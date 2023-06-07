Ребров возглавил сборную Украины. Контракт – до июля 2026-го
Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины.
Контракт Реброва с УАФ рассчитан до 30 июля 2026 года. В последнее время украинской сборной временно руководил Руслан Ротань.
Сергей Ребров ранее работал главным тренером киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна». Он покинул «Аль-Айн» несколько дней назад в связи с истечением срока контракта.
В качестве тренера Ребров дважды выигрывал чемпионат Украины, трижды – чемпионат Венгрии, а также становился чемпионом ОАЭ.
12 июня сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии. В рамках отбора на Евро-2024 команда сыграет с Северной Македонией (16 июня) и с Мальтой (19 июня).
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
А в Мюнхене был равный матч.
Ферги признавался, что он с ДК не хотел играть а финале