Владелец «Милана» предложит Ибрагимовичу должность менеджера. Кардинале нужно связующее звено между руководством и командой

Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан» на административную должность.

Как сообщает Calciomercato, завершивший карьеру форвард рассматривается владельцем клуба в качестве человека, достойного поста менеджера.

Руководству нужен тот, кто станет связующим звеном между ним и командой, будет поддерживать нужную атмосферу в раздевалке. В ближайшие дни шведскому футболисту будет сделано предложение о работе.

При этом шансы заключить с контракт оцениваются как невысокие. Сам Златан говорил, что хочет посвятить лето отдыху.

В случае отрицательного ответа «Милан» продолжит поиски того, кто связан с клубом и знает его изнутри.

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