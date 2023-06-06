Фердинанд об «МЮ» 2010-х: «Эванс был лучшим защитником в клубе, его нельзя было отпускать. Продали Уэлбека, Чичарито, близнецов да Силва – я не мог поверить»
Рио Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за продажу воспитанников в середине 2010-х.
По словам Фердинанда, уход некоторых воспитанников «МЮ» лишил команду «жизненной силы».
«Одна из главных ошибок «МЮ»… Они продали близнецов да Силва, продали Уэлбека, Чичарито (прозвище Хавьера Эрнандеса – Sports.ru), Джонни Эванса – и все это за короткий период времени.
Это было частью того, на чем раньше строился клуб. Игроки, прошедшие через академию, были неотъемлемой частью всего того, за что выступал «Манчестер Юнайтед». И от этих игроков бездумно избавлялись – я не мог поверить, что клуб вообще это допустил.
Уэлбек и сейчас достаточно хорош. Чичарито, Рафа и Фабио да Силва могли бы делать то, что делали в «МЮ», до конца карьеры, сто процентов.
Уход Джонни Эванса был одним из самых издевательских. Его ни в коем случае нельзя было отпускать. Он был лучшим защитником в клубе, когда мы все уходили.
Не поймите меня неправильно, у Криса Смоллинга была отличная карьера, но Джонни Эванс – однозначно лучший игрок», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.
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А без него -7 место, нигде не показали хай класс
Это были игроки крепкие середняки , в дальнейшем МЮ тратил по 30-50 млн чтобы подписать игроков такого же уровня , и мало кто из них тоже выстрелил .
Сравни Уэлбека и Санчо , либо Антони . За каждого из них отдали под 100 млн , а играют они на уровне игроков основы/ротации , кем и был Уэлбек.
это тебе не грилишей за сотку брать и второй комплект защитников, где каждый по 60м)