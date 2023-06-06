Фердинанд об «МЮ» 2010-х: «Эванс был лучшим защитником в клубе, его нельзя было отпускать. Продали Уэлбека, Чичарито, близнецов да Силва – я не мог поверить»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Джонни Эванс Фабио да Силва Рафаэл да Силва Дэнни Уэлбек Крис Смоллинг Хавьер Эрнандес Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за продажу воспитанников в середине 2010-х.

По словам Фердинанда, уход некоторых воспитанников «МЮ» лишил команду «жизненной силы».

«Одна из главных ошибок «МЮ»… Они продали близнецов да Силва, продали Уэлбека, Чичарито (прозвище Хавьера Эрнандеса – Sports.ru), Джонни Эванса – и все это за короткий период времени.

Это было частью того, на чем раньше строился клуб. Игроки, прошедшие через академию, были неотъемлемой частью всего того, за что выступал «Манчестер Юнайтед». И от этих игроков бездумно избавлялись – я не мог поверить, что клуб вообще это допустил.

Уэлбек и сейчас достаточно хорош. Чичарито, Рафа и Фабио да Силва могли бы делать то, что делали в «МЮ», до конца карьеры, сто процентов.

Уход Джонни Эванса был одним из самых издевательских. Его ни в коем случае нельзя было отпускать. Он был лучшим защитником в клубе, когда мы все уходили.

Не поймите меня неправильно, у Криса Смоллинга была отличная карьера, но Джонни Эванс – однозначно лучший игрок», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.

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9 комментариев

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Мэр Чунга-чанги
Только Фергюсон мог с этими поленьями АПЛ брать
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quarterback1
Но потом никто из них не играл на высочайшем уровне, почему ошибка?
+9
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QWertY
По сути все они были те еще дровами. Благодаря гению на Фергюсоне они стали чемпионами и выглядили как топ игроки, даже Смольдини с Клеверли))
А без него -7 место, нигде не показали хай класс
+6
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+3
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Steppenwolf
Чичарито и Рафа, наверное, остальные сомневаюсь.
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David Aprasidze
Македа еще
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Tun
Правильно, что их продали, уровень не тот был, САФ бы и сам их продал через некоторое время. Плохо, что новых купили примерно таких же
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Ksandvankneshas
Как по мне то наоборот многие игроки МЮ получают непозволительно много шансов, всё цацкаются с теми кто уже не тянет, ждут какого-то чуда.
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Abu Ibrahim
Ответ quarterback1
Но потом никто из них не играл на высочайшем уровне, почему ошибка?
Ну тот же Эванс играл на норм уровне в Апл, смысл было его продавать чтобы потом подписывать Байи, Линделефа, Магвайера?
Это были игроки крепкие середняки , в дальнейшем МЮ тратил по 30-50 млн чтобы подписать игроков такого же уровня , и мало кто из них тоже выстрелил .
Сравни Уэлбека и Санчо , либо Антони . За каждого из них отдали под 100 млн , а играют они на уровне игроков основы/ротации , кем и был Уэлбек.
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SWAGG
Ответ Мэр Чунга-чанги
Только Фергюсон мог с этими поленьями АПЛ брать
тоже самое можно и про клоппа сказать, который с полузащитой из милнеров, хендерсенов, инвалидами типа кейта и окса стабильно в финалы лч заходит
это тебе не грилишей за сотку брать и второй комплект защитников, где каждый по 60м)
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