Фердинанд об «МЮ» 2010-х: «Эванс был лучшим защитником в клубе, его нельзя было отпускать. Продали Уэлбека, Чичарито, близнецов да Силва – я не мог поверить»

Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за продажу воспитанников в середине 2010-х.

По словам , уход некоторых воспитанников «МЮ» лишил команду «жизненной силы».

«Одна из главных ошибок «МЮ»… Они продали близнецов да Силва, продали , Чичарито (прозвище – Sports.ru), Джонни Эванса – и все это за короткий период времени.

Это было частью того, на чем раньше строился клуб. Игроки, прошедшие через академию, были неотъемлемой частью всего того, за что выступал «Манчестер Юнайтед». И от этих игроков бездумно избавлялись – я не мог поверить, что клуб вообще это допустил.

Уэлбек и сейчас достаточно хорош. Чичарито, и могли бы делать то, что делали в «МЮ», до конца карьеры, сто процентов.

Уход Джонни Эванса был одним из самых издевательских. Его ни в коем случае нельзя было отпускать. Он был лучшим защитником в клубе, когда мы все уходили.

Не поймите меня неправильно, у Криса Смоллинга была отличная карьера, но Джонни Эванс – однозначно лучший игрок», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.

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