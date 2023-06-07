Ребров возглавил сборную Украины. Контракт – до июля 2026-го

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров трансферы УАФ квалификация Евро-2024 Футбол

Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины.

Контракт Реброва с УАФ рассчитан до 30 июля 2026 года. В последнее время украинской сборной временно руководил Руслан Ротань.

Сергей Ребров ранее работал главным тренером киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна». Он покинул «Аль-Айн» несколько дней назад в связи с истечением срока контракта.

В качестве тренера Ребров дважды выигрывал чемпионат Украины, трижды – чемпионат Венгрии, а также становился чемпионом ОАЭ.

12 июня сборная Украины проведет товарищеский матч против Германии. В рамках отбора на Евро-2024 команда сыграет с Северной Македонией (16 июня) и с Мальтой (19 июня).

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Ребров, Шевченко - это прям детство. Что они сделали в 97 с Барселоной! И как обидно, что в 99 с Баварией немного не хватило в полуфинале, вполне тогда могли ЛЧ выиграть!
+32
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Bashibuzuck
Самое долгожданное назначение. Успехов. Все получится✊✊✊
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+5
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Dikki Shelton
Удачи и успехов ему👍
+12
-7
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Пако
В конце 90-х С.Ребров был превосходным футболистом!
+7
-2
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Перегарыч
Ответ Ебздрогыч
Ребров, Шевченко - это прям детство. Что они сделали в 97 с Барселоной! И как обидно, что в 99 с Баварией немного не хватило в полуфинале, вполне тогда могли ЛЧ выиграть!
В Киеве был жуткий нефарт, рикошеты, перекладины. Именно в киевском матче Бавария отскочила.
А в Мюнхене был равный матч.
Ферги признавался, что он с ДК не хотел играть а финале
+6
-1
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PINHEAD
Ответ azt3c14
С Барселоной и Реалом - они и сделали это в том же сезоне,когда проиграли Баварии.Сезон 98/99)
Школьник детектед
+6
-3
+3
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d-kniga
Удачи! 💪 Буду переживать💛💙
+5
-3
+2
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lyosha1786
Уверен, что именно Ребров был нужен сборной. Удачи Сергею!
+2
-1
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Юлия Закаблукова
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gninnur esrever*
Legenda Rubina
+1
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NickN
Сереге удачи. Уверен, что у него получится направить молодое поколение игроков в правильное русло и раскрыть новые таланты.
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