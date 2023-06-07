Ребров возглавил сборную Украины. Контракт – до июля 2026-го

Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины.

Контракт Реброва с рассчитан до 30 июля 2026 года. В последнее время украинской сборной временно руководил Руслан Ротань.

ранее работал главным тренером киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна». Он покинул «Аль-Айн» несколько дней назад в связи с истечением срока контракта.

В качестве тренера Ребров дважды выигрывал чемпионат Украины, трижды – чемпионат Венгрии, а также становился чемпионом ОАЭ.

12 июня сборная проведет товарищеский матч против Германии. В рамках отбора на Евро-2024 команда сыграет с Северной Македонией (16 июня) и с Мальтой (19 июня).

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