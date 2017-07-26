Моуринью о работе ван Гала в «МЮ»: «Я бы никогда не продал Ди Марию, Чичарито и Уэлбека»

Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной политике своего предшественника Луи ван Гала.

«Во время его работы «МЮ» продал игроков, с которыми я бы никогда не расстался. Имею в виду Ди Марию, Чичарито и Уэлбека.

Кроме того, были куплены некоторые игроки, которых я бы никогда не купил», — сказал Моуринью.

Жозе Моуринью: «Доволен командой, но хотел бы подписать еще двоих игроков»