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    Моуринью о работе ван Гала в «МЮ»: «Я бы никогда не продал Ди Марию, Чичарито и Уэлбека»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Луи ван Гал премьер-лига Англия Анхель Ди Мария Дэнни Уэлбек Хавьер Эрнандес

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной политике своего предшественника Луи ван Гала.

    «Во время его работы «МЮ» продал игроков, с которыми я бы никогда не расстался. Имею в виду Ди Марию, Чичарито и Уэлбека.

    Кроме того, были куплены некоторые игроки, которых я бы никогда не купил», — сказал Моуринью.

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