры? Станешь фермером или тренером?

– К душе лежит тренерская карьера, а потом уже спокойно пойти следить за коровами. Моя мечта – возглавить «Спартак», это была бы красивая история, – сказал хавбек «Спартака».

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