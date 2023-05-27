Финал Лиги конференций 2023 — где смотреть, дата матча, где пройдет игра

Теги Фиорентина Вест Хэм Лига Конференций УЕФА Футбол

Финал третьего по значимости европейского клубного турнира Лиги Конференций состоится 7 мая в столице Чехии Праге на Эден Арене. В матче примут участие итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм Юнайтед». Финальный поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ» и на сайте matcntv.ru.

Лига Конференций самый молодой европейский турнир, в этом сезоне проходит лишь второй его розыгрыш. Год назад победителем стала итальянская «Рома». Таким образом второй год подряд команда из Италии может стать обладателем трофея. На пути к финалу «Фиорентина» заняла второе место в группе А, затем в стыковых матчах взяла верх над португальской «Брагой». Далее в плей-офф «фиалки» прошли турецкий «Сивасспор» и «Лех» из польской Познани. В полуфинале в матче с «Базелем» все решилось в дополнительное время.

«Вест Хэм» на групповом этапе одержал шесть побед в шести матчах, занял первое место и избежал стыковых матчей В плей-офф англичане без особого труда обыграли кипрский «АЕК» и бельгийский «Гент». Самое серьезное сопротивление «молотобойцы» встретили в полуфинале в матчах против АЗ из Нидерландов. Здесь все также решилось в дополнительное время. Победитель финального поединка автоматически получает путевку на будущий год в Лигу Европы. По итогам своих чемпионатов ни «Вест Хэм», ни «Фиорентина» в еврокубковую зону не попали.

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