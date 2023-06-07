Владелец «Милана» предложит Ибрагимовичу должность менеджера. Кардинале нужно связующее звено между руководством и командой

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Джерри Кардинале Футбол

Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан» на административную должность.

Как сообщает Calciomercato, завершивший карьеру форвард рассматривается владельцем клуба Джерри Кардинале в качестве человека, достойного поста менеджера.

Руководству нужен тот, кто станет связующим звеном между ним и командой, будет поддерживать нужную атмосферу в раздевалке. В ближайшие дни шведскому футболисту будет сделано предложение о работе.

При этом шансы заключить с Ибрагимовичем контракт оцениваются как невысокие. Сам Златан говорил, что хочет посвятить лето отдыху.

В случае отрицательного ответа «Милан» продолжит поиски того, кто связан с клубом и знает его изнутри.

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4 комментария

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Михо
Так это был Мальдини
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Nikitos Misurenko
Ибра дал очень многое Милану, конечно. Мотиватор он от Златана (если поняли о чем я). Кажется, идея неплохая.
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Direct free kick
Мальдини уволили, а цыгану дают должность. Милан очнись
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