Моуринью о работе ван Гала в «МЮ»: «Я бы никогда не продал Ди Марию, Чичарито и Уэлбека»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной политике своего предшественника Луи ван Гала.
«Во время его работы «МЮ» продал игроков, с которыми я бы никогда не расстался. Имею в виду Ди Марию, Чичарито и Уэлбека.
Кроме того, были куплены некоторые игроки, которых я бы никогда не купил», — сказал Моуринью.
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