Литвинов пригласил бы Холанда или Роналду в «Спартак»: «Не из-за того, что они нужны нам, а просто хочется поиграть с ними»

Руслан Литвинов позвал бы в «Спартак» Эрлинга Холанда или Криштиану Роналду.

– Если бы у тебя была возможность пригласить в нынешний «Спартак» любого футболиста, кого бы позвал и почему?

– Холанда или Роналду! Не из-за того, что они нужны нам на поле, а просто хочется поиграть с ними в карьере вместе, – сказал хавбек «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?