Литвинов пригласил бы Холанда или Роналду в «Спартак»: «Не из-за того, что они нужны нам, а просто хочется поиграть с ними»

Теги Спартак Криштиану Роналду премьер-лига Россия Эрлинг Холанд Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов позвал бы в «Спартак» Эрлинга Холанда или Криштиану Роналду.

– Если бы у тебя была возможность пригласить в нынешний «Спартак» любого футболиста, кого бы позвал и почему?

– Холанда или Роналду! Не из-за того, что они нужны нам на поле, а просто хочется поиграть с ними в карьере вместе, – сказал хавбек «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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Николай Корягин
Вот он уровень амбициозности мышления наших паспортистов. Нет бы пахать и стремиться туда где играют условные Холланды и играть в больших командах, так они хотя т чтоб Холландов сюда просто в хомно-лигу привезли.
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Ильдар Фарукшин
Из-за запрета только мечтать, раньше со сборной или еврокубках, за границу играть уехать можно встретиться ., конечно жаль
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Сергей48
Да конечно, зачем Спартаку Холанд на поле?) Всю игру сломает!
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Честный контроль
Вспоминается фраза физрука про Фалькао.
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Ебздрогыч
Вот Холанд охренел бы от уровня передач! С ностальгией вспомнил бы Мёльде
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Quiet Dad
А можно в Аль Наср. Время ещё есть.
Или в интер Майами...
В Сити точно не возьмут.
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Спартак Уокер
Хочется но не судьба
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Andrey Yaroslavtsev
В FIFA поиграть с ними?
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Zashitnik Deduri
эта новость должна быть с тэгом "возможные трансферы"
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